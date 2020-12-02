Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201202/prezentatsiya-1587413477.html
Россия представила вакцину "Спутник V" в ООН
Россия представила вакцину "Спутник V" в ООН
Постпредство России при ООН и Минздрав провели презентацию вакцины от коронавируса "Спутник V" на полях специальной сессии Генассамблеи Организации Объединенных РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T19:50
2020-12-02T20:43
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
генеральная ассамблея оон
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587379232_0:66:3193:1862_1400x0_80_0_0_797c581e53a1de87a3e1f79d8242ac9f.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Постпредство России при ООН и Минздрав провели презентацию вакцины от коронавируса "Спутник V" на полях специальной сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.На виртуальном мероприятии "Спутник V: вакцина от COVID-19" шла речь об испытаниях препарата, его цене, будущих объемах производства и сотрудничестве с зарубежными партнерами. Подробности — в материале РИА Новости."Главный кандидат"Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в пострегистрационных испытаниях вакцины приняли участие более 40 тысяч человек. Они проходят в России, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле, кроме того, обсуждается проведение испытаний в Бразилии и других странах.Глава Минздрава заявил, что клинические испытания препарата еще продолжаются, однако уже более 100 тысяч россиян из групп риска были вакцинированы.Производство вакциныПо словам Мурашко, "Спутник V" начали доставлять во все регионы страны, чтобы в ближайшее время запустить кампанию по массовой вакцинации. Министр добавил, что Россия планирует увеличить производство препарата по стране и в целом по всему миру.Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, РФПИ подал заявку на одобрение "Спутник V" в 40 странах и работает с регуляторами в этих государствах."Я думаю, очень важно, чтобы эти решения принимались не из политических соображений", — заметил он.Дмитриев также подчеркнул, что государствам важно иметь у себя портфель различных вакцин.Как сообщил глава РФПИ, к марту объем производства на зарубежных площадках составит как минимум 40 миллионов доз в месяц — для 40 миллионов человек."Мы ожидаем гораздо больших объемов, но это прогноз на настоящий момент", — уточнил он.Когда российские производители удовлетворят спрос на внутреннем рынке, РФПИ рассмотрит вопрос поставок вакцины на экспорт, заметил Дмитриев. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз "Спутника V" поступили более чем от 50 стран. О цене"Наша вакцина будет стоить менее десяти долларов за дозу, что гораздо дешевле некоторых вакцин на основе мРНК ("Спутник V" создан на основе аденовируса человека. — Прим. ред.). Мы сфокусированы на том, чтобы сделать эту вакцину доступной для мира, и она будет продаваться во всех странах по одинаковой цене", — заявил Дмитриев.Вакцина состоит из двух доз. Как ранее отмечали разработчики, таким образом, стоимость "Спутник V" будет как минимум в два раза дешевле препаратов на основе мРНК со сходной эффективностью.
https://ria.ru/20201202/vaktsinatsiya-1587376145.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587379232_84:0:2815:2048_1400x0_80_0_0_27fcc83bd76ed435960b65c7c9035916.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, генеральная ассамблея оон, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), оон, в мире

Россия представила вакцину "Спутник V" в ООН

19:50 02.12.2020 (обновлено: 20:43 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра во время вакцинации от коронавируса вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра во время вакцинации от коронавируса вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Постпредство России при ООН и Минздрав провели презентацию вакцины от коронавируса "Спутник V" на полях специальной сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.
На виртуальном мероприятии "Спутник V: вакцина от COVID-19" шла речь об испытаниях препарата, его цене, будущих объемах производства и сотрудничестве с зарубежными партнерами. Подробности — в материале РИА Новости.
Медицинская сестра держит в руках вакцину Гам-Ковид-Вак в процедурном кабинете поликлиники Москвы - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
Вчера, 16:41Распространение нового коронавируса
Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса на следующей неделе

"Главный кандидат"

Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в пострегистрационных испытаниях вакцины приняли участие более 40 тысяч человек. Они проходят в России, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле, кроме того, обсуждается проведение испытаний в Бразилии и других странах.

"В данный момент она (вакцина. — Прим. ред.) в ряду главных кандидатов-вакцин, приближающихся к завершению клинических испытаний и началу массового производства", — сказал Мурашко, добавив, что "Спутник V" показал "мощный иммунный ответ и ответ антител".

Глава Минздрава заявил, что клинические испытания препарата еще продолжаются, однако уже более 100 тысяч россиян из групп риска были вакцинированы.

Производство вакцины

По словам Мурашко, "Спутник V" начали доставлять во все регионы страны, чтобы в ближайшее время запустить кампанию по массовой вакцинации. Министр добавил, что Россия планирует увеличить производство препарата по стране и в целом по всему миру.
Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, РФПИ подал заявку на одобрение "Спутник V" в 40 странах и работает с регуляторами в этих государствах.
"Я думаю, очень важно, чтобы эти решения принимались не из политических соображений", — заметил он.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
Дмитриев также подчеркнул, что государствам важно иметь у себя портфель различных вакцин.
Как сообщил глава РФПИ, к марту объем производства на зарубежных площадках составит как минимум 40 миллионов доз в месяц — для 40 миллионов человек.
"Мы ожидаем гораздо больших объемов, но это прогноз на настоящий момент", — уточнил он.
Когда российские производители удовлетворят спрос на внутреннем рынке, РФПИ рассмотрит вопрос поставок вакцины на экспорт, заметил Дмитриев. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз "Спутника V" поступили более чем от 50 стран.

О цене

"Наша вакцина будет стоить менее десяти долларов за дозу, что гораздо дешевле некоторых вакцин на основе мРНК ("Спутник V" создан на основе аденовируса человека. — Прим. ред.). Мы сфокусированы на том, чтобы сделать эту вакцину доступной для мира, и она будет продаваться во всех странах по одинаковой цене", — заявил Дмитриев.
Вакцина состоит из двух доз. Как ранее отмечали разработчики, таким образом, стоимость "Спутник V" будет как минимум в два раза дешевле препаратов на основе мРНК со сходной эффективностью.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоГенеральная Ассамблея ООНМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Уникальный бесконтактный подшипник создали в России
08:55В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек
08:41В Приморье на следующей неделе поступят 500 доз вакцины от COVID-19
08:41В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС
08:32Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США
08:27В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью
08:16Роскачество проверило консервы печени трески
08:15МИД Китая пояснил план создания международного механизма "кодов здоровья"
08:12В ГД предложили организатору энергоблокады Крыма примерить тюремную робу
08:00Новая российская разработка поможет вылечить дефекты роговицы глаза
07:58В Крыму объяснили нежелание Турции признать российский статус полуострова
07:43В Перми локализовали пожар в жилом доме
07:41В Сочи нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку
07:06В Перми загорелась кровля жилого дома
07:04В мусорном баке в Чите нашли тело младенца
07:02Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту спутники "Гонец-М"
07:01Названы основные ошибки при очистке автомобиля от наледи
06:59Названы причины смерти актрисы Нины Ивановой
06:40Число погибших в пожаре в корпусе онкоцентра в Москве выросло до двух
06:37В Венгрии сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной
Лента новостейМолния