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Во Владимирской области начали второй этап снятия ограничений
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин объявил о переходе ко второму этапу снятия ограничений, введенных в регионе из-за распространения коронавируса. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:22
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Во Владимирской области начали второй этап снятия ограничений

09:22 24.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Чучадеев / Перейти в фотобанкГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин
© РИА Новости / Владимир Чучадеев
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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин объявил о переходе ко второму этапу снятия ограничений, введенных в регионе из-за распространения коронавируса.
Власти Владимирской области объявили 29 мая о первом этапе снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. С 30 мая в области открылась часть магазинов, торгующих непродовольственными товарами, были разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе и прогулки на улице.
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"Мы переходим ко второму этапу снятия ограничений, установленных для предотвращения распространения COVID-19. Вчера вечером после получения соответствующих рекомендаций от главного санитарного врача области я дал поручение своему первому заместителю Александру Ремига подписать необходимый указ", - написал Сипягин в своем instagram в пятницу.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели во Владимирской области 17 марта, а 31 марта - режим всеобщей самоизоляции. В начале июля Сипягин продлил для граждан старше 65 лет до 26 июля режим самоизоляции.
Во Владимирской области зарегистрированы 5369 случаев COVID-19. Выздоровели в регионе 4889 пациентов, умерли 118.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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