https://ria.ru/20200727/1574958703.html
В Калмыкии возобновляют работу кафе и рестораны
Режим ограничительных мер из-за коронавируса продлен в Калмыкии на две недели, но при этом в регионе возобновляется работа предприятий общепита, сообщает... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:12
2020-07-27T08:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
бату хасиков
республика калмыкия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152675/49/1526754994_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_a656b85efb2e102df6124fdbf8b899f6.jpg
республика калмыкия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152675/49/1526754994_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_a656b85efb2e102df6124fdbf8b899f6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152675/49/1526754994_205:0:2936:2048_1400x0_80_0_0_8969a8d9312071fbdbe2af7815ee5551.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152675/49/1526754994_546:0:2594:2048_1400x0_80_0_0_0858003ff9dbace7a352fca2d29db3bd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бату хасиков, республика калмыкия
ВОЛГОГРАД, 27 июл – РИА Новости. Режим ограничительных мер из-за коронавируса продлен в Калмыкии на две недели, но при этом в регионе возобновляется работа предприятий общепита, сообщает пресс-служба главы республики.
Ранее сообщалось, что режим самоизоляции действует в Калмыкии
до 26 июля, при этом регион в июне перешёл на второй этап снятия ограничений – открылись рынки, уличная торговля и ранее закрытые магазины, возобновилась работа общественного транспорта и отделов МФЦ, гостиниц и салонов красоты.
По информации ведомства, глава республики Бату Хасиков
подписал указ о продлении ограничительных мер до 9 августа.
"Продлеваем второй этап режима ограничений на две недели, но, вместе с тем разрешаем работу объектов общепита и оставшихся магазинов непродовольственных товаров", - цитирует пресс-служба слова Хасикова в сообщении.
По данным оперштаба региона, на 26 июля в Калмыкии зарегистрированы 2510 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 15 за последние сутки. Выздоровели 1673 человек, 37 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.