https://ria.ru/20201020/vaktsina-1580636674.html

Несколько тысяч доз вакцины "Спутник V" поступили в гражданский оборот

Тысячи доз вакцины "Спутник V" уже поступили в гражданский оборот, сейчас ими прививаются медики, работающие в "красной зоне", сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:39

2020-10-20T13:39

2020-10-20T13:39

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Тысячи доз вакцины <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a> уже поступили в гражданский оборот, сейчас ими прививаются медики, работающие в "красной зоне", сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."(Вакцина) давно уже поступила в гражданский оборот, медики в "красной зоне" ею вакцинируются. <...> Многие тысячи уже поступили в гражданский оборот", - рассказал Гинцбург.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, общество