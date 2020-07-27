Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1574958703.html
В Калмыкии возобновляют работу кафе и рестораны
Режим ограничительных мер из-за коронавируса продлен в Калмыкии на две недели, но при этом в регионе возобновляется работа предприятий общепита, сообщает... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
бату хасиков
республика калмыкия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152675/49/1526754994_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_a656b85efb2e102df6124fdbf8b899f6.jpg
республика калмыкия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152675/49/1526754994_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_a656b85efb2e102df6124fdbf8b899f6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152675/49/1526754994_205:0:2936:2048_1400x0_80_0_0_8969a8d9312071fbdbe2af7815ee5551.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152675/49/1526754994_546:0:2594:2048_1400x0_80_0_0_0858003ff9dbace7a352fca2d29db3bd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бату хасиков, республика калмыкия

В Калмыкии возобновляют работу кафе и рестораны

08:12 27.07.2020
98
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЭлиста
Элиста
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Элиста. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 27 июл – РИА Новости. Режим ограничительных мер из-за коронавируса продлен в Калмыкии на две недели, но при этом в регионе возобновляется работа предприятий общепита, сообщает пресс-служба главы республики.
Ранее сообщалось, что режим самоизоляции действует в Калмыкии до 26 июля, при этом регион в июне перешёл на второй этап снятия ограничений – открылись рынки, уличная торговля и ранее закрытые магазины, возобновилась работа общественного транспорта и отделов МФЦ, гостиниц и салонов красоты.
По информации ведомства, глава республики Бату Хасиков подписал указ о продлении ограничительных мер до 9 августа.
"Продлеваем второй этап режима ограничений на две недели, но, вместе с тем разрешаем работу объектов общепита и оставшихся магазинов непродовольственных товаров", - цитирует пресс-служба слова Хасикова в сообщении.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
По данным оперштаба региона, на 26 июля в Калмыкии зарегистрированы 2510 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 15 за последние сутки. Выздоровели 1673 человек, 37 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Бату ХасиковРеспублика Калмыкия
Рекомендуем
Лесные пожары
Власти Югры назвали общую площадь лесных пожаров в 2020 году
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
Кузнецова посмотрела фильм Собчак об избиении детей в уральском монастыре
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
В больнице в Коммунарке лечатся более 350 пациентов
Веревочный парк
В восьми московских парках открылись веревочные городки
Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель в лаборатории на базе НПО Андроидная техника в Магнитогорске
Новый российский космический робот может остаться без личного имени
Полицейский
Бизнесмена из Железногорска заподозрили в мошенничестве
Избранный глава Республики Хакасия Валентин Коновалов на церемонии вступления в должность
В Хакасии планируют разрешить работу детсадам в полноценном режиме
Свежеиспеченный хлеб
В Роскачестве рассказали, какой хлеб плесневеет быстрее
Дождь в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
Молоток в зале судебных заседаний
В ЯНАО суд ограничил свободу экс-чиновника, избивавшего сожительницу
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Забайкалье готовятся к финальному этапу снятия ограничений по COVID-19
Проект благоустройства площади около метро Улица 1905 года
В Москве появился арт-объект "Световое пианино 1905"
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам, архивное фото
Из вьетнамского города Дананг из-за COVID-19 вывезут 80 тысяч туристов
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Красноярском крае выявили вспышку COVID-19 на руднике
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
В Киргизии выявили 483 новых случая заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Стивен Сигал хочет вести бизнес на "дальневосточном гектаре" в Бурятии
09:08СМИ: инвестиции в Корсаковский порт могут составить 90 миллиардов рублей
09:05Пассажиропоток аэропортов Москвы в июне вырос в 3,6 раза относительно мая
09:02Греческая газета сообщила о нападении на журналиста
09:02В Афганистане двое военных пострадали при вынужденной посадке вертолета
08:55В Приморье в августе пройдут двусторонние тактические учения
08:54В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1137
08:51Узбекистан организует вывоз студентов, застрявших в России из-за COVID-19
08:47В России ужесточили наказание за нелегальный техосмотр
08:47В Забайкалье готовятся к финальному этапу снятия ограничений по COVID-19
08:46Названы повышающие риск смерти при COVID-19 заболевания
08:37В Киргизии выявили 483 новых случая заражения коронавирусом
08:31В Роскачестве рассказали, какой хлеб плесневеет быстрее
08:30В ЯНАО суд ограничил свободу экс-чиновника, избивавшего сожительницу
08:23Бизнесмена из Железногорска заподозрили в мошенничестве
08:19В восьми московских парках открылись веревочные городки
08:15В больнице в Коммунарке лечатся более 350 пациентов
08:12В Калмыкии возобновляют работу кафе и рестораны
08:11Власти Югры назвали общую площадь лесных пожаров в 2020 году
08:10Кузнецова посмотрела фильм Собчак об избиении детей в уральском монастыре
Лента новостейМолния