В Чувашии перешли ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу

"На втором этапе снятия ограничений по коронавирусу возобновится работа магазинов непродовольственных товаров с торговой площадью до 800 квадратных метров и автошкол, имеющих лицензию. Также возобновляются тренировки членов спортивных сборных команд России и Чувашии при условии непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в помещении для занятий спортом (из расчета 1 человек на 4 квадратных метра)", - говорится в сообщении.