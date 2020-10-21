В Новосибирской области введут двухнедельные школьные каникулы
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на школьной доске в учебном классе в московской школе
НОВОСИБИРСК, 21 окт - РИА Новости. Власти Новосибирской области в рамках противодействия распространению коронавируса приняли решение объявить школьные каникулы с 26 октября на две недели вместо одной, а также ограничить работу предприятий общепита ночью, сообщает в среду облправительство.
Соответствующие решения были приняты на заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области, которое провел губернатор Андрей Травников 21 октября.
"По итогам заседания штаба принято решение с 26 октября вывести на каникулы все общеобразовательные школы в полном объеме. Осенние каникулы продлятся по 9 ноября. В отношении учреждений среднего профессионального образования решено с 26 октября перевести на дистанционное образование первые курсы, изучающие общеобразовательные предметы", - говорится в сообщении.
Также штаб принял решение с 26 октября ограничить работу организаций общественного питания и ночных клубов - они не будут работать с 24.00 и до 8.00 за исключением заведений общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах.
Глава региона поручил министерству образования Новосибирской области и областному министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства совместно с министерством юстиции региона подготовить проекты соответствующих нормативных документов.
В минувший вторник глава министерства образования региона Сергей Федорчук сообщал, что количество отправленных на карантин и переведенных на дистанционное обучение из-за коронавируса школьных классов в Новосибирской области за неделю увеличилось с 209 до 314, кроме того растет заболеваемость ОРВИ.
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