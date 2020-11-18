https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585239001.html

Пензенский губернатор вылечился от COVID-19

Пензенский губернатор вылечился от COVID-19

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, у которого 4 ноября подтвердился коронавирус, с четверга возвращается к работе и отправляется в командировку в... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T18:58

2020-11-18T18:58

2020-11-18T18:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

иван белозерцев

коронавирусы

здоровье - общество

пензенская область

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САРАТОВ, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, у которого 4 ноября подтвердился коронавирус, с четверга возвращается к работе и отправляется в командировку в Москву.Белозерцев 4 ноября сообщил о выявлении у него COVID-19 и уходе на самоизоляцию, он был двадцатым российским губернатором, у которого подтвердили коронавирус.В сообщении он пояснил, что помогло ему быстро побороть заболевание. "Просто не имею права долго болеть. Иммунитет помог, конечно. Это важный фактор всегда", - написал глава региона.Всего в Пензенской области лабораторно подтверждены 18 256 случаев коронавируса, скончался 221 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 13 730.На сегодняшний день в России коронавирус подтвержден у 22 глав регионов. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.В сентябре заболели четверо: губернаторы Пермского края Дмитрий Махонин, Саратовской области Валерий Радаев, Алтайского края Виктор Томенко и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В октябре список пополнили еще девять человек: губернаторы Омской области Александр Бурков, Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, Самарской области Дмитрий Азаров, Орловской области Андрей Клычков, Костромской области Сергей Ситников, Кузбасса Сергей Цивилев, Иркутской области Игорь Кобзев, Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн и глава Хакасии Валентин Коновалов.В ноябре, помимо Белозерцева, заболели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернаторы Камчатского края Владимир Солодов и Владимирской области Владимир Сипягин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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