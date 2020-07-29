Голикова: 92% вузов готовы начать учебу 1 сентября

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 92% вузов в России готовы начать учебу 1 сентября, остальные - с 14 сентября.

"Что касается вузов - 92% вузов также планируют начать сезон с 1 сентября, остальные с 14 сентября. Но в случае необходимости вузы могут перенести срок начала учебного года не более чем на 2 месяца", - сказала Голикова на совещании у президента РФ по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Помимо требований по соблюдению противоэпидемических мер во всех вузах будет обеспечен контроль за здоровьем студентов и проведение термометрии, добавила она.

"Особое внимание мы уделили общежитиям, в которых проживает около 800 тысяч человек. До вузов доведены рекомендации, предусматривающие планирование мероприятий санитарной безопасности на территории общежитий", - отметила Голикова.