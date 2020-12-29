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Псковский губернатор вылечился от COVID-19

Псковский губернатор вылечился от COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что справился с коронавирусом на домашнем лечении и вернулся к обычному графику работы. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:29

2020-12-29T12:29

2020-12-29T12:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил ведерников

здоровье - общество

псковская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что справился с коронавирусом на домашнем лечении и вернулся к обычному графику работы."С болезнью я справился на домашнем лечении и с понедельника уже вошел в привычный рабочий график. Конечно, COVID не прошел без последствий, но они сохраняются у всех в течение нескольких недель. На рабочем процессе это никак не скажется", - отметил губернатор в видеообращении в своем Insragram.Ведерников 18 декабря сообщил, что получил положительный тест на коронавирус на фоне двусторонней пневмонии и постоянной высокой температуры, а также сильного кашля и головных болей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

псковская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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