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Распространение нового коронавируса
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В России выявили 5482 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 5482 новых случая коронавируса, 161 человек умер, 8755 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T13:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541305_0:158:3079:1890_1400x0_80_0_0_0ac64b711b1c5d837c5734dc5d272793.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 5482 новых случая коронавируса

10:32 31.07.2020 (обновлено: 13:26 31.07.2020)
16029
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач и пациент в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач и пациент в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач и пациент в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 5482 новых случая коронавируса, 161 человек умер, 8755 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
При этом у 1396 человек (25,5 процента) заболевание протекает без клинических проявлений.
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Новые случае зарегистрированы в 84 регионах, прироста нет только в Чукотском автономном округе. Больше всего инфицированных выявили в Москве — 695 человек. Еще 210 случаев зафиксировали в Свердловской области, 171 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 159 — в Санкт-Петербурге, 150 — в Подмосковье, 145 — в Красноярском крае, 140 — в Иркутской области, 139 — в Мурманской.
Общее число инфицированных достигло 839 981. Умерли за все время 13 963 человека, вылечились — 638 410.
По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается 16,8 миллиона инфицированных, 662 тысячи из них умерли. Больше всего заболевших в США — 4,2 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран наряду с Соединенными Штатами входят Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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139232257
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