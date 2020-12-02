https://ria.ru/20201202/prezentatsiya-1587413477.html

Россия представила вакцину "Спутник V" в ООН

Россия представила вакцину "Спутник V" в ООН

Постпредство России при ООН и Минздрав провели презентацию вакцины от коронавируса "Спутник V" на полях специальной сессии Генассамблеи Организации Объединенных РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T19:50

2020-12-02T19:50

2020-12-02T20:43

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Постпредство России при ООН и Минздрав провели презентацию вакцины от коронавируса "Спутник V" на полях специальной сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.На виртуальном мероприятии "Спутник V: вакцина от COVID-19" шла речь об испытаниях препарата, его цене, будущих объемах производства и сотрудничестве с зарубежными партнерами. Подробности — в материале РИА Новости."Главный кандидат"Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в пострегистрационных испытаниях вакцины приняли участие более 40 тысяч человек. Они проходят в России, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле, кроме того, обсуждается проведение испытаний в Бразилии и других странах.Глава Минздрава заявил, что клинические испытания препарата еще продолжаются, однако уже более 100 тысяч россиян из групп риска были вакцинированы.Производство вакциныПо словам Мурашко, "Спутник V" начали доставлять во все регионы страны, чтобы в ближайшее время запустить кампанию по массовой вакцинации. Министр добавил, что Россия планирует увеличить производство препарата по стране и в целом по всему миру.Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, РФПИ подал заявку на одобрение "Спутник V" в 40 странах и работает с регуляторами в этих государствах."Я думаю, очень важно, чтобы эти решения принимались не из политических соображений", — заметил он.Дмитриев также подчеркнул, что государствам важно иметь у себя портфель различных вакцин.Как сообщил глава РФПИ, к марту объем производства на зарубежных площадках составит как минимум 40 миллионов доз в месяц — для 40 миллионов человек."Мы ожидаем гораздо больших объемов, но это прогноз на настоящий момент", — уточнил он.Когда российские производители удовлетворят спрос на внутреннем рынке, РФПИ рассмотрит вопрос поставок вакцины на экспорт, заметил Дмитриев. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз "Спутника V" поступили более чем от 50 стран. О цене"Наша вакцина будет стоить менее десяти долларов за дозу, что гораздо дешевле некоторых вакцин на основе мРНК ("Спутник V" создан на основе аденовируса человека. — Прим. ред.). Мы сфокусированы на том, чтобы сделать эту вакцину доступной для мира, и она будет продаваться во всех странах по одинаковой цене", — заявил Дмитриев.Вакцина состоит из двух доз. Как ранее отмечали разработчики, таким образом, стоимость "Спутник V" будет как минимум в два раза дешевле препаратов на основе мРНК со сходной эффективностью.

https://ria.ru/20201202/vaktsinatsiya-1587376145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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