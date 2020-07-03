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Распространение нового коронавируса
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Сенатор Игорь Морозов заболел коронавирусом
Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным, но заболевание проходит практически без симптомов. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:37
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, игорь морозов, здоровье - общество, общество

Сенатор Игорь Морозов заболел коронавирусом

19:29 03.07.2020 (обновлено: 19:37 03.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Игорь Морозов
Член Совета Федерации Игорь Морозов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным, но заболевание проходит практически без симптомов.
"Я сдавал тест в четверг, сегодня мне сообщили, что он оказался положительным", - сказал он.
По словам парламентария, симптомов практически нет, за исключением небольшой температуры в 37,2 градуса.
"Ушёл на самоизоляцию на две недели", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медик карантинного центра в Коммунарке
12 мая, 17:53
Известные россияне, заболевшие COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыИгорь МорозовЗдоровье - ОбществоОбщество
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