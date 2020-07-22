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В КБР начнут третий этап снятия ограничений по коронавирусу
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ, согласно которому в республике с 23 июля возобновляется в полном объеме работа учреждений образования,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:14
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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В КБР начнут третий этап снятия ограничений по коронавирусу

16:14 22.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ, согласно которому в республике с 23 июля возобновляется в полном объеме работа учреждений образования, сферы услуг, торговли и общепита, а также разрешается проведение массовых мероприятий с числом участников до 50 человек, документ опубликован на сайте руководителя региона.
Согласно документу, с 23 июля в республике разрешается проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, зрелищных, но при условии соблюдения участниками дистанции не менее 1 метра, использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и с предельной численностью участников не более 50 человек.
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Также в КБР с четверга смогут начать функционировать в полном объеме все образовательные учреждения, предприятия сферы услуг, торговли, общественного питания, а также гостиницы и места отдыха.
При этом режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается до 9 августа, им разрешены прогулки, за исключением мест массового скопления людей.
В КБР выявлено 5839 подтвержденных случаев COVID-19, выздоровели 5333 человека (больше 91%), скончались 64 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра. В госпиталях находится 531 пациент, из них в реанимациях - 25 больных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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