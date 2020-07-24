Во Владимирской области начали второй этап снятия ограничений

Власти Владимирской области объявили 29 мая о первом этапе снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. С 30 мая в области открылась часть магазинов, торгующих непродовольственными товарами, были разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе и прогулки на улице.

"Мы переходим ко второму этапу снятия ограничений, установленных для предотвращения распространения COVID-19. Вчера вечером после получения соответствующих рекомендаций от главного санитарного врача области я дал поручение своему первому заместителю Александру Ремига подписать необходимый указ", - написал Сипягин в своем instagram в пятницу.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели во Владимирской области 17 марта, а 31 марта - режим всеобщей самоизоляции. В начале июля Сипягин продлил для граждан старше 65 лет до 26 июля режим самоизоляции.

Во Владимирской области зарегистрированы 5369 случаев COVID-19. Выздоровели в регионе 4889 пациентов, умерли 118.