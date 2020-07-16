В Краснодарском крае заработают аквапарки и аттракционы

"Стабильная эпидобстановка позволяет нам ввести новые послабления. За последнюю неделю в семи районах не выявлено ни одного случая заражения, растет процент выздоровевших — 85%. В связи с этим приняли решение с 18 июля разрешить работу аквапарков, аттракционов на открытом воздухе", — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.