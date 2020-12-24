https://ria.ru/20201224/sputnik-1590796169.html
Около 1,5 миллиона россиян привьют "Спутником V" до конца года
Около 1,5 миллиона россиян привьют "Спутником V" до конца года
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в гражданский оборот выпущено около 650 тысяч доз вакцины "Спутник V". РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:32
2020-12-24T17:32
2020-12-24T17:39
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590368502_0:20:1731:994_1920x0_80_0_0_f31edf3573008292bd09f656649d961d.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в гражданский оборот выпущено около 650 тысяч доз вакцины "Спутник V".Гинцбург уточнил, что поставки могут находиться в пути, в ближайшие несколько дней будут применены по назначению. Порядка 1,5 миллиона будут обеспечены вакциной до Нового года.Он также отметил, что планируется в конце января-начале февраля выйти на объем производства 5-6 миллионов доз вакцин в месяц, что позволит к ноябрю следующего года провакцинировать столько человек в РФ, что возникнет популяционный иммунитет. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590368502_132:0:1731:1199_1920x0_80_0_0_23f929bc3812919bd4100802a6344449.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество