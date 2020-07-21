Пензенская область перешла на третий этап снятия ограничений по COVID-19

Белозерцев ввел в области с 16 марта по 25 июля режим повышенной готовности. C 19 июня регион перешел на второй этап снятия ограничений, в рамках которого возобновилась работа объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 800 квадратных метров, зоопарков, музеев, библиотек, салонов красоты, массажных салонов и соляриев, а с 11 июля вернулись к работе торговые центры и сфера общественного питания. Граждане обязаны на улице и в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию.