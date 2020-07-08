Мишустин дал прогноз по удаленной работе в России

Российский премьер в среду выступил с видеообращением к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2020. Он отметил, что 2020 год изменил мир - пандемия нового коронавируса повлияла на образ жизни сотен миллионов людей, частных компаний и государственных учреждений.

"Весной этого года число россиян, работающих удаленно, выросло почти в пять раз, и многие продолжат работать в таком режиме - работать из дома - и после победы над эпидемией. Самоизоляция сделала нас ещё более зависимыми от цифрового мира", - заявил Мишустин.