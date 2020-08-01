Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России

Новая коронавирусная инфекция очень быстро начала распространяться по всему миру. Уже в первой половине января 2020 года стало известно, что она вышла за пределы Китая, случаи заболевания фиксировались в других странах. 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил , что распространение нового коронавируса носит характер пандемии, что означает необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Пандемия COVID-19 распространилась практически во все страны мира . По данным Всемирной организации здравоохранения на конец июля во всем мире насчитывается 16,8 миллиона инфицированных, 662 тысячи из них умерли.

В Россию коронавирус пришел 31 января . В России, по состоянию на 31 июля общее число инфицированных достигло 839 981. Умерли за все время 13 963 человека, вылечились – 638 410.

Российские власти с января начали предпринимать меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Начиная с 12 мая осуществляется постепенное снятие ограничений. Главы субъектов РФ могут продлевать действие ограничительных мер в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе.

Создание оперативных штабов и советов

27 января 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого поручил организовать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Штаб возглавила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Также в него вошли главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга. Мишустин поручил регулярно готовить для президента доклады о результатах мониторинга ситуации.

С 27 января в России начали применять тест-системы для выявления коронавируса.

2 февраля коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

14 марта Михаил Мишустин создал и возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусом, который должен в ежедневном режиме вырабатывать решения и координировать действия по ограничению распространения коронавирусной инфекции.

18 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти создать ведомственные оперативные штабы.

Ограничение полетов и пересечения границ России

30 января в целях предупреждения проникновения на территорию России коронавирусной инфекции правительством РФ было принято решение о временном ограничении движения через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы России с Китаем.

Ирана. 3 февраля был ограничен въезд граждан иностранных государств с территории Китая в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ. 28 февраля правительством РФ было принято решение о временном ограничении въезда иностранных граждан в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ с территории Южной Кореи

12 марта правительство временно приостановило пропуск через государственную границу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Италии.

14 марта решением правительства был временно приостановлен пропуск иностранных граждан, прибывающих через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы для обучения и трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях.

16 марта правительство РФ приняло решение о временном ограничении въезда в Россию иностранных граждан, в том числе прибывающих с территории Белоруссии, а также граждан Белоруссии.

C 16 марта были введены временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией.

18 марта Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты.

27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ – не более 200 человек в сутки.

Росавиации было поручено принимать решение об осуществлении рейсов, связанных с вывозом иностранных граждан в иностранные государства. Выдачу разрешений на полеты других категорий рейсов осуществлять только по отдельным решениям правительства Российской Федерации.

30 марта с 00 часов 00 минут по московскому времени было временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Исключение сделано для дипломатов и членов их семей, водителей автомобилей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного ж/д сообщения, транзитных авиапассажиров, граждан, проживающих в Донецкой и Луганской областях Украины.

8 июня правительство РФ смягчило порядок въезда и выезда из России. Россиянам разрешено выезжать за рубеж для учебы, работы, лечения и ухода за родственниками. Въезд иностранцам в страну был разрешен только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.

25 июня распоряжением правительства разрешен въезд высококвалифицированным иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в России.

С 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Самолеты будут отправляться за рубеж из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Также вышло распоряжение правительства о возобновлении выдачи виз для въезда в Россию гражданам Великобритании, Турции и Танзании.

Карантин

5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О введении режима повышенной готовности". В соответствии с указом граждан, прибывающих из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса, обязали соблюдать самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию. В дальнейшем режим самоизоляции был распространен на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц.

19 марта эта мера была распространена на все регионы России.

C 15 июля Роспотребнадзор отменил двухнедельную изоляцию для прилетающих в Россию регулярными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление воздушного авиасообщения. Чтобы избежать ограничений, иностранцы должны показать результаты отрицательного теста на COVID-19, сданного в последние трое суток, либо пройти исследование в первые три 72 часа по прилету.

Россияне, прибывающие из-за границы, также могут избежать самоизоляции. Для этого им нужно при регистрации на рейс заполнить специальную форму на портале Госуслуг и в течение трех дней загрузить в нее результаты тестирования на коронавирус.

Новые правила не распространяются на пассажиров вывозных рейсов: им избежать профилактического карантина не удастся

Перевод школьников и студентов на дистанционное обучение

14 марта Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса. Школы, детские сады и средние профессиональные учебные заведения перешли на новый режим работы с 30 марта.

