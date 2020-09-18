https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577437252.html

Депутат Госдумы Игорь Сапко заболел коронавирусом

Депутат Государственной думы от Пермского края Игорь Сапко сообщил, что заболел коронавирусом. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:00

2020-09-18T13:00

2020-09-18T13:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

госдума рф

пермский край

общество

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<strong>ПЕРМЬ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Государственной думы от <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского края</a> Игорь Сапко сообщил, что заболел коронавирусом.Ранее стало известно об обнаружении коронавируса у главы региона Дмитрия Махонина, депутата гордумы Ильи Лисняка, также на карантин из-за COVID-19 ушли футбольный клуб "Амкар" и гандбольная команда "Пермские медведи".По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 8944 случаев заражения COVID-19, в том числе 67 за последние сутки, выздоровели 6199 пациентов, 392 скончались, на карантине остаются более 2,7 тысячи человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

пермский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, пермский край, общество