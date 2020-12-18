https://ria.ru/20201218/deputat-1589923201.html

Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов

Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов

На 74-м году жизни скончался депутат Государственной думы от Коммунистической партии Валентин Шурчанов. Об этом РИА Новости сообщил его однопартиец, глава... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:58

2020-12-18T15:58

2020-12-18T16:27

ваха агаев

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. На 74-м году жизни скончался депутат Государственной думы от Коммунистической партии Валентин Шурчанов. Об этом РИА Новости сообщил его однопартиец, глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. По словам собеседника агентства, Шурчанов умер в пятницу, в 14:40.Шурчанов стал вторым депутатом, ушедшим из жизни по вине COVID-19. Ранее от коронавирусного заболевания скончался его однопартиец Ваха Агаев.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ваха агаев, сергей гаврилов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф