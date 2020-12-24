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Около 1,5 миллиона россиян привьют "Спутником V" до конца года
Около 1,5 миллиона россиян привьют "Спутником V" до конца года
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в гражданский оборот выпущено около 650 тысяч доз вакцины "Спутник V". РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:32
2020-12-24T17:39
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в гражданский оборот выпущено около 650 тысяч доз вакцины "Спутник V".Гинцбург уточнил, что поставки могут находиться в пути, в ближайшие несколько дней будут применены по назначению. Порядка 1,5 миллиона будут обеспечены вакциной до Нового года.Он также отметил, что планируется в конце января-начале февраля выйти на объем производства 5-6 миллионов доз вакцин в месяц, что позволит к ноябрю следующего года провакцинировать столько человек в РФ, что возникнет популяционный иммунитет. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество

Около 1,5 миллиона россиян привьют "Спутником V" до конца года

17:32 24.12.2020 (обновлено: 17:39 24.12.2020)
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в гражданский оборот выпущено около 650 тысяч доз вакцины "Спутник V".

"Со склада ушло в гражданский оборот 650 с чем-то тысяч доз вакцины", - сказал он на брифинге.

Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Гинцбург уточнил, что поставки могут находиться в пути, в ближайшие несколько дней будут применены по назначению. Порядка 1,5 миллиона будут обеспечены вакциной до Нового года.
Он также отметил, что планируется в конце января-начале февраля выйти на объем производства 5-6 миллионов доз вакцин в месяц, что позволит к ноябрю следующего года провакцинировать столько человек в РФ, что возникнет популяционный иммунитет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургЗдоровье - Общество
 
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