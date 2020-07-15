Дагестан перешел на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса

"Дагестан полностью перешел на второй этап снятия ограничений и готовится к третьему. А это значит, что свою деятельность смогут возобновить кафе и рестораны с открытыми верандами, объекты розничной торговли непродовольственными товарами площадью торговых залов до 800 квадратных метров, некоторые образовательные организации, мечети и храмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, в регионе могут открыться в качестве "пилотных" пять спортивных залов, чтобы у дагестанских спортсменов была возможность готовиться к предстоящим чемпионатам.

По данным властей, в Дагестане наблюдается устойчивая тенденция к снижению темпа прироста заболеваемости. "Так, он снизился в очередной раз в течение недели на 0,2% и в ежедневном режиме больше 2% не поднимается. За прошедшую неделю проведено 24 591 лабораторное исследование на COVID-19. Среднесуточный показатель уже составляет 3513, что соответствует третьему этапу снятия ограничений", - отмечено в релизе.