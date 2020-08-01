Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов, где шла активная торговля не только рыбой, но и такими животными, как сурки, змеи и летучие мыши. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса, относящегося к семейству вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться людям. У человека коронавирусы обычно вызывают заболевание верхних дыхательных путей, которое может осложняться так называемой атипичной легочной пневмонией.
Новая коронавирусная инфекция очень быстро начала распространяться по всему миру. Уже в первой половине января 2020 года стало известно, что она вышла за пределы Китая, случаи заболевания фиксировались в других странах. 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии, что означает необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.
Пандемия COVID-19 распространилась практически во все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения на конец июля во всем мире насчитывается 16,8 миллиона инфицированных, 662 тысячи из них умерли.
В Россию коронавирус пришел 31 января. В России, по состоянию на 31 июля общее число инфицированных достигло 839 981. Умерли за все время 13 963 человека, вылечились – 638 410.
Российские власти с января начали предпринимать меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Начиная с 12 мая осуществляется постепенное снятие ограничений. Главы субъектов РФ могут продлевать действие ограничительных мер в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе.
Создание оперативных штабов и советов
27 января 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого поручил организовать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Штаб возглавила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Также в него вошли главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга. Мишустин поручил регулярно готовить для президента доклады о результатах мониторинга ситуации.
С 27 января в России начали применять тест-системы для выявления коронавируса.
2 февраля коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
14 марта Михаил Мишустин создал и возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусом, который должен в ежедневном режиме вырабатывать решения и координировать действия по ограничению распространения коронавирусной инфекции.
18 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти создать ведомственные оперативные штабы.
Ограничение полетов и пересечения границ России
30 января в целях предупреждения проникновения на территорию России коронавирусной инфекции правительством РФ было принято решение о временном ограничении движения через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы России с Китаем.
3 февраля был ограничен въезд граждан иностранных государств с территории Китая в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ. 28 февраля правительством РФ было принято решение о временном ограничении въезда иностранных граждан в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ с территории Южной Кореи и Ирана.
12 марта правительство временно приостановило пропуск через государственную границу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Италии.
14 марта решением правительства был временно приостановлен пропуск иностранных граждан, прибывающих через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы для обучения и трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях.
16 марта правительство РФ приняло решение о временном ограничении въезда в Россию иностранных граждан, в том числе прибывающих с территории Белоруссии, а также граждан Белоруссии.
C 16 марта были введены временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией.
18 марта Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты.
27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ – не более 200 человек в сутки.
Росавиации было поручено принимать решение об осуществлении рейсов, связанных с вывозом иностранных граждан в иностранные государства. Выдачу разрешений на полеты других категорий рейсов осуществлять только по отдельным решениям правительства Российской Федерации.
30 марта с 00 часов 00 минут по московскому времени было временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Исключение сделано для дипломатов и членов их семей, водителей автомобилей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного ж/д сообщения, транзитных авиапассажиров, граждан, проживающих в Донецкой и Луганской областях Украины.
8 июня правительство РФ смягчило порядок въезда и выезда из России. Россиянам разрешено выезжать за рубеж для учебы, работы, лечения и ухода за родственниками. Въезд иностранцам в страну был разрешен только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
25 июня распоряжением правительства разрешен въезд высококвалифицированным иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в России.
С 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Самолеты будут отправляться за рубеж из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Также вышло распоряжение правительства о возобновлении выдачи виз для въезда в Россию гражданам Великобритании, Турции и Танзании.
Карантин
5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О введении режима повышенной готовности". В соответствии с указом граждан, прибывающих из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса, обязали соблюдать самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию. В дальнейшем режим самоизоляции был распространен на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц.
19 марта эта мера была распространена на все регионы России.
C 15 июля Роспотребнадзор отменил двухнедельную изоляцию для прилетающих в Россию регулярными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление воздушного авиасообщения. Чтобы избежать ограничений, иностранцы должны показать результаты отрицательного теста на COVID-19, сданного в последние трое суток, либо пройти исследование в первые три 72 часа по прилету.
Россияне, прибывающие из-за границы, также могут избежать самоизоляции. Для этого им нужно при регистрации на рейс заполнить специальную форму на портале Госуслуг и в течение трех дней загрузить в нее результаты тестирования на коронавирус.
Новые правила не распространяются на пассажиров вывозных рейсов: им избежать профилактического карантина не удастся.
Перевод школьников и студентов на дистанционное обучение
14 марта Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса. Школы, детские сады и средние профессиональные учебные заведения перешли на новый режим работы с 30 марта.
30 апреля Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года. Для 1-8 классов было рекомендовано завершить обучение до 15 мая / 16 мая, для 10 классов – до 29 мая / 30 мая, для 9 и 11 классов – до 5 июня.
