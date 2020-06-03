В Иркутской области отменили цифровые пропуска

Кроме того, на дорогах федерального значения в области упразднили дополнительные посты, которые были организованы для проверки пропусков и информирования граждан.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Приангарье выявили 2447 случаев коронавируса. В больницах остаются 1925 человек, из них 1039 — вахтовики. Непосредственно от инфекции умерли 13 человек, еще столько же — от сопутствующих заболеваний. Вылечились и выписались из больниц 496 человек.