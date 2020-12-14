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https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589161644.html
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
Эффективность российской вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания COVID-19 составила 100%, объявил разработчик препарата. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:38
2020-12-14T17:18
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вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Эффективность российской вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания COVID-19 составила 100%, объявил разработчик препарата.Такой вывод специалисты сделали после анализа данных в последней контрольной точке III фазы клинического пострегистрационного исследования.Эффективность препарата оценивали среди 22 714 добровольцев через три недели после введения первого компонента вакцины или плацебо.Полученные данные научный коллектив Института Гамалеи опубликует в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов.Как подчеркнул глава института Александр Гинцбург, "результаты, которые вакцина "Спутник V" демонстрирует на протяжении фазы III клинических исследований, позволяют с уверенностью утверждать, что она обладает высокой эффективностью и полной безопасностью для здоровья".Общая эффективность вакцины превысила 90%."Достижение заключительной контрольной точки позволяет доказать эффективность вакцины на уровне выше 90% на 78 подтвержденных случаях заболевания среди добровольцев", — указали разработчики.Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцину создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589166718.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество

Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%

16:38 14.12.2020 (обновлено: 17:18 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники No 191
Медработник демонстрирует компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V в прививочном пункте городской поликлиники No 191 - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Эффективность российской вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания COVID-19 составила 100%, объявил разработчик препарата.
Такой вывод специалисты сделали после анализа данных в последней контрольной точке III фазы клинического пострегистрационного исследования.
Эффективность препарата оценивали среди 22 714 добровольцев через три недели после введения первого компонента вакцины или плацебо.

"Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было", — отмечается в сообщении.

Полученные данные научный коллектив Института Гамалеи опубликует в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов.
Как подчеркнул глава института Александр Гинцбург, "результаты, которые вакцина "Спутник V" демонстрирует на протяжении фазы III клинических исследований, позволяют с уверенностью утверждать, что она обладает высокой эффективностью и полной безопасностью для здоровья".
Общая эффективность вакцины превысила 90%.
"Достижение заключительной контрольной точки позволяет доказать эффективность вакцины на уровне выше 90% на 78 подтвержденных случаях заболевания среди добровольцев", — указали разработчики.
Ампула с вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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"Полученные данные лягут в основу отчета, который будет использоваться для подачи заявок на ускоренную регистрацию российской вакцины в других странах. Мы также видим высокий интерес со стороны международных фармацевтических компаний к разработке НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, поскольку использование компонентов "Спутника V" в комбинации с другими вакцинами может существенно повысить их эффективность", — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцину создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медработник демонстрирует компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V в прививочном пункте городской поликлиники No 191 - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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