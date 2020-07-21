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В вузах рассказали о ходе приемной кампании
Спустя месяц приемной кампании российские вузы заявляют о том, что стараются сделать процесс поступления онлайн максимально простым и комфортным, апробируют... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:49
навигатор абитуриента
коронавирус covid-19
россия
образование - общество
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навигатор абитуриента, коронавирус covid-19, россия, образование - общество

В вузах рассказали о ходе приемной кампании

10:22 21.07.2020 (обновлено: 11:49 21.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции американского химика, лауреата Нобелевской премии по химии 1986 года, профессора Гарвардского университета Дадли Роберта Хершбаха
Студенты на лекции американского химика, лауреата Нобелевской премии по химии 1986 года, профессора Гарвардского университета Дадли Роберта Хершбаха
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спустя месяц приемной кампании российские вузы заявляют о том, что стараются сделать процесс поступления онлайн максимально простым и комфортным, апробируют новые формы испытаний, а также отмечают активность абитуриентов в подаче документов, несмотря на то, что многие из них еще не знают своих результатов единого государственного экзамена.
Приемная кампания в российские вузы началась 20 июня и накануне преодолела экватор. В этом году выпускники школ смогут подать документы до получения результатов Единого госэкзамена. Завершиться приемная кампания должна 18 августа.
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"Более 10 тысяч абитуриентов подали в общей сложности 41 352 заявки на поступление в университеты через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на сайте Госуслуг... Несмотря на то, что особенности приемной кампании этого года являются ответом на пандемию коронавируса, они в будущем расширят цифровые возможности российских университетов, а также сделают процедуру подачи документов для поступающих максимально комфортной и, что особенно важно, расширят географию абитуриентов из регионов", — приводит пресс-служба Минобрнауки слова главы ведомства Валерия Фалькова.

"IT-ишники", менеджеры, регионоведы

"Мы наблюдаем на протяжении последних лет повышенный интерес абитуриентов к специальностям, связанным с IT и нанотехнологиями, материаловедением. Так, в 2019 году конкурс на IT-направления достигал 56 человек на место. Хотя пока говорить о конкурсе этого года еще рано, мы видим, что тенденция сохраняется", - рассказала РИА Новости директор Центра профессиональной навигации и приема НИТУ "МИСиС" Мария Баранова.
Интерес к информационным, а также экономическим направлениям, биотехнологии и экологии отмечает ректор Пензенского государственного технологического университета Дмитрий Пащенко. Среди абитуриентов вуза есть и желающие получить подготовку технолога пищевой промышленности и инженера-конструктора.
"Что касается популярных направлений, то пока большее количество заявлений подано на "Информатику и ВТ", "Экономику" и "Менеджмент". Кроме того, довольно высокая активность у абитуриентов на медицинские направления, которые представлены в Институте медицины и психологии В. Зельмана НГУ", - рассказала начальник управления академической политики Новосибирского государственного университета Марина Шашкова.
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"Мы наблюдаем повышенный интерес со стороны абитуриентов к таким направлениям как "История", "Зарубежное регионоведение", "Политология", "Востоковедение и африканистика", "Международные отношения". Второе место по популярности делят "Социология", "Философия", "Юриспруденция", - рассказал ректор Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук, доцент Денис Фомин-Нилов.
Как рассказали в пресс-службе Российского университета дружбы народов, среди их абитуриентов наиболее популярными оказались "Лечебное дело", "Лингвистика", "Стоматология", "Реклама и связи с общественностью", "Фармация", "Журналистика", "Зарубежное регионоведение", "Международные отношения", "Экономика" и "Юриспруденция".

От 800 до 17 тысяч

"Начиная с 20 июня через специальный онлайн-кабинет абитуриента в ГАУГН обратилось порядка 800 поступающих. Учитывая специфику нашего Университета, реализующего образовательные программы высшего образования на базе Российской академии наук в небольших группах, позволяющих добиваться высоких показателей качества образования, это достаточно неплохой результат", - добавил Фомин-Нилов.
Он также отметил, что всего в ГАУГН ежегодно проходят обучение около 1,7 тысячи студентов. Первые две недели с начала приема документов вуз получал порядка 50 обращений в день, в дальнейшем, по его словам, отмечался незначительный спад, вызванный тем, что абитуриенты ждут свои результаты ЕГЭ.
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"Более двух тысяч заявлений подано в ПензГТУ за месяц дистанционной работы приемной комиссии", - рассказал ректор вуза.
Количество подавших заявления на бюджетные места в МИСиС составляет около трех тысяч, из них 450 - через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" портала Госуслуг, отмечает Баранова.
"В Новосибирском государственном университете стартовала приемная кампания 20 июня полностью в дистанционном формате. За это время абитуриенты через Личный кабинет подали больше пяти тысяч заявлений на разные уровни образования и направления подготовки. Для университета это не предельная цифра, мы ждем прироста уже после получения результатов ЕГЭ абитуриентам", - рассказала Шашкова.
Как как отметили в РУДН, их абитуриенты подали уже 17 тысяч заявлений, основной наплыв ожидается после оглашения всех результатов ЕГЭ.

