https://ria.ru/20210306/koronavirus-1600198664.html

Российские чиновники, заболевшие COVID-19

Российские чиновники, заболевшие COVID-19

6 марта стало известно, что помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T13:55

2021-03-06T13:55

2021-03-06T13:55

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

справки

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6 марта стало известно, что помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом.24 января из-за коронавируса умер экс-начальник таможенной инспекции Федеральной таможенной службы (ФТС) Александр Волков.13 января сообщалось, что коронавирусом болеет глава Минцифры Максут Шадаев. 26 января Шадаев вернулся к работе после перенесенной коронавирусной инфекции.10 января стало известно, что коронавирусом болеет губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. 21 января он сообщил о своем выздоровлении.4 января глава Забайкальского края Александр Осипов был госпитализирован в Чите с подтвержденным коронавирусом. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Осипов почувствовал недомогание на новогодних праздниках, после получения положительного результата теста на COVID ушел на самоизоляцию. Однако по настоянию врачей он был направлен в медучреждение. 9 января стало известно о его выздоровлении.24 декабря коронавирусом заразился губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Позднее Морозов сообщил, что у него выявили пневмонию, а поражение легких увеличилось до 40%. 28 декабря губернатора срочно госпитализировали в ЦГКБ. 11 января стало известно, что Сергей Морозов выписали из больницы.21 декабря стало известно, что коронавирусом болеет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 29 декабря стало известно о его выздоровлении.В начале декабря коронавирусом заболел депутат Государственной думы от Коммунистической партии Валентин Шурчанов. Он тяжело болел три недели. 18 декабря он скончался.15 декабря стало известно, что коронавирусом повторно заболел депутат Госдумы Артур Чилингаров. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это произошло из-за того, что полярный исследователь переболел и сразу же пришел на работу.7 декабря губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что у него положительный тест на коронавирус. 13 января Орлов рассказал, что перенес пневмонию и вылечился чуть меньше, чем за три недели.2 декабря коронавирусом заболел глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, он самоизолировался. 19 декабря он сообщил, что вылечился от коронавируса.26 ноября депутат Госдумы Федот Тумусов получил положительный тест на коронавирус. Позже он был госпитализирован с 50% поражением легких. 10 декабря он выписался из больницы, в которой проходил лечение.25 ноября коронавирусом заболел врио главы Дагестана Сергей Меликов. Он продолжил работать удаленно. 16 декабря его выписали из больницы.18 ноября депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что заболел коронавирусом и уже пять дней находится на самоизоляции. 30 ноября он выздоровел. 13 ноября коронавирус был выявлен у губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. 30 ноября он вышел на работу.11 ноября коронавирусом заболел губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он перешел на дистанционную работу. 23 ноября он вылечился от коронавируса.4 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что заболел коронавирусом. 18 ноября стало известно о его выздоровлении.2 ноября коронавирус подтвердился у главы республики Алтай Олега Хорохордина. Он лечился амбулаторно, болезнь протекала бессимптомно. 13 ноября стало известно о его выздоровлении.29 октября губернатор Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн сообщил, что заболел коронавирусом. Он перешел на работу в удаленном режиме. 17 ноября он выздоровел.26 октября коронавирусом заразился губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он перешел на дистанционную работу. 4 ноября он выздоровел.26 октября стало известно, что коронавирус был диагностирован у главы Приангарья (Иркутская область) Игорь Кобзев. Он находился на самоизоляции, болезнь протекала в легкой форме. 3 ноября стало известно о его выздоровлении.23 октября COVID-19 был обнаружен у лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова. Он сообщил, что чувствует себя хорошо и планирует работать дистанционно. 13 ноября он выздоровел.17 октября глава республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил, что заразился коронавирусом и находится на самоизоляции. 17 ноября стало известно о его выздоровлении. 14 октября губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил о том, что заболел COVID-19. 26 октября стало известно о его выздоровлении.12 октября губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что вместе со всей семьей заразился коронавирусом. 2 ноября он выздоровел.9 октября коронавирусом заболел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он был отправлен на двухнедельную самоизоляцию. 