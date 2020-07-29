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Голикова: 92% вузов готовы начать учебу 1 сентября
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 92% вузов в России готовы начать учебу 1 сентября, остальные - с 14 сентября. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:21
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, образование - общество, общество

Голикова: 92% вузов готовы начать учебу 1 сентября

14:07 29.07.2020 (обновлено: 14:21 29.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 92% вузов в России готовы начать учебу 1 сентября, остальные - с 14 сентября.
"Что касается вузов - 92% вузов также планируют начать сезон с 1 сентября, остальные с 14 сентября. Но в случае необходимости вузы могут перенести срок начала учебного года не более чем на 2 месяца", - сказала Голикова на совещании у президента РФ по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
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Помимо требований по соблюдению противоэпидемических мер во всех вузах будет обеспечен контроль за здоровьем студентов и проведение термометрии, добавила она.
"Особое внимание мы уделили общежитиям, в которых проживает около 800 тысяч человек. До вузов доведены рекомендации, предусматривающие планирование мероприятий санитарной безопасности на территории общежитий", - отметила Голикова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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