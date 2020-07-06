В Забайкалье отменили цифровые пропуска, введенные из-за COVID-19

КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Цифровые пропуска в Забайкальском крае, введенные из-за коронавируса, отменили благодаря успехам в борьбе с инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Забайкалье отменено действие цифровых пропусков. Соответствующее постановление подписано 3 июля губернатором Забайкальского края", – говорится в сообщении.
В забайкальском правительстве отметили, что на протяжении нескольких недель в крае отмечена положительная динамика по приросту числа заболевших коронавирусной инфекцией, это позволяет переходить к постепенному снятию ограничительных мер.
По данным на понедельник, ежедневный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом в крае продолжил снижаться и составил 42 случая. С начала пандемии в Забайкалье отмечено 3441 случай COVID-19. Выписано за сутки из медучреждений 22 человека, всего – 2329 пациентов.
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