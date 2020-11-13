https://ria.ru/20201113/aviasoobschenie-1584571137.html

Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами

Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами

Россия сняла ограничения на авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими Островами, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T23:05

2020-11-13T23:05

2020-11-14T00:03

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

сейшельские острова

эфиопия

общество

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия сняла ограничения на авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими Островами, сообщила пресс-служба правительства.Отмечается, что самолеты из Москвы в Аддис-Абебу будут летать три раза в неделю, а в Викторию — дважды. Граждане этих стран, а также владельцы вида на жительство могут беспрепятственно прилететь в Россию. В свою очередь, россияне также могут улететь в любую из этих стран.Россия на фоне пандемии коронавируса 27 марта прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами. Исключение сделали для вывозных рейсов.С августа полеты начали постепенно восстанавливаться. Сегодня разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/aviasoobschenie-1582233025.html

россия

сейшельские острова

эфиопия

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коронавирус covid-19, россия, сейшельские острова, эфиопия, общество