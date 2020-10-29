Губернатор ЕАО Гольдштейн заразился коронавирусом
16:07 29.10.2020 (обновлено: 16:25 29.10.2020)
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн сообщил, что заболел коронавирусом, таким образом он стал восемнадцатым главой региона в России, у которого диагностирован COVID-19.
"Если кто-нибудь ещё думает, что коронавирус - шутка, мировой заговор или коммерческий ход, вы глубоко заблуждаетесь. Это самое опасное и неизученное на сегодня заболевание, вызывающее серьёзные осложнения. Я знал об этом, когда мы пытались достать для региона маски весной. Я знал об этом, когда просил всех носить их в общественных местах. Я узнал об этом, когда заболел", - написал Гольдштейн в своем Instagram.
Глава ЕАО сообщил, что как минимум две недели будет исполнять свои служебные обязанности в удаленном режиме. "Соблюдаю предписания врачей, ни с кем не контактирую. Стараюсь поскорее вернуться в строй. Берегите себя и своих близких! Особенно людей пожилого возраста! Соблюдайте масочный режим в общественных местах и меры личной гигиены. Может, это и не убережет вас 100% от заражения, но риски снизит значительно", - заключил он.
Гольдштейн стал восемнадцатым главой российского региона, сообщившим о положительном тесте на коронавирус. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.
В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре кроме Гольдштейна список пополнили еще восемь человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава Иркутской области Игорь Кобзев.
Кроме того, с 24 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов работает дистанционно из-за возможного контакта с зараженными COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф