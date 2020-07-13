Камчатка перешла ко второму этапу снятия ограничений по COVID-19

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции и масочный режим действуют на Камчатке до 15 июля, но с некоторыми послаблениями. Власти разрешили открыться салонам красоты и небольшим непродовольственным магазинам, а также позволили прогулки с детьми и занятия спортом на открытом воздухе. Кроме того, были разрешены туры и экскурсии для местного населения. Туристам, прилетающим на Камчатку из других регионов, нужно было оформлять электронный пропуск и проходить обязательную двухнедельную обсервацию.