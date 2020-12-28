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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591217635.html
Голикова спрогнозировала улучшение ситуации с коронавирусом к весне
Голикова спрогнозировала улучшение ситуации с коронавирусом к весне
Продолжение вакцинации от коронавируса позволит улучшить к весне эпидемиологическую ситуацию, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:56
2020-12-28T14:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Продолжение вакцинации от коронавируса позволит улучшить к весне эпидемиологическую ситуацию, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова."Прогнозы давать самое неблагодарное дело, но, учитывая, что уже достаточное количество людей переболело и имеет естественный иммунитет, плюс мы начали с декабря вакцинацию. Если после нового года вакцинация будет еще более активнее продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации", - сказала Голикова.В России идет масштабная вакцинация населения от коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что вакцина доставлена во все регионы страны еще 14 декабря. Он также заявлял, что от COVID в стране планируется привить 60% населения.По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, нарастание производства вакцины будет гарантией того, что к ноябрю следующего года большая часть или около 70% населения РФ получат вакцину, что гарантирует наличие популяционного иммунитета. Инфекция станет вакциноуправляемой.Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявляла, что вакцинация является одним из основных факторов предотвращения распространения любого инфекционного заболевания.Согласно данным, озвученным Голиковой в ноябре, предполагалось, что в январе будут произведены 1,5 миллиона доз вакцины "Спутник V", с февраля - 3 миллиона, с апреля - 6 миллионов доз в месяц. В декабре стало известно, что около 6,9 миллиона доз вакцины "Спутник V" с декабря по конец февраля поступят в гражданский оборот, дополнительно будет поставляться и вакцина центра "Вектор".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова

Голикова спрогнозировала улучшение ситуации с коронавирусом к весне

13:56 28.12.2020 (обновлено: 14:07 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Продолжение вакцинации от коронавируса позволит улучшить к весне эпидемиологическую ситуацию, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.
"Прогнозы давать самое неблагодарное дело, но, учитывая, что уже достаточное количество людей переболело и имеет естественный иммунитет, плюс мы начали с декабря вакцинацию. Если после нового года вакцинация будет еще более активнее продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации", - сказала Голикова.
В России идет масштабная вакцинация населения от коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что вакцина доставлена во все регионы страны еще 14 декабря. Он также заявлял, что от COVID в стране планируется привить 60% населения.
По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, нарастание производства вакцины будет гарантией того, что к ноябрю следующего года большая часть или около 70% населения РФ получат вакцину, что гарантирует наличие популяционного иммунитета. Инфекция станет вакциноуправляемой.
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09:04Распространение нового коронавируса
Гинцбург считает важным убедить население привиться от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявляла, что вакцинация является одним из основных факторов предотвращения распространения любого инфекционного заболевания.
Согласно данным, озвученным Голиковой в ноябре, предполагалось, что в январе будут произведены 1,5 миллиона доз вакцины "Спутник V", с февраля - 3 миллиона, с апреля - 6 миллионов доз в месяц. В декабре стало известно, что около 6,9 миллиона доз вакцины "Спутник V" с декабря по конец февраля поступят в гражданский оборот, дополнительно будет поставляться и вакцина центра "Вектор".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна Голикова
 
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