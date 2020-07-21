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Пензенская область перешла на третий этап снятия ограничений по COVID-19
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во вторник своим постановлением объявил переход региона на третий этап снятия ограничений из-за пандемии... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:47
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Пензенская область перешла на третий этап снятия ограничений по COVID-19

14:47 21.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
САРАТОВ, 21 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во вторник своим постановлением объявил переход региона на третий этап снятия ограничений из-за пандемии коронавируса, разрешены работа всех предприятий торговли и сферы услуг, массовые спортивные мероприятия и посещение кинотеатров.
Белозерцев ввел в области с 16 марта по 25 июля режим повышенной готовности. C 19 июня регион перешел на второй этап снятия ограничений, в рамках которого возобновилась работа объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 800 квадратных метров, зоопарков, музеев, библиотек, салонов красоты, массажных салонов и соляриев, а с 11 июля вернулись к работе торговые центры и сфера общественного питания. Граждане обязаны на улице и в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
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"С 21.07.2020 осуществить переход на третий этап снятия ограничений… Возобновить работу с соблюдением требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предприятий торговли и сферы услуг - без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта", - говорится в постановлении.
Также документом снят запрет на проведение спортивных массовых мероприятий, посещение гражданами кинотеатров, а также проведение досуговых мероприятий с очным присутствием граждан в торгово-развлекательных центрах.
Всего в области лабораторно подтверждено 6068 случаев коронавируса. Скончалось 74 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 5293.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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