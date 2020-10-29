Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582119452.html
Губернатор ЕАО Гольдштейн заразился коронавирусом
Губернатор ЕАО Гольдштейн заразился коронавирусом
Губернатор Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн сообщил, что заболел коронавирусом, таким образом он стал восемнадцатым главой региона в России, у... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:07
2020-10-29T16:25
валентин коновалов
ханты-мансийский автономный округ
дмитрий махонин
валерий радаев
самарская область
алтайский край
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693944_0:0:2759:1552_1400x0_80_0_0_295c242d1d55cb5b7260f5c5d4af9ad4.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн сообщил, что заболел коронавирусом, таким образом он стал восемнадцатым главой региона в России, у которого диагностирован COVID-19.Глава ЕАО сообщил, что как минимум две недели будет исполнять свои служебные обязанности в удаленном режиме. "Соблюдаю предписания врачей, ни с кем не контактирую. Стараюсь поскорее вернуться в строй. Берегите себя и своих близких! Особенно людей пожилого возраста! Соблюдайте масочный режим в общественных местах и меры личной гигиены. Может, это и не убережет вас 100% от заражения, но риски снизит значительно", - заключил он.Гольдштейн стал восемнадцатым главой российского региона, сообщившим о положительном тесте на коронавирус. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре кроме Гольдштейна список пополнили еще восемь человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава Иркутской области Игорь Кобзев.Кроме того, с 24 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов работает дистанционно из-за возможного контакта с зараженными COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html
ханты-мансийский автономный округ
самарская область
алтайский край
еврейский автономный округ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693944_28:0:2759:2048_1400x0_80_0_0_5c4199d443f782cfb3f3cefade1c72a7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентин коновалов, ханты-мансийский автономный округ, дмитрий махонин, валерий радаев, самарская область, алтайский край, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, еврейский автономный округ, ростислав гольдштейн, политика

Губернатор ЕАО Гольдштейн заразился коронавирусом

16:07 29.10.2020 (обновлено: 16:25 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн сообщил, что заболел коронавирусом, таким образом он стал восемнадцатым главой региона в России, у которого диагностирован COVID-19.

"Если кто-нибудь ещё думает, что коронавирус - шутка, мировой заговор или коммерческий ход, вы глубоко заблуждаетесь. Это самое опасное и неизученное на сегодня заболевание, вызывающее серьёзные осложнения. Я знал об этом, когда мы пытались достать для региона маски весной. Я знал об этом, когда просил всех носить их в общественных местах. Я узнал об этом, когда заболел", - написал Гольдштейн в своем Instagram.

Глава ЕАО сообщил, что как минимум две недели будет исполнять свои служебные обязанности в удаленном режиме. "Соблюдаю предписания врачей, ни с кем не контактирую. Стараюсь поскорее вернуться в строй. Берегите себя и своих близких! Особенно людей пожилого возраста! Соблюдайте масочный режим в общественных местах и меры личной гигиены. Может, это и не убережет вас 100% от заражения, но риски снизит значительно", - заключил он.
Гольдштейн стал восемнадцатым главой российского региона, сообщившим о положительном тесте на коронавирус. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 04:10Распространение нового коронавируса
Переболевшая семья рассказала о редких симптомах коронавируса
В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре кроме Гольдштейна список пополнили еще восемь человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава Иркутской области Игорь Кобзев.
Кроме того, с 24 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов работает дистанционно из-за возможного контакта с зараженными COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаВалентин КоноваловХанты-Мансийский автономный округДмитрий МахонинВалерий РадаевСамарская областьАлтайский крайКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Еврейский автономный округРостислав ГольдштейнПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
22:32Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
22:30Двое детей погибли из-за лопнувшей веревки на аттракционе
Лента новостейМолния