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Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
На 74-м году жизни скончался депутат Государственной думы от Коммунистической партии Валентин Шурчанов. Об этом РИА Новости сообщил его однопартиец, глава... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:58
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. На 74-м году жизни скончался депутат Государственной думы от Коммунистической партии Валентин Шурчанов. Об этом РИА Новости сообщил его однопартиец, глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. По словам собеседника агентства, Шурчанов умер в пятницу, в 14:40.Шурчанов стал вторым депутатом, ушедшим из жизни по вине COVID-19. Ранее от коронавирусного заболевания скончался его однопартиец Ваха Агаев.
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ваха агаев, сергей гаврилов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф

Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов

15:58 18.12.2020 (обновлено: 16:27 18.12.2020)
 
© Фото : Пресс-служба КПРФПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Валентин Шурчанов
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Валентин Шурчанов - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : Пресс-служба КПРФ
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. На 74-м году жизни скончался депутат Государственной думы от Коммунистической партии Валентин Шурчанов. Об этом РИА Новости сообщил его однопартиец, глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. По словам собеседника агентства, Шурчанов умер в пятницу, в 14:40.
"Он всегда был добрый человек, который никогда не жаловался. Очень добрый, душевный, деликатный", — добавил парламентарий.
Шурчанов стал вторым депутатом, ушедшим из жизни по вине COVID-19. Ранее от коронавирусного заболевания скончался его однопартиец Ваха Агаев.
 
Распространение нового коронавирусаВаха АгаевСергей ГавриловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФ
 
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