Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:05 13.11.2020 (обновлено: 00:03 14.11.2020)
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия сняла ограничения на авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими Островами, сообщила пресс-служба правительства.
Отмечается, что самолеты из Москвы в Аддис-Абебу будут летать три раза в неделю, а в Викторию — дважды.
Граждане этих стран, а также владельцы вида на жительство могут беспрепятственно прилететь в Россию. В свою очередь, россияне также могут улететь в любую из этих стран.
"Решение было, принято исходя из озвученных ранее эпидемиологических критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более одного процента за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней не более единицы) и на основе принципов взаимности", — заключили в правительстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса 27 марта прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами. Исключение сделали для вывозных рейсов.
С августа полеты начали постепенно восстанавливаться. Сегодня разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.
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