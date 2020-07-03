https://ria.ru/20200703/1573870944.html
Сенатор Игорь Морозов заболел коронавирусом
Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным, но заболевание проходит практически без симптомов. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:29
2020-07-03T19:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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россия
коронавирусы
игорь морозов
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200512/1571338750.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, игорь морозов, здоровье - общество, общество