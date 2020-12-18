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Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
На 74-м году жизни скончался депутат Государственной думы от Коммунистической партии Валентин Шурчанов. Об этом РИА Новости сообщил его однопартиец, глава... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:58
2020-12-18T15:58
2020-12-18T16:27
ваха агаев
сергей гаврилов
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. На 74-м году жизни скончался депутат Государственной думы от Коммунистической партии Валентин Шурчанов. Об этом РИА Новости сообщил его однопартиец, глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. По словам собеседника агентства, Шурчанов умер в пятницу, в 14:40.Шурчанов стал вторым депутатом, ушедшим из жизни по вине COVID-19. Ранее от коронавирусного заболевания скончался его однопартиец Ваха Агаев.
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РИА Новости
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ваха агаев, сергей гаврилов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф