https://ria.ru/20201021/kanikuly-1580761447.html

В Новосибирской области введут двухнедельные школьные каникулы

Власти Новосибирской области в рамках противодействия распространению коронавируса приняли решение объявить школьные каникулы с 26 октября на две недели вместо... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T08:56

2020-10-21T08:56

2020-10-21T08:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

андрей травников

новосибирская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577969399_0:0:3369:1896_1400x0_80_0_0_2ebdfc5ca6fd33cfb75200b2bca61af3.jpg

<strong>НОВОСИБИРСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> в рамках противодействия распространению коронавируса приняли решение объявить школьные каникулы с 26 октября на две недели вместо одной, а также ограничить работу предприятий общепита ночью, сообщает в среду облправительство.Соответствующие решения были приняты на заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области, которое провел губернатор <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Travnikov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Травников</a> 21 октября.Также штаб принял решение с 26 октября ограничить работу организаций общественного питания и ночных клубов - они не будут работать с 24.00 и до 8.00 за исключением заведений общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах.Глава региона поручил министерству образования Новосибирской области и областному министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства совместно с министерством юстиции региона подготовить проекты соответствующих нормативных документов.В минувший вторник глава министерства образования региона Сергей Федорчук сообщал, что количество отправленных на карантин и переведенных на дистанционное обучение из-за коронавируса школьных классов в Новосибирской области за неделю увеличилось с 209 до 314, кроме того растет заболеваемость ОРВИ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/baumanka-1580761121.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201021/zdrove-1580756754.html

новосибирская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, андрей травников, новосибирская область, общество