30 апреля Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года. Для 1-8 классов было рекомендовано завершить обучение до 15 мая / 16 мая, для 10 классов – до 29 мая / 30 мая, для 9 и 11 классов – до 5 июня.

Для девятиклассников были отменены обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки были выставлены на основании годовых.

Все школьники получили аттестаты без сдачи экзаменов. Выпускники, которые хотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата.

Для школьников, поступающих в вузы, 17 июня Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ), который в этом году проходил с 3 по 23 июля , с резервными датами 24 и 25 июля. Во вторую волну экзамены можно будет сдать с 3 по 7 августа с резервным сроком для тех, у кого совпали даты проведения двух экзаменов, – 8 августа. Для проведения ЕГЭ были вызваны из отпуска почти 300 тысяч учителей, их отпускные дни были разделены на две части.

Как ожидается, новый учебный год в российских школах начнется как обычно – в сентябре , если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах.

С 16 марта приказом Минобранауки вузам было рекомендовано "организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением дистанционных технологий". В середине апреля стало известно, что большинство российских вузов приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате.

26 мая правительство утвердило условия удаленного формата защиты диссертаций во время коронавируса.

20 июня началась приемная кампания в российские вузы, она продлится до 18 августа. Несмотря на то, что в ряде российских регионов были ослаблены карантинные меры по коронавирусу, у многих вузов и их абитуриентов остается в приоритете именно дистанционная форма подачи документов.

По данным на конец июля, 92% вузов в России готовы начать учебу 1 сентября , остальные – с 14 сентября. Но в случае необходимости вузы могут перенести срок начала учебного года не более чем на 2 месяца.

Перевод граждан на удаленную работу

16 марта Министерство труда и социальной защиты выпустило Методические рекомендации в целях организации режимов труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В соответствии с документом Минтруд рекомендовал руководству органов власти и местного самоуправления, а также бюджетных организаций и госкомпаний по возможности перевести сотрудников на удаленную работу, а для тех, кто будет продолжать ходить на работу, ввести гибкий график, чтобы избежать большого скопления людей.

Временное закрытие для посещения театров, музеев, цирков и других учреждений культуры

17 марта Министерство культуры РФ приняло решение закрыть для посетителей подведомственные учреждения – музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность, театры, филармонии, цирки, иные организации исполнительских искусств, а также организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов.

С 16 июня была возобновлена работа открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России. По данным на 10 июля, больше половины федеральных музеев возобновили работу и открыли свои двери для посетителей.

13 июля Минкультуры России отменило рекомендации о приостановке работы кинотеатров. В документе говорится, что кинотеатры могут возобновить свою работу при наличии решений высших должностных лиц субъектов РФ.

24 июля были опубликованы "Методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий при осуществлении деятельности театров и концертных организаций", подготовленные Роспотребнадзором на основании предложений Минкультуры России. В них отражены нюансы репетиционного процесса, организации постановок и выступлений. Во второй половине августа будет дополнительно проработан вопрос рассадки зрителей в залах.

Временное закрытие для посещения верующими религиозных учреждений

С 18 марта Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ приостановило коллективные молитвы в мечетях московского региона. Руководителям структурных подразделений ДУМ, а также главам 55 представительств организации в регионах предписано пересмотреть свои графики работы, отменить или перенести все публичные мероприятия.

24 марта Федерация еврейских общин России приняла решение о закрытии синагог в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Одними из первых прекратили работу синагоги в Ростове-на-Дону, Иркутске, Томске, Биробиджане.

С 18 марта была закрыта синагога в Московском еврейском общинном центре. С 13 апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Подмосковья проводить богослужения без участия прихожан. Затем эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.

3 июня мечети и мусульманские центры возобновили свою работу на территории Московской области для индивидуальных посещений. Коллективные молитвы должны проводиться в ряде городов Подмосковья при строгом соблюдении санитарных предписаний (медицинские маски, перчатки и социальная дистанция) и исключительно на отрытом воздухе на территориях, прилегающих к мечетям 19 июня коллективные пятничные намазы прошли впервые после долгой паузы в ряде регионов России. Однако Совет улемов Духовного собрания мусульман России (ДСМР) рекомендовал мусульманам в регионах РФ не посещать массовые мероприятия во время празднования Курбан-байрама 31 июля

Московские синагоги возобновили свою работу 30 июня.