Для девятиклассников были отменены обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки были выставлены на основании годовых.
Все школьники получили аттестаты без сдачи экзаменов. Выпускники, которые хотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата.
Для школьников, поступающих в вузы, 17 июня Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ), который в этом году проходил с 3 по 23 июля, с резервными датами 24 и 25 июля. Во вторую волну экзамены можно будет сдать с 3 по 7 августа с резервным сроком для тех, у кого совпали даты проведения двух экзаменов, – 8 августа. Для проведения ЕГЭ были вызваны из отпуска почти 300 тысяч учителей, их отпускные дни были разделены на две части.
Как ожидается, новый учебный год в российских школах начнется как обычно – в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах.
С 16 марта приказом Минобранауки вузам было рекомендовано "организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением дистанционных технологий". В середине апреля стало известно, что большинство российских вузов приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате.
26 мая правительство утвердило условия удаленного формата защиты диссертаций во время коронавируса.
20 июня началась приемная кампания в российские вузы, она продлится до 18 августа. Несмотря на то, что в ряде российских регионов были ослаблены карантинные меры по коронавирусу, у многих вузов и их абитуриентов остается в приоритете именно дистанционная форма подачи документов.
По данным на конец июля, 92% вузов в России готовы начать учебу 1 сентября, остальные – с 14 сентября. Но в случае необходимости вузы могут перенести срок начала учебного года не более чем на 2 месяца.
Перевод граждан на удаленную работу
16 марта Министерство труда и социальной защиты выпустило Методические рекомендации в целях организации режимов труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В соответствии с документом Минтруд рекомендовал руководству органов власти и местного самоуправления, а также бюджетных организаций и госкомпаний по возможности перевести сотрудников на удаленную работу, а для тех, кто будет продолжать ходить на работу, ввести гибкий график, чтобы избежать большого скопления людей.
Весной этого года число россиян, работающих удаленно, выросло почти в пять раз.
Временное закрытие для посещения театров, музеев, цирков и других учреждений культуры
17 марта Министерство культуры РФ приняло решение закрыть для посетителей подведомственные учреждения – музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность, театры, филармонии, цирки, иные организации исполнительских искусств, а также организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов.
С 16 июня была возобновлена работа открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России. По данным на 10 июля, больше половины федеральных музеев возобновили работу и открыли свои двери для посетителей.
13 июля Минкультуры России отменило рекомендации о приостановке работы кинотеатров. В документе говорится, что кинотеатры могут возобновить свою работу при наличии решений высших должностных лиц субъектов РФ.
24 июля были опубликованы "Методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий при осуществлении деятельности театров и концертных организаций", подготовленные Роспотребнадзором на основании предложений Минкультуры России. В них отражены нюансы репетиционного процесса, организации постановок и выступлений. Во второй половине августа будет дополнительно проработан вопрос рассадки зрителей в залах.
Временное закрытие для посещения верующими религиозных учреждений
С 18 марта Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ приостановило коллективные молитвы в мечетях московского региона. Руководителям структурных подразделений ДУМ, а также главам 55 представительств организации в регионах предписано пересмотреть свои графики работы, отменить или перенести все публичные мероприятия.
24 марта Федерация еврейских общин России приняла решение о закрытии синагог в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Одними из первых прекратили работу синагоги в Ростове-на-Дону, Иркутске, Томске, Биробиджане.
С 18 марта была закрыта синагога в Московском еврейском общинном центре. С 13 апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Подмосковья проводить богослужения без участия прихожан. Затем эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.
3 июня мечети и мусульманские центры возобновили свою работу на территории Московской области для индивидуальных посещений. Коллективные молитвы должны проводиться в ряде городов Подмосковья при строгом соблюдении санитарных предписаний (медицинские маски, перчатки и социальная дистанция) и исключительно на отрытом воздухе на территориях, прилегающих к мечетям 19 июня коллективные пятничные намазы прошли впервые после долгой паузы в ряде регионов России. Однако Совет улемов Духовного собрания мусульман России (ДСМР) рекомендовал мусульманам в регионах РФ не посещать массовые мероприятия во время празднования Курбан-байрама 31 июля.
Московские синагоги возобновили свою работу 30 июня.
Режим нерабочих дней
25 марта президент РФ Владимир Путин обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране. Президентом была объявлена нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля.
Соответствующий указ, подписанный президентом, не распространился на непрерывно действующие организации; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
27 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил временно приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли), деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.
2 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", которым с 4 по 30 апреля 2020 года были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. В список организаций, на которых указ не распространялся, вошли организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
28 апреля Владимир Путин подписал указ, продлевающий нерабочие дни с 6 по 8 мая 2020 года включительно с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлевался до 11 мая включительно.
