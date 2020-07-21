В вузах рассказали о ходе приемной кампании

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спустя месяц приемной кампании российские вузы заявляют о том, что стараются сделать процесс поступления онлайн максимально простым и комфортным, апробируют новые формы испытаний, а также отмечают активность абитуриентов в подаче документов, несмотря на то, что многие из них еще не знают своих результатов единого государственного экзамена.

Приемная кампания в российские вузы началась 20 июня и накануне преодолела экватор. В этом году выпускники школ смогут подать документы до получения результатов Единого госэкзамена . Завершиться приемная кампания должна 18 августа.

"Более 10 тысяч абитуриентов подали в общей сложности 41 352 заявки на поступление в университеты через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на сайте Госуслуг... Несмотря на то, что особенности приемной кампании этого года являются ответом на пандемию коронавируса , они в будущем расширят цифровые возможности российских университетов, а также сделают процедуру подачи документов для поступающих максимально комфортной и, что особенно важно, расширят географию абитуриентов из регионов", — приводит пресс-служба Минобрнауки слова главы ведомства Валерия Фалькова.

"IT-ишники", менеджеры, регионоведы

"Мы наблюдаем на протяжении последних лет повышенный интерес абитуриентов к специальностям, связанным с IT и нанотехнологиями, материаловедением. Так, в 2019 году конкурс на IT-направления достигал 56 человек на место. Хотя пока говорить о конкурсе этого года еще рано, мы видим, что тенденция сохраняется", - рассказала РИА Новости директор Центра профессиональной навигации и приема НИТУ "МИСиС" Мария Баранова.

Интерес к информационным, а также экономическим направлениям, биотехнологии и экологии отмечает ректор Пензенского государственного технологического университета Дмитрий Пащенко. Среди абитуриентов вуза есть и желающие получить подготовку технолога пищевой промышленности и инженера-конструктора.

"Что касается популярных направлений, то пока большее количество заявлений подано на "Информатику и ВТ", "Экономику" и "Менеджмент". Кроме того, довольно высокая активность у абитуриентов на медицинские направления, которые представлены в Институте медицины и психологии В. Зельмана НГУ", - рассказала начальник управления академической политики Новосибирского государственного университета Марина Шашкова.

"Мы наблюдаем повышенный интерес со стороны абитуриентов к таким направлениям как "История", "Зарубежное регионоведение", "Политология", "Востоковедение и африканистика", "Международные отношения". Второе место по популярности делят "Социология", "Философия", "Юриспруденция", - рассказал ректор Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук, доцент Денис Фомин-Нилов.

Как рассказали в пресс-службе Российского университета дружбы народов, среди их абитуриентов наиболее популярными оказались "Лечебное дело", "Лингвистика", "Стоматология", "Реклама и связи с общественностью", "Фармация", "Журналистика", "Зарубежное регионоведение", "Международные отношения", "Экономика" и "Юриспруденция".

От 800 до 17 тысяч

"Начиная с 20 июня через специальный онлайн-кабинет абитуриента в ГАУГН обратилось порядка 800 поступающих. Учитывая специфику нашего Университета, реализующего образовательные программы высшего образования на базе Российской академии наук в небольших группах, позволяющих добиваться высоких показателей качества образования, это достаточно неплохой результат", - добавил Фомин-Нилов.

Он также отметил, что всего в ГАУГН ежегодно проходят обучение около 1,7 тысячи студентов. Первые две недели с начала приема документов вуз получал порядка 50 обращений в день, в дальнейшем, по его словам, отмечался незначительный спад, вызванный тем, что абитуриенты ждут свои результаты ЕГЭ.

"Более двух тысяч заявлений подано в ПензГТУ за месяц дистанционной работы приемной комиссии", - рассказал ректор вуза.

Количество подавших заявления на бюджетные места в МИСиС составляет около трех тысяч, из них 450 - через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" портала Госуслуг, отмечает Баранова.

"В Новосибирском государственном университете стартовала приемная кампания 20 июня полностью в дистанционном формате. За это время абитуриенты через Личный кабинет подали больше пяти тысяч заявлений на разные уровни образования и направления подготовки. Для университета это не предельная цифра, мы ждем прироста уже после получения результатов ЕГЭ абитуриентам", - рассказала Шашкова.

Как как отметили в РУДН, их абитуриенты подали уже 17 тысяч заявлений, основной наплыв ожидается после оглашения всех результатов ЕГЭ.

Онлайн в приоритете

Несмотря на то, что в ряде российских регинов были ослаблены карантинные меры по коронавирусу, у многих вузов и их абитуриентов остается в приоритете именно дистанционная форма подачи документов.

"НИТУ "МИСиС" продолжает принимать документы онлайн. Для нас это обычная практика, так как еще в 2015 году мы полностью оцифровали приемную кампанию и уже в прошлом году 95% поступающих подали документы через личный кабинет на сайте университета", - добавила Баранова.

