https://ria.ru/20201205/vaktsina-1587819818.html

Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V"

Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V"

Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину от коронавируса "Спутник V", она составила 1942 рубля за два компонента,... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T16:05

2020-12-05T16:05

2020-12-05T17:07

здоровье - общество

общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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КАЛИНИНГРАД, 5 дек — РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину от коронавируса "Спутник V", она составила 1942 рубля за два компонента, сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.Цену упаковок по пять двухкомпонентных наборов зафиксировали на уровне 9710 рублей.Кузнецов напомнил, что правительство включило "Спутник V" в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.Он также подчеркнул, что для россиян вакцинация будет бесплатной и добровольной. Розничная продажа препарата не предусмотрена.В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Ее назвали "Спутник V". Препарат показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.ВакцинацияВ среду президент России Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.Сегодня с восьми утра в столице начали работу 70 пунктов вакцинации при взрослых поликлиниках, они будут открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Прививку будут делать первой российской вакциной "Спутник V".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201205/lekarstva-1587815776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", министерство здравоохранения рф (минздрав россии)