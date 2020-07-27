В Калмыкии возобновляют работу кафе и рестораны

ВОЛГОГРАД, 27 июл – РИА Новости. Режим ограничительных мер из-за коронавируса продлен в Калмыкии на две недели, но при этом в регионе возобновляется работа предприятий общепита, сообщает пресс-служба главы республики.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции действует в Калмыкии до 26 июля, при этом регион в июне перешёл на второй этап снятия ограничений – открылись рынки, уличная торговля и ранее закрытые магазины, возобновилась работа общественного транспорта и отделов МФЦ, гостиниц и салонов красоты.

По информации ведомства, глава республики Бату Хасиков подписал указ о продлении ограничительных мер до 9 августа.

"Продлеваем второй этап режима ограничений на две недели, но, вместе с тем разрешаем работу объектов общепита и оставшихся магазинов непродовольственных товаров", - цитирует пресс-служба слова Хасикова в сообщении.

По данным оперштаба региона, на 26 июля в Калмыкии зарегистрированы 2510 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 15 за последние сутки. Выздоровели 1673 человек, 37 скончались.