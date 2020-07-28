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В Чувашии перешли ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу
Чувашия переходит на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:50
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В Чувашии перешли ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу

15:50 28.07.2020
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© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваВрио главы Чувашии Олег Николаев
Врио главы Чувашии Олег Николаев
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
Врио главы Чувашии Олег Николаев
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Чувашия переходит на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба главы республики.
Соответствующий указ врио главы Чувашии Олег Николаев подписал во вторник.
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"На втором этапе снятия ограничений по коронавирусу возобновится работа магазинов непродовольственных товаров с торговой площадью до 800 квадратных метров и автошкол, имеющих лицензию. Также возобновляются тренировки членов спортивных сборных команд России и Чувашии при условии непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в помещении для занятий спортом (из расчета 1 человек на 4 квадратных метра)", - говорится в сообщении.
Указом также предусмотрено открытие санаторно-курортных организаций, имеющих лицензию на медицинскую деятельность для оказания услуг по реабилитации пациентов, перенесших коронавирус, людей с хроническими заболеваниями системы кровообращения, эндокринной системы и органов дыхания. "Условия открытия таких санаториев – предварительное уведомление управления Роспотребнадзора по Чувашии о выполнении методических рекомендаций по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", - подчеркивается в сообщении.
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Указ вступает в силу со дня его официального опубликования - 28 июля.
По данным на 28 июля, в Чувашии зафиксировано 6609 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 3616 человек, 51 пациент умер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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