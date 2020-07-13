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Камчатка перешла ко второму этапу снятия ограничений по COVID-19
Камчатский край переходит ко второму этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, заявил врио губернатора... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T05:59
распространение нового коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
камчатский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), камчатский край, общество

Камчатка перешла ко второму этапу снятия ограничений по COVID-19

05:59 13.07.2020
3303
© Рамиль СитдиковДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске
© Рамиль Ситдиков
Девушка в медицинской маске. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл - РИА Новости. Камчатский край переходит ко второму этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, заявил врио губернатора региона Владимир Солодов в ходе оперативного совещания, трансляция которого велась в интернете.
Ранее сообщалось, что режим самоизоляции и масочный режим действуют на Камчатке до 15 июля, но с некоторыми послаблениями. Власти разрешили открыться салонам красоты и небольшим непродовольственным магазинам, а также позволили прогулки с детьми и занятия спортом на открытом воздухе. Кроме того, были разрешены туры и экскурсии для местного населения. Туристам, прилетающим на Камчатку из других регионов, нужно было оформлять электронный пропуск и проходить обязательную двухнедельную обсервацию.
"По согласованию с Роспотребнадзором мы с завтрашнего дня будем переходить к смягчению тех ограничений, которые у нас действуют. Предлагаю сейчас зафиксировать на срок до 26 июля 2020 года в качестве смягчений ограничений частичное открытие плановой медицинской помощи, … второй пункт, связанный с возможностью прохождения тестирования в аэропорту и прохождения дальнейшего пребывания на территории Камчатского края без карантина, третье - это открытие торговых центров за исключением развлекательных элементов и четвертое - это открытие летних веранд ресторанов", - сказал Солодов.
По его словам, соответствующее постановление правительства края будет подписано во вторник. Вместе с тем врио губернатора отметил, что в регионе сохраняется обязательный масочный режим.
По последним данным, на Камчатке инфекция подтверждена у 2757 человек. За последние сутки на полуострове выявлено 44 новых случая заражения COVID-19. Выздоровел 1331 пациент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Камчатский крайОбщество
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