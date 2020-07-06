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В Забайкалье отменили цифровые пропуска, введенные из-за COVID-19
Цифровые пропуска в Забайкальском крае, введенные из-за коронавируса, отменили благодаря успехам в борьбе с инфекцией, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T05:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
забайкальский край
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353
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коронавирус covid-19, забайкальский край

В Забайкалье отменили цифровые пропуска, введенные из-за COVID-19

05:32 06.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПроверка цифровых пропусков
Проверка цифровых пропусков
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Проверка цифровых пропусков. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Цифровые пропуска в Забайкальском крае, введенные из-за коронавируса, отменили благодаря успехам в борьбе с инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Забайкалье отменено действие цифровых пропусков. Соответствующее постановление подписано 3 июля губернатором Забайкальского края", – говорится в сообщении.
В забайкальском правительстве отметили, что на протяжении нескольких недель в крае отмечена положительная динамика по приросту числа заболевших коронавирусной инфекцией, это позволяет переходить к постепенному снятию ограничительных мер.
По данным на понедельник, ежедневный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом в крае продолжил снижаться и составил 42 случая. С начала пандемии в Забайкалье отмечено 3441 случай COVID-19. Выписано за сутки из медучреждений 22 человека, всего – 2329 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Забайкальский край
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