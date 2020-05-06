Замглавы Минобрнауки опровергла сообщения о самоизоляции

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Замминистра науки и высшего образования Елена Дружина, комментируя сообщения о том, что она находится на самоизоляции из-за COVID-19, заявила РИА Новости, что продолжает находиться на рабочем месте.
Ранее в Telegram-канале "Незыгарь" появилось сообщение о том, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков и его заместитель Елена Дружинина могут находиться на изоляции из-за коронавируса.
"Я нахожусь в данный момент на рабочем месте", - сказала Дружинина.
Пресс-служба министерства не предоставила РИА Новости комментарий, находится ли на самоизоляции Фальков.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 апреля сообщил президенту, что его тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому он вынужден отправиться в больницу для прохождения лечения. Исполняющим обязанности премьера стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Позже, 1 мая стало известно о госпитализации главы Минстроя Владимира Якушева, а 6 мая – о том, что вирус выявлен у министра культуры Ольги Любимовой.