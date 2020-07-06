В Забайкалье отменили цифровые пропуска, введенные из-за COVID-19

В забайкальском правительстве отметили, что на протяжении нескольких недель в крае отмечена положительная динамика по приросту числа заболевших коронавирусной инфекцией, это позволяет переходить к постепенному снятию ограничительных мер.

По данным на понедельник, ежедневный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом в крае продолжил снижаться и составил 42 случая. С начала пандемии в Забайкалье отмечено 3441 случай COVID-19. Выписано за сутки из медучреждений 22 человека, всего – 2329 пациентов.