Она также пояснила, что для абитуриентов на ежедневной основе организованы онлайн-консультации, а также вебинары, где с ними разбирают наиболее распространенные ошибки, которые допускают поступающие при заполнении документов, в том числе на Госуслугах.

"Мы стараемся учесть все моменты и создать максимум удобства для наших абитуриентов. Консультации по выбору направления подготовки активно ведутся в социальных сетях и по телефону... Кроме того, студенческий Медиацентр ПензГТУ записал серию разъяснительный видеороликов, в которых представители кафедр и ответственный секретарь Приемной комиссии рассказали о направлениях подготовки и нюансах приемной кампании 2020", - рассказал Пащенко.

Он добавил, что большинство вопросов, которые волнуют поступающих, касаются самой процедуры подачи документов, работы с личным кабинетом абитуриента. Волнует будущих студентов и то, как и когда их результаты ЕГЭ и внутренних вступительных испытаний вуза будут представлены в рейтинговых списках.

"Кроме того, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы, мы организовали пункты для очной консультации абитуриентов, а также на территории приемной комиссии вуза подготовили рабочие места для подачи документов в личном кабинете абитуриента... Помогают работать с информацией сайта абитуриентам студенты-волонтеры ПензГТУ, прошедшие обучение в приемной комиссии вуза", - отметил ректор ПензГТУ.

Как добавляет ректор ГАУГН, пока все поступившие заявления принимались через онлайн-кабинет абитуриента в дистанционном формате, но с 27 июля подать документы можно будет и очно по предварительной записи на сайте вуза.

"Процедура записи на подачу заявления крайне проста и удобна, а специальные меры безопасности, предпринятые руководством университета в целях предотвращения возможности распространения коронавирусной инфекции, делают этот процесс максимально безопасным и комфортным. ГАУГН в текущем году не входит в число вузов, подключенных к суперсервису для подачи документов. В то же время мы реализовали собственный удобный и интуитивно понятный сервис подачи заявлений через специальный онлайн кабинет поступающего", - уточнил Фомин-Нилов.

Кроме того, по его словам, для абитуриентов ГАУГН подготовил детальную видеоинструкцию, в которой пошагово объясняется процесс подачи документов. Весь процесс подачи заявления занимает не более 10 минут, и вскоре абитуриент может увидеть себя в списках поступающих, обновляющихся на официальном сайте Университета каждый час.

"Традиционно 20 июня в СПбПУ стартовала приемная кампания, при этом эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы, как по формату проведения - прием документов и все вступительные испытания в этом году проходят исключительно онлайн и в дистанционном формате по всем уровням образования, так и по переносу отдельных ключевых дат", - рассказала проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Елена Разинкина.

Она также уточнила, что прием документов в Политех осуществляется с помощью личных кабинетов для российских и иностранных абитуриентов, а также в рамках участия университета в апробации нового цифрового национального суперсервиса Госуслуг "Поступление в вуз онлайн". По ее словам, большое количество заявлений подано поступающими через личные кабинеты СПбПУ. Личные кабинеты абитуриентов традиционно использовались в приемных кампаниях предыдущих лет, но в этом году они существенно модернизированы для повышения удобства и интерактивности удаленного взаимодействия - внедрены персонализированные чаты для общения с абитуриентами.

"Несмотря на то, что результаты большинства ЕГЭ еще не известны, поступающие в бакалавриат и специалитет активно подают заявления, указывая необходимые персональные данные и информацию о том, на какие направления подготовки они планирует поступать. Особенно это касается победителей олимпиад. После получения результатов ЕГЭ у абитуриентов будет возможность откорректировать свои заявления", - добавила Разинкина.

По ее мнению, новый формат организации приема требует от абитуриентов больше самостоятельности. Однако поскольку вуз заинтересован в лучших абитуриентах, Политех прикладывает максимум усилий, чтобы упростить подачу документов, помочь удаленно найти ответы на вопросы, снять волнение у поступающих и их родителей. Для этого регулярно проводятся консультационные онлайн-вебинары, прямые трансляции и образовательные интенсивы. Политех также оперативно обновляет сайт приемной кампании СПбПУ 2020 и специальный тематический сайт концепции приемной кампании этого года - "Поколение 4.0" - с тематическими чек-листами, интерактивным календарем приема и геймификацией.

Инновационные форматы

Как рассказала Разинкина, на платформе Национальной технологической инициативы запущен "Открытый отбор" – экспериментальный формат подготовки к поступлению для российских и иностранных студентов на программу "Технологическое лидерство и предпринимательство" Института передовых производственных технологий. В рамках этого формата абитуриенты проходят онлайн-курсы, участвуют командных хакатонах, привлекаются к решению задач.