22 октября он выздоровел.8 октября губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила, что сданный ей тест на коронавирус показал положительный результат. Она перешла на удаленную форму работы. 21 октября стало известно о ее выздоровлении. 5 октября глава Омской области Александр Бурков рассказал, что заразился коронавирусом и переносит его бессимптомно. 29 октября стало известно о его выздоровлении. 23 сентября от коронавируса умер депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев.22 сентября стало известно, что коронавирусом заболел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он перешел на дистанционную работу. 29 сентября он был доставлен в краевую клиническую больницу с двусторонней пневмонией, тест на коронавирус показал отрицательный результат.22 сентября коронавирусом заразился глава республики Адыгея Мурат Кумпилов. 7 октября Кумпилов сообщил, что вылечился от коронавируса.19 сентября губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом. 9 октября стало известно о его выздоровлении.18 сентября коронавирусом заболел депутат Государственной думы от Пермского края Игорь Сапко. 2 октября стало известно, что депутат выздоровел.17 сентября с коронавирусом был госпитализирован глава Пермского края Дмитрий Махонин, болезнь протекала в легкой форме. 30 сентября губернатор был выписан из больницы.31 августа стало известно, что с диагнозом коронавирус госпитализировали главу Краснодара Евгения Первышова. 10 сентября он был выписан из больницы.18 августа стало известно, что коронавирус был обнаружен у главы Минэнерго Александра Новака. 31 августа стало известно, что министр энергетики вылечился от COVID-19 и вернулся к работе.12 августа вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сдал положительный тест на коронавирус. 31 августа стало известно о его выздоровлении.5 августа коронавирусом заболел глава республики Калмыкия Бату Хасиков. 10 августа стало известно, что его выписали из госпиталя.31 июля губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что заразился коронавирусом. 15 августа Артюхов сообщил, что вылечился от коронавируса.3 июля сенатор от Рязанской области Игорь Морозов сообщил о положительном тесте на коронавирус. По его словам, заболевание проходило практически без симптомов. 4 августа стало известно, что сенатор вылечился от коронавируса.7 июня коронавирусом заболел депутат Государственного собрания Марий Эл, первый секретарь Волжского местного отделения КПРФ Андрей Калугин. Он был отправлен на лечение в больницу. 24 июня он скончался.27 мая глава Удмуртской Республики Александр Бречалов заявил, что заболел коронавирусом. 4 июня он сообщил о своем выздоровлении. 9 ноября стало известно, что он стал донором плазмы для переливания инфицированным COVID-19.25 мая глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил о своей госпитализации из-за COVID-19. 28 мая он рассказал, что чувствует себя "относительно хорошо", и попросил медиков отпустить его на амбулаторное лечение под жесткую изоляцию. В начале июня он был выписан, а 24 августа стало известно о его повторном заражении. 23 сентября он выздоровел.14 мая стало известно, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19. Он выздоровел и приступил к работе.13 мая зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ("Единая Россия") сообщила, что заразилась коронавирусом. 22 мая стало известно, что ее выписали из больницы.12 мая стало известно, что коронавирусом заболел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка заявила, что тоже заразилась коронавирусом. Она отметила, что они оба находились в больнице, "чтобы не подвергать всю остальную семью" риску заражения. 21 мая Татьяну Навку выписали из больницы. 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы.11 мая глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме. Губернатор отказался от госпитализации, продолжив работать удаленно.6 мая COVID-19 диагностировали у главы Министерства культуры Ольги Любимовой. 14 мая она выздоровела.6 мая стало известно, что у депутата Госдумы Светланы Максимовой диагностирован коронавирус. Она была госпитализирована в одну из больниц в Твери. 21 мая она была выписана из больницы.1 мая стало известно, что коронавирусом заразились руководители министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России: министр Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков. 8 мая Якушева выписали из стационара для дальнейшего прохождения лечения дома. Волков лечился на дому.30 апреля коронавирусом заболел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он проходил лечение в больнице. 19 мая стало известно, что он полностью выздоровел.25 апреля глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал о наличии у него двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. По словам парламентария, он был госпитализирован. 6 мая Леонид Калашников сообщил, что его выписали из больницы, он чувствует себя лучше.25 апреля первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков был госпитализирован с коронавирусом. 16 мая стало известно о его выздоровлении.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, справки