В Бурятии продлили осенние школьные каникулы из-за вспышек COVID-19
09:52 19.10.2020 (обновлено: 09:59 19.10.2020)
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске
КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Власти Бурятии из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение увеличить на неделю продолжительность осенних школьных каникул – они будут длиться со 2 по 14 ноября, сообщает пресс-служба главы республики.
"В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в школах Бурятии определены новые, единые для всех школ республики, сроки каникул - со 2 по 14 ноября. Каникулярное время будет увеличено на одну неделю для проведения санитарными врачами и медицинскими работниками комплекса противоэпидемических мероприятий по семейным очагам", - говорится в сообщении.
Министерство образования и науки Бурятии проводит работу с общеобразовательными организациями республики по корректировке учебных планов.
"Для стопроцентного прохождения учебного материала будут внесены корректировки в рабочие программы учебных предметов в части сроков изучения материала и вариантов их подачи. По окончанию второй четверти специалисты районных управлений образования будут проводить анализ прохождения учебного материала в полном объеме", - сообщает пресс-служба.
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил разработать решения по проблемным вопросам обучения детей в дистанционном формате.
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По информации регионального главка Роспотребнадзора, за 18 октября зарегистрировано 139 новых лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19 на территории республики. Из 139 случаев заболевания 92 случая зарегистрированы в Улан-Удэ.
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