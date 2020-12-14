https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589161644.html

Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%

Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%

Эффективность российской вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания COVID-19 составила 100%, объявил разработчик препарата. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:38

2020-12-14T16:38

2020-12-14T17:18

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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кирилл дмитриев

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здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Эффективность российской вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания COVID-19 составила 100%, объявил разработчик препарата.Такой вывод специалисты сделали после анализа данных в последней контрольной точке III фазы клинического пострегистрационного исследования.Эффективность препарата оценивали среди 22 714 добровольцев через три недели после введения первого компонента вакцины или плацебо.Полученные данные научный коллектив Института Гамалеи опубликует в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов.Как подчеркнул глава института Александр Гинцбург, "результаты, которые вакцина "Спутник V" демонстрирует на протяжении фазы III клинических исследований, позволяют с уверенностью утверждать, что она обладает высокой эффективностью и полной безопасностью для здоровья".Общая эффективность вакцины превысила 90%."Достижение заключительной контрольной точки позволяет доказать эффективность вакцины на уровне выше 90% на 78 подтвержденных случаях заболевания среди добровольцев", — указали разработчики.Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцину создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589166718.html

https://ria.ru/20201212/vaktsiny-1588952432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-14T16:38 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество