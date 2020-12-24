https://ria.ru/20201224/sputnik-1590796169.html

Около 1,5 миллиона россиян привьют "Спутником V" до конца года

Около 1,5 миллиона россиян привьют "Спутником V" до конца года

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в гражданский оборот выпущено около 650 тысяч доз вакцины "Спутник V". РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:32

2020-12-24T17:32

2020-12-24T17:39

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в гражданский оборот выпущено около 650 тысяч доз вакцины "Спутник V".Гинцбург уточнил, что поставки могут находиться в пути, в ближайшие несколько дней будут применены по назначению. Порядка 1,5 миллиона будут обеспечены вакциной до Нового года.Он также отметил, что планируется в конце января-начале февраля выйти на объем производства 5-6 миллионов доз вакцин в месяц, что позволит к ноябрю следующего года провакцинировать столько человек в РФ, что возникнет популяционный иммунитет. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество