В КБР начнут третий этап снятия ограничений по коронавирусу

НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ, согласно которому в республике с 23 июля возобновляется в полном объеме работа учреждений образования, сферы услуг, торговли и общепита, а также разрешается проведение массовых мероприятий с числом участников до 50 человек, документ опубликован на сайте руководителя региона.

Согласно документу, с 23 июля в республике разрешается проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, зрелищных, но при условии соблюдения участниками дистанции не менее 1 метра, использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и с предельной численностью участников не более 50 человек.

Также в КБР с четверга смогут начать функционировать в полном объеме все образовательные учреждения, предприятия сферы услуг, торговли, общественного питания, а также гостиницы и места отдыха.

При этом режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается до 9 августа, им разрешены прогулки, за исключением мест массового скопления людей.

В КБР выявлено 5839 подтвержденных случаев COVID-19 , выздоровели 5333 человека (больше 91%), скончались 64 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра. В госпиталях находится 531 пациент, из них в реанимациях - 25 больных.