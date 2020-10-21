Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/kanikuly-1580761447.html
В Новосибирской области введут двухнедельные школьные каникулы
Власти Новосибирской области в рамках противодействия распространению коронавируса приняли решение объявить школьные каникулы с 26 октября на две недели вместо... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T08:56
2020-10-21T08:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
андрей травников
новосибирская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577969399_0:0:3369:1896_1400x0_80_0_0_2ebdfc5ca6fd33cfb75200b2bca61af3.jpg
<strong>НОВОСИБИРСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> в рамках противодействия распространению коронавируса приняли решение объявить школьные каникулы с 26 октября на две недели вместо одной, а также ограничить работу предприятий общепита ночью, сообщает в среду облправительство.Соответствующие решения были приняты на заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области, которое провел губернатор <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Travnikov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Травников</a> 21 октября.Также штаб принял решение с 26 октября ограничить работу организаций общественного питания и ночных клубов - они не будут работать с 24.00 и до 8.00 за исключением заведений общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах.Глава региона поручил министерству образования Новосибирской области и областному министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства совместно с министерством юстиции региона подготовить проекты соответствующих нормативных документов.В минувший вторник глава министерства образования региона Сергей Федорчук сообщал, что количество отправленных на карантин и переведенных на дистанционное обучение из-за коронавируса школьных классов в Новосибирской области за неделю увеличилось с 209 до 314, кроме того растет заболеваемость ОРВИ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/baumanka-1580761121.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/zdrove-1580756754.html
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577969399_579:0:3308:2047_1400x0_80_0_0_b0db61194cd01b7c3e407772c6f146ed.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, андрей травников, новосибирская область, общество

В Новосибирской области введут двухнедельные школьные каникулы

08:56 21.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на школьной доске в учебном классе в московской школе
Надпись Каникулы на школьной доске в учебном классе в московской школе - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 21 окт - РИА Новости. Власти Новосибирской области в рамках противодействия распространению коронавируса приняли решение объявить школьные каникулы с 26 октября на две недели вместо одной, а также ограничить работу предприятий общепита ночью, сообщает в среду облправительство.
Соответствующие решения были приняты на заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области, которое провел губернатор Андрей Травников 21 октября.
"По итогам заседания штаба принято решение с 26 октября вывести на каникулы все общеобразовательные школы в полном объеме. Осенние каникулы продлятся по 9 ноября. В отношении учреждений среднего профессионального образования решено с 26 октября перевести на дистанционное образование первые курсы, изучающие общеобразовательные предметы", - говорится в сообщении.
Также штаб принял решение с 26 октября ограничить работу организаций общественного питания и ночных клубов - они не будут работать с 24.00 и до 8.00 за исключением заведений общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах.
Кафедра физики в МГТУ имени Н.Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
08:51Распространение нового коронавируса
Студентов МГТУ имени Баумана перевели на дистанционное обучение
Глава региона поручил министерству образования Новосибирской области и областному министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства совместно с министерством юстиции региона подготовить проекты соответствующих нормативных документов.
В минувший вторник глава министерства образования региона Сергей Федорчук сообщал, что количество отправленных на карантин и переведенных на дистанционное обучение из-за коронавируса школьных классов в Новосибирской области за неделю увеличилось с 209 до 314, кроме того растет заболеваемость ОРВИ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в красной зоне госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
07:40
Делать бесполезно. Вирусолог объяснил, кому не поможет вакцина от COVID
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАндрей ТравниковНовосибирская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Под Оренбургом на улице Чапаева установили памятник его убийце
09:26Баку опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолете
09:25Власти Карабаха сообщили об обстреле города Мартакерт
09:25В России провели более 55,1 миллиона тестов на COVID-19
09:17Невролог назвал опасное последствие приступов мигрени
09:12Армения заявила о сбитом в Карабахе азербайджанском самолете
09:11Девушки на sup-бордах устроили фотосессию в одной из луж Южно-Сахалинска
09:04В Москве еще 2365 пациентов вылечились от COVID-19
08:59Генпрокурор Киргизии подал в отставку
08:56В Новосибирской области введут двухнедельные школьные каникулы
08:51Студентов МГТУ имени Баумана перевели на дистанционное обучение
08:46В Баку заявили об интенсивных боях в Карабахе
08:39СК задержал двух человек после гибели подростка от взрыва снаряда в Лобне
08:38В Сургуте вылетевшая на тротуар легковушка сбила мальчика и женщину
08:36Омбудсмен контролирует проверку из-за массажа младенцу в Новосибирске
08:33В Азербайджане заявили об обстреле Арменией Тертерского района в Карабахе
08:15В США мужчина выстрелил из ружья в сторонников Трампа
08:05В Киргизии не намерены менять официальный статус русского языка
08:05Торкунов заявил, что не уходит с поста ректора МГИМО
08:01Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге в среду
Лента новостейМолния