Режим нерабочих дней

25 марта президент РФ Владимир Путин обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране. Президентом была объявлена нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля.

Соответствующий указ , подписанный президентом, не распространился на непрерывно действующие организации; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

27 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил временно приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли), деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

2 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", которым с 4 по 30 апреля 2020 года были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. В список организаций, на которых указ не распространялся, вошли организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

28 апреля Владимир Путин подписал указ , продлевающий нерабочие дни с 6 по 8 мая 2020 года включительно с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлевался до 11 мая включительно

11 мая президент РФ Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.

Режим повышенной готовности и самоизоляции

30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с призывом к властям российских регионов обратить внимание на введенные в Москве и Подмосковье ограничительные меры и проработать возможность распространить их у себя.

29 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил , что с 30 марта в городе вводится домашний режим самоизоляции, который должны соблюдать все москвичи, независимо от возраста. В соответствии с новыми правилами выходить из дома можно было до ближайшей аптеки или магазина либо для получения экстренной медицинской помощи. Было разрешено выбрасывать мусор и выгуливать собак.

Соблюдать режим самоизоляции обязали людей всех возрастов. В особенности тех, кому за 65 лет, и совершеннолетних с хроническими заболеваниями. Считается, что именно эти категории в группе риска.

Людей, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обязали соблюдать двухнедельный карантин. Заболевших коронавирусом, у которых он проходит в легкой форме, также обязали самоизолироваться дома.

О самоизоляции объявили все регионы России, кроме Тверской области, где с 17 марта был введен режим повышенной готовности, а в апреле в четырех населенных пунктах области в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) Солнечный и Озерный, городах Удомля и Конаково введен запрет на въезд для граждан, не имеющих там регистрации по месту жительства или месту пребывания.

Своим указом от 2 апреля президент РФ наделил глав субъектов России дополнительными полномочиями определять перечень конкретных профилактических мер по борьбе с коронавирусом. Это позволило обеспечить гибкий подход, не подвергать людей шаблонным ограничениям, а вводить в каждом регионе, муниципалитете именно те меры безопасности, которые реально необходимы, соразмерны ситуации.

Документом был установлен особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

30 марта российское правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина.

1 апреля президент подписал закон, устанавливающий административную ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Масочный режим

В некоторых регионах наряду с режимом самоизоляции дополнительно был введен "масочный режим" – появление в общественных местах возможно лишь при наличии средств защиты органов дыхания и перчаток.

С 19 апреля маски обязали носить жителей четырех территорий Кемеровской области 22 апреля – Хабаровского края, 24 апреля такие меры приняли власти Камчатки и Ивановской области. 27 апреля ношение масок в общественных местах было введено в Севастополе, по всей территории Новосибирской и Владимирской областей, в четырех районах и четырех населенных пунктах Якутии, включая столицу Якутск

С 16 мая масочный режим ввели в Ярославской области

В зависимости от ситуации в каждом регионе масочный режим ослабляется или ужесточается

Пропускной режим

С 30 марта по решению правительства Татарстана особый порядок въезда и выезда был введен в 14 городах республики в условиях режима самоизоляции. Были приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, ограничены перевозки грузов.

Передвигаться в режиме всеобщей изоляции могли только работники предприятий, следующие к месту работы, при наличии справки утвержденной формы от работодателя, а также жители республики, получившие разрешение на выход из дома в специально разработанной СМС-системе получения цифровых пропусков. На въездах в города и районы республики МВД совместно с Росгвардией организовали посты для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции и законности передвижения по республике.

С 15 апреля власти Москвы ввели режим цифровых пропусков для передвижения по городу на транспорте.

Также цифровые пропуска были введены в Московской области, Приморье, отдельных регионах Поволжья, Красноярском крае и ряде регионов. В целом из-за пандемии каждый второй регион России ввводил особый режим передвижения.

Поэтапное снятие ограничений

8 мая Роспотребнадзор направил в субъекты Российской Федерации методические рекомендации для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, которое должно осуществляться руководством регионов исходя из показателей заболеваемости по согласованию с главными санитарными врачами.

