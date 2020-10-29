https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582119452.html

Губернатор ЕАО Гольдштейн заразился коронавирусом

Губернатор ЕАО Гольдштейн заразился коронавирусом

Губернатор Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн сообщил, что заболел коронавирусом, таким образом он стал восемнадцатым главой региона в России, у... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:07

2020-10-29T16:07

2020-10-29T16:25

валентин коновалов

ханты-мансийский автономный округ

дмитрий махонин

валерий радаев

самарская область

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн сообщил, что заболел коронавирусом, таким образом он стал восемнадцатым главой региона в России, у которого диагностирован COVID-19.Глава ЕАО сообщил, что как минимум две недели будет исполнять свои служебные обязанности в удаленном режиме. "Соблюдаю предписания врачей, ни с кем не контактирую. Стараюсь поскорее вернуться в строй. Берегите себя и своих близких! Особенно людей пожилого возраста! Соблюдайте масочный режим в общественных местах и меры личной гигиены. Может, это и не убережет вас 100% от заражения, но риски снизит значительно", - заключил он.Гольдштейн стал восемнадцатым главой российского региона, сообщившим о положительном тесте на коронавирус. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре кроме Гольдштейна список пополнили еще восемь человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава Иркутской области Игорь Кобзев.Кроме того, с 24 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов работает дистанционно из-за возможного контакта с зараженными COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html

ханты-мансийский автономный округ

самарская область

алтайский край

еврейский автономный округ

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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