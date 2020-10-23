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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/distantsionka-1581280385.html
Кравцов оценил необходимость полного перевода школ на дистанционку
Дистанционное обучение в российских школах не носит массового характера, полного перехода на него не планируется, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T21:29
2020-10-23T21:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
алексей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
коронавирусы
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Дистанционное обучение в российских школах не носит массового характера, полного перехода на него не планируется, заявил министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."Дистанционное обучение не носит массового характера, мы не планируем полностью переводить школы на дистанционный формат", - заявил Кравцов в интервью каналу<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Россия 1"</a>.Он отметил, что три региона продлили осенние каникулы на неделю, чтобы препятствовать распространению коронавируса. По словам Кравцова, в таких случаях учебная программа немного перестаивается и материал наверстывается.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/shkoly-1581279716.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алексей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, общество

Кравцов оценил необходимость полного перевода школ на дистанционку

21:29 23.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Дистанционное обучение в российских школах не носит массового характера, полного перехода на него не планируется, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Дистанционное обучение не носит массового характера, мы не планируем полностью переводить школы на дистанционный формат", - заявил Кравцов в интервью каналу "Россия 1".
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Он отметил, что три региона продлили осенние каникулы на неделю, чтобы препятствовать распространению коронавируса. По словам Кравцова, в таких случаях учебная программа немного перестаивается и материал наверстывается.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлексей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)КоронавирусыОбщество
 
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