11 мая президент РФ Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
Режим повышенной готовности и самоизоляции
30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с призывом к властям российских регионов обратить внимание на введенные в Москве и Подмосковье ограничительные меры и проработать возможность распространить их у себя.
29 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 30 марта в городе вводится домашний режим самоизоляции, который должны соблюдать все москвичи, независимо от возраста. В соответствии с новыми правилами выходить из дома можно было до ближайшей аптеки или магазина либо для получения экстренной медицинской помощи. Было разрешено выбрасывать мусор и выгуливать собак.
Соблюдать режим самоизоляции обязали людей всех возрастов. В особенности тех, кому за 65 лет, и совершеннолетних с хроническими заболеваниями. Считается, что именно эти категории в группе риска.
Людей, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обязали соблюдать двухнедельный карантин. Заболевших коронавирусом, у которых он проходит в легкой форме, также обязали самоизолироваться дома.
О самоизоляции объявили все регионы России, кроме Тверской области, где с 17 марта был введен режим повышенной готовности, а в апреле в четырех населенных пунктах области в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) Солнечный и Озерный, городах Удомля и Конаково введен запрет на въезд для граждан, не имеющих там регистрации по месту жительства или месту пребывания.
Своим указом от 2 апреля президент РФ наделил глав субъектов России дополнительными полномочиями определять перечень конкретных профилактических мер по борьбе с коронавирусом. Это позволило обеспечить гибкий подход, не подвергать людей шаблонным ограничениям, а вводить в каждом регионе, муниципалитете именно те меры безопасности, которые реально необходимы, соразмерны ситуации.
Документом был установлен особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.
30 марта российское правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина.
1 апреля президент подписал закон, устанавливающий административную ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Масочный режим
В некоторых регионах наряду с режимом самоизоляции дополнительно был введен "масочный режим" – появление в общественных местах возможно лишь при наличии средств защиты органов дыхания и перчаток.
2 апреля обязательное ношение масок ввели в Пермском крае, 11 апреля – в Ульяновской области.
С 19 апреля маски обязали носить жителей четырех территорий Кемеровской области 22 апреля – Хабаровского края, 24 апреля такие меры приняли власти Камчатки и Ивановской области. 27 апреля ношение масок в общественных местах было введено в Севастополе, по всей территории Новосибирской и Владимирской областей, в четырех районах и четырех населенных пунктах Якутии, включая столицу Якутск.
30 апреля обязательное ношение масок было введено в Краснодарском крае, Удмуртии, 1 мая – в Самарской области, Приморье.
В начале мая масочный режим рекомендован гражданам в Тульской, Тюменской и Нижегородской областях, Забайкалье. В Свердловской и Пензенской областях ношение масок стало обязательным, в Башкирии.
6 мая обязательное ношение масок в общественных местах было введено в Чечне, с 7 мая – в Туве, Брянской области, Курской области, Карачаево-Черкесии.
С 10 мая масочный режим был введен в 29 населенных пунктах семи районов Ленинградской области, в Карелии.
Мэр Москвы Сергей Собянин с 12 мая ввел обязательное ношение масок и перчаток в столичном транспорте, общественных и рабочих местах. Также обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах было введено в Санкт-Петербурге.
С 12 мая обязательный масочный режим ввели в Подмосковье, Воронежской области, Калининградской области, Алтайском крае, Челябинской области, в Крыму.
С 16 мая масочный режим ввели в Ярославской области.
В зависимости от ситуации в каждом регионе масочный режим ослабляется или ужесточается.
Пропускной режим
С 30 марта по решению правительства Татарстана особый порядок въезда и выезда был введен в 14 городах республики в условиях режима самоизоляции. Были приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, ограничены перевозки грузов.
Передвигаться в режиме всеобщей изоляции могли только работники предприятий, следующие к месту работы, при наличии справки утвержденной формы от работодателя, а также жители республики, получившие разрешение на выход из дома в специально разработанной СМС-системе получения цифровых пропусков. На въездах в города и районы республики МВД совместно с Росгвардией организовали посты для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции и законности передвижения по республике.
С 15 апреля власти Москвы ввели режим цифровых пропусков для передвижения по городу на транспорте.
Также цифровые пропуска были введены в Московской области, Приморье, отдельных регионах Поволжья, Красноярском крае и ряде регионов. В целом из-за пандемии каждый второй регион России ввводил особый режим передвижения.
Поэтапное снятие ограничений
8 мая Роспотребнадзор направил в субъекты Российской Федерации методические рекомендации для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, которое должно осуществляться руководством регионов исходя из показателей заболеваемости по согласованию с главными санитарными врачами.
Первый этап предусматривает возможность прогулок на улице, работу небольших объектов непродовольственной торговли и услуг.
На втором этапе начинают осуществлять свою деятельность предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации.
