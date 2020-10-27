https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581686838.html

Минздрав обновил рекомендации по профилактике COVID-19

С целью профилактики коронавируса следует применять умифеновир, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α), а после контакта с зараженным еще и гидроксихлорохин,... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T03:25

2020-10-27T03:25

2020-10-27T05:54

распространение нового коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> С целью профилактики коронавируса следует применять умифеновир, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α), а после контакта с зараженным еще и гидроксихлорохин, это следует из обновленных <a href="https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/052/548/original/%D0%9C%D0%A0_COVID-19_%28v.9%29.pdf?1603730062" target="_blank">рекомендаций</a> Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.В рекомендации включена вакцина "ЭпиВакКорона" от научного центра "Вектор", зарегистрированная в октябре.В рекомендациях говорится, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 целесообразно применять медикаментозную профилактику для отдельных групп населения, включая медицинских работников, говорится в документе.По данным Минздрава, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α) в виде капель или спрея или умифеновир по 200 миллиграммов дважды в неделю в течение трех недель следует употреблять здоровым людям и тем, кто находится в группе риска — пожилым и людям с хроническими заболеваниями.При этом отмечается, что во время непосредственного контакта с пациентом, у которого подтвержден диагноз COVID-19, в качестве медикаментозной профилактики подойдет препарат гидроксихлорохин или рекомбинантный ИФН-α интраназально в комбинации с "Умифеновиром". Беременным женщинам рекомендовано только интраназальное введение рекомбинантного ИФН-α.Ранее сообщалось, что Минздрав добавил компанию "Генериум" в список производителей вакцины "Спутник V" для профилактики коронавирусной инфекции.Согласно обновленным рекомендациям, пациентов с коронавирусом могут перевести из стационара на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста на COVID-19. Такое решение врачи могут принять при условии положительной динамики лечения. Так, у пациента должны исчезнуть лихорадка и высокая температура, отсутствовать признаки дыхательной недостаточности, а уровень C-реактивного белка должен быть меньше 10 мг/л.ВакцинаМинздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.Обострение ситуации с COVID-19Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России, вероятно, вновь обострится в феврале-марте, летних показателей можно ожидать только к следующему лету, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_natalya-pshenichnaya/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Пшеничная</a>.По ее словам, для того чтобы эпидемический процесс COVID-19 пошел на убыль, большая часть населения должна быть невосприимчивой к вирусу, либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо "клеточной" памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581558897.html

https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581684516.html

Алексей Великий От смены названия Арбидола его эффективность не стала выше. 20

Бывший Спецназовец А если ангина,а сэс ставит коронавирус,то что принимать? 18

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)