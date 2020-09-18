Депутат Госдумы Игорь Сапко заболел коронавирусом
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко
ПЕРМЬ, 18 сен - РИА Новости. Депутат Государственной думы от Пермского края Игорь Сапко сообщил, что заболел коронавирусом.
"К сожалению, "ковидная зараза" не обошла меня стороной! Нахожусь на больничном в Перми. Чувствую себя хорошо, температура нормальная, наблюдают меня очень внимательные врачи", — написал политик на своей странице в соцсети Facebook. Он добавил, что заболевание протекает в относительно легкой форме.
Ранее стало известно об обнаружении коронавируса у главы региона Дмитрия Махонина, депутата гордумы Ильи Лисняка, также на карантин из-за COVID-19 ушли футбольный клуб "Амкар" и гандбольная команда "Пермские медведи".
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 8944 случаев заражения COVID-19, в том числе 67 за последние сутки, выздоровели 6199 пациентов, 392 скончались, на карантине остаются более 2,7 тысячи человек.
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