МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 5482 новых случая коронавируса, 161 человек умер, 8755 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
При этом у 1396 человек (25,5 процента) заболевание протекает без клинических проявлений.
Новые случае зарегистрированы в 84 регионах, прироста нет только в Чукотском автономном округе. Больше всего инфицированных выявили в Москве — 695 человек. Еще 210 случаев зафиксировали в Свердловской области, 171 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 159 — в Санкт-Петербурге, 150 — в Подмосковье, 145 — в Красноярском крае, 140 — в Иркутской области, 139 — в Мурманской.
Общее число инфицированных достигло 839 981. Умерли за все время 13 963 человека, вылечились — 638 410.
По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается 16,8 миллиона инфицированных, 662 тысячи из них умерли. Больше всего заболевших в США — 4,2 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран наряду с Соединенными Штатами входят Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.