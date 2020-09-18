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Депутат Госдумы Игорь Сапко заболел коронавирусом
Депутат Государственной думы от Пермского края Игорь Сапко сообщил, что заболел коронавирусом. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:00
2020-09-18T13:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
госдума рф
пермский край
общество
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<strong>ПЕРМЬ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Государственной думы от <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского края</a> Игорь Сапко сообщил, что заболел коронавирусом.Ранее стало известно об обнаружении коронавируса у главы региона Дмитрия Махонина, депутата гордумы Ильи Лисняка, также на карантин из-за COVID-19 ушли футбольный клуб "Амкар" и гандбольная команда "Пермские медведи".По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 8944 случаев заражения COVID-19, в том числе 67 за последние сутки, выздоровели 6199 пациентов, 392 скончались, на карантине остаются более 2,7 тысячи человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, пермский край, общество

Депутат Госдумы Игорь Сапко заболел коронавирусом

13:00 18.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 18 сен - РИА Новости. Депутат Государственной думы от Пермского края Игорь Сапко сообщил, что заболел коронавирусом.
"К сожалению, "ковидная зараза" не обошла меня стороной! Нахожусь на больничном в Перми. Чувствую себя хорошо, температура нормальная, наблюдают меня очень внимательные врачи", — написал политик на своей странице в соцсети Facebook. Он добавил, что заболевание протекает в относительно легкой форме.
Ранее стало известно об обнаружении коронавируса у главы региона Дмитрия Махонина, депутата гордумы Ильи Лисняка, также на карантин из-за COVID-19 ушли футбольный клуб "Амкар" и гандбольная команда "Пермские медведи".
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 8944 случаев заражения COVID-19, в том числе 67 за последние сутки, выздоровели 6199 пациентов, 392 скончались, на карантине остаются более 2,7 тысячи человек.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
210202
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