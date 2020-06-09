https://ria.ru/20200609/1572714271.html
Глава Удмуртии рассказал, как болел COVID-19
2020-06-09T21:01
2020-06-09T21:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество
УФА, 9 июн - РИА Новости.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
рассказал, что коронавирус у него проходил бессимптомно, его поддержала семья и коллеги, и он смог выдержать период болезни без потерь по работе.
Ранее в конце мая Бречалов заявил, что сдал тест на коронавирус и он оказался положительным. Глава региона самоизолировался, но ежедневно вел прямые эфиры в социальных сетях и проводил видеосовещания в онлайн-формате. Сообщалось, что заболевание у него протекало в легкой форме. О полном выздоровлении глава региона сообщил 4 июня. Он сдал три теста на инфекцию, все оказались отрицательными.
"Многие спрашивают, как я перенес коронавирус. С марта я и все члены правительства регулярно должны были сдавать тесты на коронавирус, поскольку в силу должностных обязанностей и круга общения у нас было больше риска заболеть, хотя мы соблюдали все меры безопасности. Вот, в мае у меня был выявлен COVID-19, к этому времени я уже находился на самоизоляции и не планировал выезды", - сообщил Бречалов в прямом эфире на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
, отметив, что после выявления инфекции он изолировался в резиденции на рабочем месте.
По его словам, сотрудники аппарата правительства Удмуртии и члены их семей не заразились инфекцией от него.
"Врачи позволили работать, инфекция проходила бессимптомно, соблюдал все рекомендации врачей и организм быстро справился с вирусом. Вы понимаете, если есть возможность, то глава должен работать. Тем более сейчас решения нужно принимать оперативно и работать. Благодаря поддержке команды и семьи, я прошел этот период нормально без потерь для работы", - заявил глава Удмуртии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.