Третий этап предусматривает возобновление работы предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей.
На всех этапах снятия ограничений с предприятий предусматривается обязательное использование работниками индивидуальных средств защиты – медицинских масок и перчаток, а также наличие на всех предприятиях антисептиков для рук и проведение регулярной дезинфекции помещений.
© Пресс-служба ФК "Крылья Советов" / Перейти в фотобанкБолельщик ФК "Крылья Советов" в футболке с надписью "Спасибо врачам !"
© Пресс-служба ФК "Крылья Советов"
Болельщик ФК "Крылья Советов" в футболке с надписью "Спасибо врачам !"
Начиная с 12 мая началось постепенное снятие ограничений. Главы субъектов РФ наделены продлевать действие ограничительных мер в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе.
В частности, с 12 мая были отменены пропуска в Татарстане, с 23 мая – в Подмосковье, с 3 июня – в Иркутской области, с 8 июня – в Карелии, с 9 июня – в Москве, 6 июля – в Забайкальском крае.
На второй этап снятия ограничений с июня перешла Калмыкия, с 13 июля – Камчатский край.
15 июля на второй этап снятия ограничений перешел Дагестан, с 17 июля – большинство районов ЕАО, с 24 июля – Владимирская область, с 28 июля – Чувашия.
С 13 июля в Москве возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Тогда же в российской столице отменили и обязательное ношение масок и перчаток на улице.
С 18 июля начали работать аквапарки и аттракционы на открытом воздухе в Краснодарском крае.
К третьему этапу снятия введенных из-за коронавирусной инфекции ограничений с 21 июля перешла Пензенская область, с 22 июля – Липецкая область, с 23 июля – Кабардино-Балкария, с 28 июля – Калужская область.
В Подмосковье с 31 июля разрешается работа досуговых, культурных и развлекательных мероприятий, в помещениях, в которых не более 3 000 мест, с загрузкой не более 50 процентов от общей вместимости при условии соблюдения социальной дистанции. Физкультурные и спортивные мероприятия будет разрешено проводить без ограничения максимальной вместимости места проведения.
Мобилизация системы здравоохранения
16 марта Минздравом России был направлен в субъекты РФ приказ "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Приказом создаются Федеральные дистанционные консультативные центры анестезиологии-реаниматологии для взрослых, детей и беременных по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19. Утверждается единый номер единого колл-центра Федеральных центров для поддержки принятия решений медицинскими работниками.
Специалистами НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России должны проводиться дистанционные семинары и круглосуточные консультации для медицинских работников в регионах.
Для организационно-методической поддержки регионов создаются выездные мультидисциплинарные бригады. Центром стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью проводится оперативный мониторинг ситуации с заболеваемостью COVID-19.
К пику эпидемии в регионах было задействовано более 184 тысяч больничных коек. Для этих целей было перепрофилировано почти 15 тысяч коек в 72 федеральных и частных медицинских организациях. На перепрофилирование и оснащение коек как на федеральном, так и на региональном уровне было направлено более 76 миллиардов рублей только федерального бюджета. В рекордно короткие сроки силами Министерства обороны в мае 2020 года функционировало 17 госпиталей в 16 субъектах Российской Федерации. В июле 2020 года завершается строительство госпиталей для Воронежской области и Дагестана. Ведется строительство госпиталя в Псковской области, а также по поручению президента планируется строительство госпиталя в Тыве.
Продолжается работа по созданию крупных инфекционных больниц в регионах страны. Силами МЧС России в Мурманске были развернуты аэромобильный, а затем временный полевой госпитали, а также пункты временного размещения в Дагестане, Оренбургской и Самарской областях.
В кратчайшие сроки была организована подготовка медицинского персонала. Для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией было подготовлено более 1,4 миллиона медицинских работников. Если в начале апреля медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией оказывали более 40 тысяч врачей, 142 тысячи среднего и 25 тысяч младшего медицинского персонала, то в июле 2020 года – 131 тысяча врачей, 272 тысячи среднего медицинского персонала и почти 63 тысячи младшего медицинского персонала.
Российской Федерации в числе первых удалось в кратчайшие сроки разработать диагностические тест-системы для определения новой коронавирусной инфекции, обладающие высокой аналитической чувствительностью и диагностической специфичностью. Российские разработки в этой области используются в более 30 странах мира, в странах азиатского, африканского и латиноамериканского регионов.
По данным на июль 2020 года в Российской Федерации зарегистрировано 114 тест-систем для диагностики COVID-19, работают 794 лаборатории во всех регионах страны. Проведено 23,8 миллиона исследований. По уровню охвата населения тестированием на коронавирус Россия занимает второе место в мире. РФ – единственная страна, которая обеспечила бесплатное тестирование и оказание медицинской помощи гражданам, заболевшим COVID-19.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников