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Большинство районов ЕАО приступают ко второму этапу снятия ограничений
Пять из шести районов Еврейской автономной области с пятницы приступают ко второму этапу снятия ограничений по COVID-19, прежний режим сохранится на территории... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), смидовичский район, еврейская автономная область, общество

Большинство районов ЕАО приступают ко второму этапу снятия ограничений

07:01 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ХАБАРОВСК, 17 июл - РИА Новости. Пять из шести районов Еврейской автономной области с пятницы приступают ко второму этапу снятия ограничений по COVID-19, прежний режим сохранится на территории Смидовичского района, где заболеваемость не снижается, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что с 15 июня ЕАО приступила к первому этапу снятия ограничений, в частности, открылись небольшие магазины промышленных товаров, имеющие отдельный вход, разрешены прогулки по два человека и занятия спортом на улице. Однако режим самоизоляции сохраняется для людей из группы риска, запрещены массовые мероприятия.
"Решение принято оперативным штабом области по рекомендации территориального управления Роспотребнадзора. Контрольные показатели, которые позволяют перейти на второй этап снятия ограничений, стабильны, но факт, что примерно половина свежих случаев заражения COVID-19 происходит на территории Смидовичского района ЕАО, не позволяет распространить послабления режима на эту территорию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на втором этапе снятия ограничений планируется открытие фитнес-центров, но с загруженностью не более чем наполовину, торговых центров площадью до 800 квадратных метров и с отдельным входом. Заработают библиотеки, но без услуг читального зала. Всем жителям региона по-прежнему рекомендовано соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а гражданам старше 65 лет - оставаться на самоизоляции.
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"Решение, принятое оперштабом, будет действовать до 3 августа. Если санитарно-эпидемическая обстановка в регионе останется стабильной или улучшится, область продолжит поэтапно выходить из режима ограничений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детские сады планируется открыть только на третьем этапе выхода из режима ограничений.
По данным правительства региона, с начала пандемии в области зарегистрирован 501 заболевший, из них выздоровели 406 человек, семеро умерли. Коечный фонд для больных с COVID-19 заполнен на 27,2% - занято 49 из 180 мест. Часть заболевших лечится дома.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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