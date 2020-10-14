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Туризм
https://ria.ru/20201014/aviasoobschenie-1579841728.html
Россия возобновит полеты в Сербию, Японию и на Кубу
Россия возобновит полеты в Японию, Кубу и Сербию. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T19:34
2020-10-14T19:34
туризм
россия
леонид огуль
михаил мишустин
куба
сербия
япония
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости</strong>. Россия возобновит полеты в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Кубу</a> и <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербию</a>. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.Соответствующее распоржение подписал премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>. Согласно документу, дважды в неделю будут выполняться рейсы по маршруту <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> — <a href="http://ria.ru/location_Belgrade/" target="_blank" data-auto="true">Белград</a>, а также из российской столицы в Кайо-Коко и Санта-Клару (Куба). Кроме того, с 1 ноября появится возможность летать в Японию: из Москвы в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> (два рейса в неделю) и из <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> в Токио (один рейс).Помимо этого, в оперштабе работают над дальнейшим расширением списка стран, с которыми можно возобновить авиасообщение.Также Россия участятся рейсы в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарию</a>, Объединенные Арабские эмираты, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> и на <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивы</a>.В частности<strong>, </strong>увеличится число полетов по маршрутам Цюрих-Москва-Цюрих на один рейс в неделю и Москва-Женева-Москва на один рейс в неделю. Помимо этого, возобновится авиасообщение с <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургом</a> с частотой один рейс в неделю Цюрих-Санкт-Петербург-Цюрих и один рейс в неделю Санкт-Петербург-Женева-Санкт-Петербург.Также возрастет частота полетов Москва - аэропорт Велана до четырех рейсов в неделю на взаимной основе, возобновляется регулярное авиасообщение по маршруту Москва-Абу-Даби с частотой 2 рейса в неделю на взаимной основе. В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> будут еженедельно проводится три рейса."Не сигнал"По словам депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Ogul/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Огуля</a>, лететь за границу без необходимости не стоит, поскольку ситуация с коронавирусом пока не разрешилась окончательно."Я бы не советовал россиянам воспринимать эту новость, как сигнал бежать и покупать билеты за границу. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается крайне напряженной", — отметил он.Политик добавил, что возобновление авиасообщения ускорит восстановление экономики.Тех граждан, которые все же решатся полететь за рубеж, он призвал сдать тест на коронавирус после возвращения и дожидаться его результатов на самоизоляции."Помните: каждый раз выходя из дома и отправляясь в людные места, вы рискуете своим здоровьем и здоровьем своих близких", — резюмировал он.Возобновление авиасообщенияС конца марта из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и ряд других. В июне пассажирами международных рейсов стали всего 40,3 тысячи человек — 0,7 процента от уровня прошлого года.С августа правительство начало возобновлять полеты за границу. Ранее разрешили прямые перелеты в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank" data-auto="true">Танзанию</a>, Швейцарию, <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a>, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южную Корею</a> и на Мальдивы. Помимо этого, Россия открыла границы с <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазией</a> и <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южной Осетией</a>.Постепенно сообщение с Москвой восстанавливают и другие страны. Так, 31 августа <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> убрала Россию из списка стран, в которые запрещено летать. С 1 сентября россиянам можно въезжать в <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавию</a>. Также приняли решение разрешить въезд <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногория</a>, <a href="http://ria.ru/location_Croatia/" target="_blank" data-auto="true">Хорватия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгария</a>, <a href="http://ria.ru/location_Dominican_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Доминикана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексика</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201014/perelety-1579810851.html
https://ria.ru/20201014/vsplesk-1579813902.html
https://ria.ru/20201012/shveytsariya-1579371291.html
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россия
куба
сербия
япония
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россия, леонид огуль, михаил мишустин, куба, сербия, япония, в мире

Россия возобновит полеты в Сербию, Японию и на Кубу

19:34 14.10.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтанавовШасси пассажирского самолета
Шасси пассажирского самолета - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Андрей Станавов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россия возобновит полеты в Японию, Кубу и Сербию. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
Соответствующее распоржение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, дважды в неделю будут выполняться рейсы по маршруту МоскваБелград, а также из российской столицы в Кайо-Коко и Санта-Клару (Куба). Кроме того, с 1 ноября появится возможность летать в Японию: из Москвы в Токио (два рейса в неделю) и из Владивостока в Токио (один рейс).
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Помимо этого, в оперштабе работают над дальнейшим расширением списка стран, с которыми можно возобновить авиасообщение.
Также Россия участятся рейсы в Швейцарию, Объединенные Арабские эмираты, Белоруссию и на Мальдивы.
В частности, увеличится число полетов по маршрутам Цюрих-Москва-Цюрих на один рейс в неделю и Москва-Женева-Москва на один рейс в неделю. Помимо этого, возобновится авиасообщение с Санкт-Петербургом с частотой один рейс в неделю Цюрих-Санкт-Петербург-Цюрих и один рейс в неделю Санкт-Петербург-Женева-Санкт-Петербург.
Также возрастет частота полетов Москва - аэропорт Велана до четырех рейсов в неделю на взаимной основе, возобновляется регулярное авиасообщение по маршруту Москва-Абу-Даби с частотой 2 рейса в неделю на взаимной основе. В Минск будут еженедельно проводится три рейса.
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"Не сигнал"

По словам депутата Госдумы Леонида Огуля, лететь за границу без необходимости не стоит, поскольку ситуация с коронавирусом пока не разрешилась окончательно.
"Я бы не советовал россиянам воспринимать эту новость, как сигнал бежать и покупать билеты за границу. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается крайне напряженной", — отметил он.
Политик добавил, что возобновление авиасообщения ускорит восстановление экономики.
Тех граждан, которые все же решатся полететь за рубеж, он призвал сдать тест на коронавирус после возвращения и дожидаться его результатов на самоизоляции.
"Помните: каждый раз выходя из дома и отправляясь в людные места, вы рискуете своим здоровьем и здоровьем своих близких", — резюмировал он.
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Возобновление авиасообщения

С конца марта из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и ряд других. В июне пассажирами международных рейсов стали всего 40,3 тысячи человек — 0,7 процента от уровня прошлого года.
С августа правительство начало возобновлять полеты за границу. Ранее разрешили прямые перелеты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею и на Мальдивы. Помимо этого, Россия открыла границы с Абхазией и Южной Осетией.
Постепенно сообщение с Москвой восстанавливают и другие страны. Так, 31 августа Польша убрала Россию из списка стран, в которые запрещено летать. С 1 сентября россиянам можно въезжать в Молдавию. Также приняли решение разрешить въезд Черногория, Хорватия, Болгария, Доминикана и Мексика.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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ТуризмРоссияЛеонид ОгульМихаил МишустинКубаСербияЯпонияВ мире
 
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