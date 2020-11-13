Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/aviasoobschenie-1584571137.html
Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
Россия сняла ограничения на авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими Островами, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T23:05
2020-11-14T00:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
сейшельские острова
эфиопия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1400x0_80_0_0_0ee431c66257b7a3d62c6e08161e6e6d.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия сняла ограничения на авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими Островами, сообщила пресс-служба правительства.Отмечается, что самолеты из Москвы в Аддис-Абебу будут летать три раза в неделю, а в Викторию — дважды. Граждане этих стран, а также владельцы вида на жительство могут беспрепятственно прилететь в Россию. В свою очередь, россияне также могут улететь в любую из этих стран.Россия на фоне пандемии коронавируса 27 марта прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами. Исключение сделали для вывозных рейсов.С августа полеты начали постепенно восстанавливаться. Сегодня разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/aviasoobschenie-1582233025.html
россия
сейшельские острова
эфиопия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_124:0:2123:1499_1400x0_80_0_0_af6ad4fea41ffea82f75ccbb4423b27c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, сейшельские острова, эфиопия, общество

Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами

23:05 13.11.2020 (обновлено: 00:03 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия сняла ограничения на авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими Островами, сообщила пресс-служба правительства.
Отмечается, что самолеты из Москвы в Аддис-Абебу будут летать три раза в неделю, а в Викторию — дважды.
Граждане этих стран, а также владельцы вида на жительство могут беспрепятственно прилететь в Россию. В свою очередь, россияне также могут улететь в любую из этих стран.

"Решение было, принято исходя из озвученных ранее эпидемиологических критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более одного процента за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней не более единицы) и на основе принципов взаимности", — заключили в правительстве.

Россия на фоне пандемии коронавируса 27 марта прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами. Исключение сделали для вывозных рейсов.
С августа полеты начали постепенно восстанавливаться. Сегодня разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 11:01
МИД оценил возможность возобновления полноценного авиасообщения с Египтом
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияСейшельские островаЭфиопияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники 1:42
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
22:44В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
22:34Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими
22:26В Крыму ответили на заявление Украины о возвращении полуострова
22:25NBC: Трамп побеждает в Северной Каролине
Лента новостейМолния