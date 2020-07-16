В Краснодарском крае заработают аквапарки и аттракционы

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Аквапаркам и аттракционам на открытом воздухе разрешат работать в Краснодарском крае с 18 июля, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Стабильная эпидобстановка позволяет нам ввести новые послабления. За последнюю неделю в семи районах не выявлено ни одного случая заражения, растет процент выздоровевших — 85%. В связи с этим приняли решение с 18 июля разрешить работу аквапарков, аттракционов на открытом воздухе", — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Также, по словам Кондратьева, открываются библиотеки без работы читальных залов и учреждения дополнительного образования детей, но только для индивидуальных занятий. Также с субботы можно будет возобновить учебно-тренировочный процесс в спортивных школах с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
Губернатор добавил, что с жестким соблюдением санитарных требований на Кубани возможно открыть бассейны.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Краснодарском крае, находящемся на третьем этапе снятия ограничений, за последние сутки было зафиксировано 67 новых случаев COVID-19, 58 человек выздоровели. За весь период с начала пандемии выявлено 6979 случаев COVID-19, 5935 больных выздоровели, 92 человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.