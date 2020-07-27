https://ria.ru/20200727/1575006911.html
В Калужской области 28 июля откроют кинотеатры и концертные залы
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о переходе региона с 28 июля к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу, в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:45
2020-07-27T18:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владислав шапша
коронавирусы
калужская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_bdcd483416c20befe742ef7a0ac08f78.jpg
https://ria.ru/20200726/1574953464.html
калужская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_bdcd483416c20befe742ef7a0ac08f78.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_788122ad83ac36f0cff498e662ddcd3c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_981c8e366556f2907d04aa84d9436b2e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владислав шапша, коронавирусы, калужская область, общество
КАЛУГА, 27 июл – РИА Новости.
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша
подписал постановление о переходе региона с 28 июля к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу
, в частности, открываются кинотеатры, концертные залы и прочие досуговые заведения, сообщает правительство региона.
"Мы добились серьезных успехов в ограничении распространения коронавирусной инфекции, и с завтрашнего дня Калужская область выходит на третий этап снятия ограничений. У нас может работать практически все, включая театры, концертные залы, кинотеатры. Закрытыми остаются только детские загородные лагеря. Также мы сохраняем возможность для работающих пенсионеров старше 65 лет остаться дома на больничном. По-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим", - цитирует пресс-служба Шапшу.
Согласно постановлению, в регионе до 31 августа продлевается режим повышенной готовности, в области также сохраняется работа в удаленном доступе, если это не нарушает работу учреждения.
По данным регионального оперативного штаба на 27 июля, с начала пандемии коронавирусом заболели 7133 человека, из них 22 пациентам диагноз был поставлен в минувшие сутки. Выздоровели 5746 человек, из них девять – в минувшие сутки, скончались 56 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.