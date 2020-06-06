Карелия отменит пропускной режим с 8 июня

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Карелия с понедельника снимает пропускной режим, введенный на въезде в республику из-за коронавируса, сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков

С 22 апреля на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 въезд на территорию республики из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей проходил только через КПП.

"Контрольно-пропускные пункты на въезде в Карелию прекращают свою работу. Указ об этом подписал сегодня", - написал Парфенчиков в соцсети " ВКонтакте ".

Как отметил губернатор, КПП выполнили свою задачу, в том числе позволили контролировать потоки въезжающих в период майских праздников. По его словам, контроль въезда в республику по автомобильным трассам больше не эффективен, потому что в Карелии возобновили работу практически все отрасли экономики, работают общественный и железнодорожный транспорт, авиасообщение.

"Таким образом, 8 июня с 8.00 перестанут действовать КПП: на 155 километре дороги А-121 "Сортавала", на 270 километре трассы Р-21 "Кола", на 394 километре дороги А-119 Вологда Медвежьегорск – Р-21 "Кола", - уточнил он.

Остальные пропускные пункты прекратили действовать еще раньше.

При этом, подчеркнул Парфенчиков, снятие КПП не означает отмену остальных требований к въезжающим в Карелию - сообщать о своем прибытии на горячую линию минздрава и в течение 14 дней находиться на самокарантине.

По состоянию на 6 июня, в Карелии выявлено 614 случаев коронавирусной инфекции (+41 за сутки). За все время выздоровели 233 человека, трое скончались.