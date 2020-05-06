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2020-05-06T19:31
https://ria.ru/20200506/1571045520.html
Замглавы Минобрнауки опровергла сообщения о самоизоляции
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РИА Новости

Замглавы Минобрнауки опровергла сообщения о самоизоляции

17:37 06.05.2020 (обновлено: 19:31 06.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Замминистра науки и высшего образования Елена Дружина, комментируя сообщения о том, что она находится на самоизоляции из-за COVID-19, заявила РИА Новости, что продолжает находиться на рабочем месте.
Ранее в Telegram-канале "Незыгарь" появилось сообщение о том, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков и его заместитель Елена Дружинина могут находиться на изоляции из-за коронавируса.
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"Я нахожусь в данный момент на рабочем месте", - сказала Дружинина.
Пресс-служба министерства не предоставила РИА Новости комментарий, находится ли на самоизоляции Фальков.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 апреля сообщил президенту, что его тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому он вынужден отправиться в больницу для прохождения лечения. Исполняющим обязанности премьера стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Позже, 1 мая стало известно о госпитализации главы Минстроя Владимира Якушева, а 6 мая – о том, что вирус выявлен у министра культуры Ольги Любимовой.
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