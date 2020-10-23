https://ria.ru/20201023/distantsionka-1581280385.html

Кравцов оценил необходимость полного перевода школ на дистанционку

Дистанционное обучение в российских школах не носит массового характера, полного перехода на него не планируется, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T21:29

2020-10-23T21:29

2020-10-23T21:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

алексей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

коронавирусы

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Дистанционное обучение в российских школах не носит массового характера, полного перехода на него не планируется, заявил министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."Дистанционное обучение не носит массового характера, мы не планируем полностью переводить школы на дистанционный формат", - заявил Кравцов в интервью каналу<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Россия 1"</a>.Он отметил, что три региона продлили осенние каникулы на неделю, чтобы препятствовать распространению коронавируса. По словам Кравцова, в таких случаях учебная программа немного перестаивается и материал наверстывается.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/shkoly-1581279716.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/ege-1580483741.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алексей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, общество