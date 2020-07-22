Липецкая область перешла к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19

Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Липецкая область переходит к третьему этапу снятия введенных из-за коронавирусной инфекции ограничений, сообщает обладминистрация.

Липецкая область перешла к первому этапу снятия ограничений 8 июня. Возобновилась работа салонов красоты, предприятий, оказывающих бытовые услуги. Ко второму этапу, предусматривающему открытие торговых центров площадью до 800 квадратных метров, уличную торговлю, работу части образовательных учреждений, - с 24 июня.

О переходе региона к третьему этапу снятия ограничений заявил в среду глава обладминистрации Игорь Артамонов на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"В регионе достигнуты все показатели, необходимые для перехода на третий этап снятия ограничений. Но это не значит, что мы застрахованы от инфекции. По-прежнему важно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, придерживаться рекомендаций по профилактике коронавируса", – приводит слова Артамонова пресс-служба администрации области.

Как сообщил на заседании главный санитарный врач региона Владимир Бондарев, в ближайшие дни возобновят свою работу все предприятия торговли и сферы услуг, предприятия общественного питания, учреждения культуры, кинотеатры, гостиницы, откроются учебные заведения. До конца текущей недели полностью заработают детские сады. Предполагается, что 27 июля начнут прием детские оздоровительные лагеря, а со следующей недели возобновится оказание плановой медицинской помощи.

"При этом в регионе продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий. Чтобы избежать вспышек заболеваемости, санитарные врачи настоятельно рекомендуют жителям региона соблюдать масочный режим и социальную дистанцию", - отмечает обладминистрация.