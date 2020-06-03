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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T14:44
https://ria.ru/20200603/1572393885.html
В Иркутской области отменили цифровые пропуска
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572043764_0:0:3038:1709_1036x0_80_0_0_e511f591306d36642ff9260cde896e9a.jpg
РИА Новости

В Иркутской области отменили цифровые пропуска

12:12 03.06.2020 (обновлено: 14:44 03.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИнспекторы ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
Инспекторы ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Инспекторы ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей. Архивное фото
ИРКУТСК, 3 июн — РИА Новости. В Иркутской области отменили цифровые пропуска на въезд и выезд, введенные из-за коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.
Кроме того, на дорогах федерального значения в области упразднили дополнительные посты, которые были организованы для проверки пропусков и информирования граждан.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в Приангарье выявили 2447 случаев коронавируса. В больницах остаются 1925 человек, из них 1039 — вахтовики. Непосредственно от инфекции умерли 13 человек, еще столько же — от сопутствующих заболеваний. Вылечились и выписались из больниц 496 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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