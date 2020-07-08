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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574051453.html
Мишустин дал прогноз по удаленной работе в России
Число работающих удаленно россиян весной выросло почти в пять раз из-за пандемии коронавируса, многие продолжат работать в таком режиме и после победы над... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Мишустин дал прогноз по удаленной работе в России

12:36 08.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число работающих удаленно россиян весной выросло почти в пять раз из-за пандемии коронавируса, многие продолжат работать в таком режиме и после победы над эпидемией, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Российский премьер в среду выступил с видеообращением к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2020. Он отметил, что 2020 год изменил мир - пандемия нового коронавируса повлияла на образ жизни сотен миллионов людей, частных компаний и государственных учреждений.
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21 марта, 11:43
"Весной этого года число россиян, работающих удаленно, выросло почти в пять раз, и многие продолжат работать в таком режиме - работать из дома - и после победы над эпидемией. Самоизоляция сделала нас ещё более зависимыми от цифрового мира", - заявил Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, что непрерывное предоставление госуслуг онлайн сейчас приобрело чрезвычайную важность. "Именно поэтому обеспечение безопасности граждан в цифровом пространстве - наш приоритет", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МишустинОбщество
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