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https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580424726.html
В Бурятии продлили осенние школьные каникулы из-за вспышек COVID-19
Власти Бурятии из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение увеличить на неделю продолжительность осенних школьных каникул – они будут длиться со 2 РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:52
2020-10-19T09:59
социальный навигатор
сн_образование
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика бурятия
алексей цыденов
здоровье - общество
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<strong>КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaBurjatija" target="_blank">Бурятии</a> из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение увеличить на неделю продолжительность осенних школьных каникул – они будут длиться со 2 по 14 ноября, сообщает пресс-служба главы республики."В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в школах Бурятии определены новые, единые для всех школ республики, сроки каникул - со 2 по 14 ноября. Каникулярное время будет увеличено на одну неделю для проведения санитарными врачами и медицинскими работниками комплекса противоэпидемических мероприятий по семейным очагам", - говорится в сообщении.Министерство образования и науки Бурятии проводит работу с общеобразовательными организациями республики по корректировке учебных планов."Для стопроцентного прохождения учебного материала будут внесены корректировки в рабочие программы учебных предметов в части сроков изучения материала и вариантов их подачи. По окончанию второй четверти специалисты районных управлений образования будут проводить анализ прохождения учебного материала в полном объеме", - сообщает пресс-служба.Глава Бурятии <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Cydenov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Цыденов</a> поручил разработать решения по проблемным вопросам обучения детей в дистанционном формате.По информации регионального главка Роспотребнадзора, за 18 октября зарегистрировано 139 новых лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19 на территории республики. Из 139 случаев заболевания 92 случая зарегистрированы в <a href="http://ria.ru/location_Ulan_Udeh/" target="_blank" data-auto="true">Улан-Удэ</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
республика бурятия
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Новости
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, алексей цыденов, здоровье - общество

В Бурятии продлили осенние школьные каникулы из-за вспышек COVID-19

09:52 19.10.2020 (обновлено: 09:59 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске
Пустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Власти Бурятии из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение увеличить на неделю продолжительность осенних школьных каникул – они будут длиться со 2 по 14 ноября, сообщает пресс-служба главы республики.
"В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в школах Бурятии определены новые, единые для всех школ республики, сроки каникул - со 2 по 14 ноября. Каникулярное время будет увеличено на одну неделю для проведения санитарными врачами и медицинскими работниками комплекса противоэпидемических мероприятий по семейным очагам", - говорится в сообщении.
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Министерство образования и науки Бурятии проводит работу с общеобразовательными организациями республики по корректировке учебных планов.
"Для стопроцентного прохождения учебного материала будут внесены корректировки в рабочие программы учебных предметов в части сроков изучения материала и вариантов их подачи. По окончанию второй четверти специалисты районных управлений образования будут проводить анализ прохождения учебного материала в полном объеме", - сообщает пресс-служба.
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил разработать решения по проблемным вопросам обучения детей в дистанционном формате.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияАлексей ЦыденовЗдоровье - Общество
 
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