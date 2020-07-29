Посещаемость московских парков вернулась к показателям прошлого лета

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Посещаемость парков Посещаемость парков Москвы соответствует показателям прошлого лета, сообщила и.о. замдиректора по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова.

"Сейчас посещаемость на парковых территориях нормализовалась и, в принципе, соответствует прошлому летнему сезону", - сообщила Косинова на пресс-конференции в среду.

Она отметила, что онлайн-технологии никогда не заменят обычную прогулку в парке. "Нужно понимать, что у любой онлайн-программы должна быть свою целевая аудитория, она должна быть создана для чего-то, не взамен прогулки в парке, а в дополнении к чему-то", - подчеркнула она.