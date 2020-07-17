Большинство районов ЕАО приступают ко второму этапу снятия ограничений

Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

ХАБАРОВСК, 17 июл - РИА Новости. Пять из шести районов Пять из шести районов Еврейской автономной области с пятницы приступают ко второму этапу снятия ограничений по COVID-19, прежний режим сохранится на территории Смидовичского района , где заболеваемость не снижается, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что с 15 июня ЕАО приступила к первому этапу снятия ограничений, в частности, открылись небольшие магазины промышленных товаров, имеющие отдельный вход, разрешены прогулки по два человека и занятия спортом на улице. Однако режим самоизоляции сохраняется для людей из группы риска, запрещены массовые мероприятия.

"Решение принято оперативным штабом области по рекомендации территориального управления Роспотребнадзора . Контрольные показатели, которые позволяют перейти на второй этап снятия ограничений, стабильны, но факт, что примерно половина свежих случаев заражения COVID-19 происходит на территории Смидовичского района ЕАО, не позволяет распространить послабления режима на эту территорию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на втором этапе снятия ограничений планируется открытие фитнес-центров, но с загруженностью не более чем наполовину, торговых центров площадью до 800 квадратных метров и с отдельным входом. Заработают библиотеки, но без услуг читального зала. Всем жителям региона по-прежнему рекомендовано соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а гражданам старше 65 лет - оставаться на самоизоляции.

"Решение, принятое оперштабом, будет действовать до 3 августа. Если санитарно-эпидемическая обстановка в регионе останется стабильной или улучшится, область продолжит поэтапно выходить из режима ограничений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детские сады планируется открыть только на третьем этапе выхода из режима ограничений.

По данным правительства региона, с начала пандемии в области зарегистрирован 501 заболевший, из них выздоровели 406 человек, семеро умерли. Коечный фонд для больных с COVID-19 заполнен на 27,2% - занято 49 из 180 мест. Часть заболевших лечится дома.