Онлайн в приоритете

Несмотря на то, что в ряде российских регинов были ослаблены карантинные меры по коронавирусу, у многих вузов и их абитуриентов остается в приоритете именно дистанционная форма подачи документов.
"НИТУ "МИСиС" продолжает принимать документы онлайн. Для нас это обычная практика, так как еще в 2015 году мы полностью оцифровали приемную кампанию и уже в прошлом году 95% поступающих подали документы через личный кабинет на сайте университета", - добавила Баранова.
Она также пояснила, что для абитуриентов на ежедневной основе организованы онлайн-консультации, а также вебинары, где с ними разбирают наиболее распространенные ошибки, которые допускают поступающие при заполнении документов, в том числе на Госуслугах.
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"Мы стараемся учесть все моменты и создать максимум удобства для наших абитуриентов. Консультации по выбору направления подготовки активно ведутся в социальных сетях и по телефону... Кроме того, студенческий Медиацентр ПензГТУ записал серию разъяснительный видеороликов, в которых представители кафедр и ответственный секретарь Приемной комиссии рассказали о направлениях подготовки и нюансах приемной кампании 2020", - рассказал Пащенко.
Он добавил, что большинство вопросов, которые волнуют поступающих, касаются самой процедуры подачи документов, работы с личным кабинетом абитуриента. Волнует будущих студентов и то, как и когда их результаты ЕГЭ и внутренних вступительных испытаний вуза будут представлены в рейтинговых списках.
"Кроме того, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы, мы организовали пункты для очной консультации абитуриентов, а также на территории приемной комиссии вуза подготовили рабочие места для подачи документов в личном кабинете абитуриента... Помогают работать с информацией сайта абитуриентам студенты-волонтеры ПензГТУ, прошедшие обучение в приемной комиссии вуза", - отметил ректор ПензГТУ.
Как добавляет ректор ГАУГН, пока все поступившие заявления принимались через онлайн-кабинет абитуриента в дистанционном формате, но с 27 июля подать документы можно будет и очно по предварительной записи на сайте вуза.
"Процедура записи на подачу заявления крайне проста и удобна, а специальные меры безопасности, предпринятые руководством университета в целях предотвращения возможности распространения коронавирусной инфекции, делают этот процесс максимально безопасным и комфортным. ГАУГН в текущем году не входит в число вузов, подключенных к суперсервису для подачи документов. В то же время мы реализовали собственный удобный и интуитивно понятный сервис подачи заявлений через специальный онлайн кабинет поступающего", - уточнил Фомин-Нилов.
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Кроме того, по его словам, для абитуриентов ГАУГН подготовил детальную видеоинструкцию, в которой пошагово объясняется процесс подачи документов. Весь процесс подачи заявления занимает не более 10 минут, и вскоре абитуриент может увидеть себя в списках поступающих, обновляющихся на официальном сайте Университета каждый час.
"Традиционно 20 июня в СПбПУ стартовала приемная кампания, при этом эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы, как по формату проведения - прием документов и все вступительные испытания в этом году проходят исключительно онлайн и в дистанционном формате по всем уровням образования, так и по переносу отдельных ключевых дат", - рассказала проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Елена Разинкина.
Она также уточнила, что прием документов в Политех осуществляется с помощью личных кабинетов для российских и иностранных абитуриентов, а также в рамках участия университета в апробации нового цифрового национального суперсервиса Госуслуг "Поступление в вуз онлайн". По ее словам, большое количество заявлений подано поступающими через личные кабинеты СПбПУ. Личные кабинеты абитуриентов традиционно использовались в приемных кампаниях предыдущих лет, но в этом году они существенно модернизированы для повышения удобства и интерактивности удаленного взаимодействия - внедрены персонализированные чаты для общения с абитуриентами.
"Несмотря на то, что результаты большинства ЕГЭ еще не известны, поступающие в бакалавриат и специалитет активно подают заявления, указывая необходимые персональные данные и информацию о том, на какие направления подготовки они планирует поступать. Особенно это касается победителей олимпиад. После получения результатов ЕГЭ у абитуриентов будет возможность откорректировать свои заявления", - добавила Разинкина.
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По ее мнению, новый формат организации приема требует от абитуриентов больше самостоятельности. Однако поскольку вуз заинтересован в лучших абитуриентах, Политех прикладывает максимум усилий, чтобы упростить подачу документов, помочь удаленно найти ответы на вопросы, снять волнение у поступающих и их родителей. Для этого регулярно проводятся консультационные онлайн-вебинары, прямые трансляции и образовательные интенсивы. Политех также оперативно обновляет сайт приемной кампании СПбПУ 2020 и специальный тематический сайт концепции приемной кампании этого года - "Поколение 4.0" - с тематическими чек-листами, интерактивным календарем приема и геймификацией.

Инновационные форматы

Как рассказала Разинкина, на платформе Национальной технологической инициативы запущен "Открытый отбор" – экспериментальный формат подготовки к поступлению для российских и иностранных студентов на программу "Технологическое лидерство и предпринимательство" Института передовых производственных технологий. В рамках этого формата абитуриенты проходят онлайн-курсы, участвуют командных хакатонах, привлекаются к решению задач.
"Уже в этом году данная схема позволит отбирать качественных иностранных студентов, а в следующем году будет внедрена в приемную кампанию на международные образовательные программы и для российских абитуриентов. На данный момент на участие в отборе подано более 900 заявок из 15 стран", - добавила она.
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