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Дагестан перешел на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса
Дагестан перешел на второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, и готовится к третьему, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T09:09
2020-07-15T09:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
республика дагестан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, республика дагестан
ПЯТИГОРСК, 15 июл - РИА Новости. Дагестан перешел на второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, и готовится к третьему, сообщает пресс-служба главы региона.
"Дагестан полностью перешел на второй этап снятия ограничений и готовится к третьему. А это значит, что свою деятельность смогут возобновить кафе и рестораны с открытыми верандами, объекты розничной торговли непродовольственными товарами площадью торговых залов до 800 квадратных метров, некоторые образовательные организации, мечети и храмы", - говорится в сообщении.
Отмечается, в регионе могут открыться в качестве "пилотных" пять спортивных залов, чтобы у дагестанских спортсменов была возможность готовиться к предстоящим чемпионатам.
По данным властей, в Дагестане наблюдается устойчивая тенденция к снижению темпа прироста заболеваемости. "Так, он снизился в очередной раз в течение недели на 0,2% и в ежедневном режиме больше 2% не поднимается. За прошедшую неделю проведено 24 591 лабораторное исследование на COVID-19. Среднесуточный показатель уже составляет 3513, что соответствует третьему этапу снятия ограничений", - отмечено в релизе.
Сообщается, что в регионе намерены проработать вопрос тестирования на коронавирус всех прибывающих из-за границы лиц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.