Первый этап предусматривает возможность прогулок на улице, работу небольших объектов непродовольственной торговли и услуг.

На втором этапе начинают осуществлять свою деятельность предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации.

Третий этап предусматривает возобновление работы предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей.

На всех этапах снятия ограничений с предприятий предусматривается обязательное использование работниками индивидуальных средств защиты – медицинских масок и перчаток, а также наличие на всех предприятиях антисептиков для рук и проведение регулярной дезинфекции помещений.

© Пресс-служба ФК "Крылья Советов" Перейти в фотобанк Болельщик ФК "Крылья Советов" в футболке с надписью "Спасибо врачам !" © Пресс-служба ФК "Крылья Советов" Перейти в фотобанк Болельщик ФК "Крылья Советов" в футболке с надписью "Спасибо врачам !"

Начиная с 12 мая началось постепенное снятие ограничений . Главы субъектов РФ наделены продлевать действие ограничительных мер в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе.

На второй этап снятия ограничений с июня перешла Калмыкия , с 13 июля – Камчатский край

С 13 июля в Москве возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Тогда же в российской столице отменили и обязательное ношение масок и перчаток на улице.

С 18 июля начали работать аквапарки и аттракционы на открытом воздухе в Краснодарском крае.

В Подмосковье с 31 июля разрешается работа досуговых, культурных и развлекательных мероприятий, в помещениях, в которых не более 3 000 мест, с загрузкой не более 50 процентов от общей вместимости при условии соблюдения социальной дистанции. Физкультурные и спортивные мероприятия будет разрешено проводить без ограничения максимальной вместимости места проведения.

Мобилизация системы здравоохранения

16 марта Минздравом России был направлен в субъекты РФ приказ "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Приказом создаются Федеральные дистанционные консультативные центры анестезиологии-реаниматологии для взрослых, детей и беременных по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19. Утверждается единый номер единого колл-центра Федеральных центров для поддержки принятия решений медицинскими работниками.

Специалистами НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России должны проводиться дистанционные семинары и круглосуточные консультации для медицинских работников в регионах.

Для организационно-методической поддержки регионов создаются выездные мультидисциплинарные бригады . Центром стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью проводится оперативный мониторинг ситуации с заболеваемостью COVID-19.

К пику эпидемии в регионах было задействовано более 184 тысяч больничных коек. Для этих целей было перепрофилировано почти 15 тысяч коек в 72 федеральных и частных медицинских организациях. На перепрофилирование и оснащение коек как на федеральном, так и на региональном уровне было направлено более 76 миллиардов рублей только федерального бюджета. В рекордно короткие сроки силами Министерства обороны в мае 2020 года функционировало 17 госпиталей в 16 субъектах Российской Федерации. В июле 2020 года завершается строительство госпиталей для Воронежской области и Дагестана. Ведется строительство госпиталя в Псковской области, а также по поручению президента планируется строительство госпиталя в Тыве.

Продолжается работа по созданию крупных инфекционных больниц в регионах страны. Силами МЧС России в Мурманске были развернуты аэромобильный, а затем временный полевой госпитали, а также пункты временного размещения в Дагестане, Оренбургской и Самарской областях.

В кратчайшие сроки была организована подготовка медицинского персонала. Для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией было подготовлено более 1,4 миллиона медицинских работников. Если в начале апреля медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией оказывали более 40 тысяч врачей, 142 тысячи среднего и 25 тысяч младшего медицинского персонала, то в июле 2020 года – 131 тысяча врачей, 272 тысячи среднего медицинского персонала и почти 63 тысячи младшего медицинского персонала.

Российской Федерации в числе первых удалось в кратчайшие сроки разработать диагностические тест-системы для определения новой коронавирусной инфекции, обладающие высокой аналитической чувствительностью и диагностической специфичностью. Российские разработки в этой области используются в более 30 странах мира, в странах азиатского, африканского и латиноамериканского регионов.

По данным на июль 2020 года в Российской Федерации зарегистрировано 114 тест-систем для диагностики COVID-19, работают 794 лаборатории во всех регионах страны. Проведено 23,8 миллиона исследований. По уровню охвата населения тестированием на коронавирус Россия занимает второе место в мире. РФ – единственная страна, которая обеспечила бесплатное тестирование и оказание медицинской помощи гражданам, заболевшим COVID-19.