https://ria.ru/20200729/1575110367.html
Посещаемость московских парков вернулась к показателям прошлого лета
Посещаемость парков Москвы соответствует показателям прошлого лета, сообщила и.о. замдиректора по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:53
2020-07-29T14:53
мосгорпарк
москва
в мире
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосгорпарк, москва, в мире
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Посещаемость парков Москвы
соответствует показателям прошлого лета, сообщила и.о. замдиректора по связям с общественностью Мосгорпарка
Дарья Косинова.
"Сейчас посещаемость на парковых территориях нормализовалась и, в принципе, соответствует прошлому летнему сезону", - сообщила Косинова на пресс-конференции в среду.
Она отметила, что онлайн-технологии никогда не заменят обычную прогулку в парке. "Нужно понимать, что у любой онлайн-программы должна быть свою целевая аудитория, она должна быть создана для чего-то, не взамен прогулки в парке, а в дополнении к чему-то", - подчеркнула она.
В Москве с 30 марта из-за коронавируса был введен обязательный режим самоизоляции, были закрыты многие магазины, кафе, стали недоступны для прогулок парки, передвижение по городу осуществлялось по пропускам. В июне ограничения начали постепенно смягчаться. 9 июня был отменен режим пропусков и самоизоляции, москвичи получили возможность свободно перемещаться по городу. С 13 июля возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Тогда же в российской столице отменили и обязательное ношение масок и перчаток на улице.