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В Краснодарском крае заработают аквапарки и аттракционы
Аквапаркам и аттракционам на открытом воздухе разрешат работать в Краснодарском крае с 18 июля, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:40
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коронавирус в россии
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, краснодарский край, общество

В Краснодарском крае заработают аквапарки и аттракционы

13:09 16.07.2020 (обновлено: 13:40 16.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в аквапарке
Отдыхающие в аквапарке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Отдыхающие в аквапарке. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Аквапаркам и аттракционам на открытом воздухе разрешат работать в Краснодарском крае с 18 июля, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Стабильная эпидобстановка позволяет нам ввести новые послабления. За последнюю неделю в семи районах не выявлено ни одного случая заражения, растет процент выздоровевших — 85%. В связи с этим приняли решение с 18 июля разрешить работу аквапарков, аттракционов на открытом воздухе", — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Также, по словам Кондратьева, открываются библиотеки без работы читальных залов и учреждения дополнительного образования детей, но только для индивидуальных занятий. Также с субботы можно будет возобновить учебно-тренировочный процесс в спортивных школах с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
Губернатор добавил, что с жестким соблюдением санитарных требований на Кубани возможно открыть бассейны.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Краснодарском крае, находящемся на третьем этапе снятия ограничений, за последние сутки было зафиксировано 67 новых случаев COVID-19, 58 человек выздоровели. За весь период с начала пандемии выявлено 6979 случаев COVID-19, 5935 больных выздоровели, 92 человека скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКраснодарский крайОбщество
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