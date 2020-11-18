Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585239001.html
Пензенский губернатор вылечился от COVID-19
Пензенский губернатор вылечился от COVID-19
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, у которого 4 ноября подтвердился коронавирус, с четверга возвращается к работе и отправляется в командировку в... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T18:58
2020-11-18T18:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иван белозерцев
коронавирусы
здоровье - общество
пензенская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156253/30/1562533043_0:42:1500:886_1400x0_80_0_0_8024e24617e54ea0cf9e63e51c7cc070.jpg
САРАТОВ, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, у которого 4 ноября подтвердился коронавирус, с четверга возвращается к работе и отправляется в командировку в Москву.Белозерцев 4 ноября сообщил о выявлении у него COVID-19 и уходе на самоизоляцию, он был двадцатым российским губернатором, у которого подтвердили коронавирус.В сообщении он пояснил, что помогло ему быстро побороть заболевание. "Просто не имею права долго болеть. Иммунитет помог, конечно. Это важный фактор всегда", - написал глава региона.Всего в Пензенской области лабораторно подтверждены 18 256 случаев коронавируса, скончался 221 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 13 730.На сегодняшний день в России коронавирус подтвержден у 22 глав регионов. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.В сентябре заболели четверо: губернаторы Пермского края Дмитрий Махонин, Саратовской области Валерий Радаев, Алтайского края Виктор Томенко и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В октябре список пополнили еще девять человек: губернаторы Омской области Александр Бурков, Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, Самарской области Дмитрий Азаров, Орловской области Андрей Клычков, Костромской области Сергей Ситников, Кузбасса Сергей Цивилев, Иркутской области Игорь Кобзев, Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн и глава Хакасии Валентин Коновалов.В ноябре, помимо Белозерцева, заболели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернаторы Камчатского края Владимир Солодов и Владимирской области Владимир Сипягин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585139966.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156253/30/1562533043_112:0:1445:1000_1400x0_80_0_0_4cb24183a3cd7e8d9a0e94ca7d108d43.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван белозерцев, коронавирусы, здоровье - общество, пензенская область, общество

Пензенский губернатор вылечился от COVID-19

18:58 18.11.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, у которого 4 ноября подтвердился коронавирус, с четверга возвращается к работе и отправляется в командировку в Москву.
Белозерцев 4 ноября сообщил о выявлении у него COVID-19 и уходе на самоизоляцию, он был двадцатым российским губернатором, у которого подтвердили коронавирус.

"Уважаемые подписчики, искренне благодарю вас за ту поддержку, которую вы оказали мне, пока я болел. Завтра приступаю к работе, убываю в Москву в командировку. Желаю всем здоровья, благополучия", - сообщил Белозерцев на видео, опубликованном в среду в его аккаунте в Instagram.

В сообщении он пояснил, что помогло ему быстро побороть заболевание. "Просто не имею права долго болеть. Иммунитет помог, конечно. Это важный фактор всегда", - написал глава региона.
Всего в Пензенской области лабораторно подтверждены 18 256 случаев коронавируса, скончался 221 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 13 730.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
Вчера, 12:03Распространение нового коронавируса
В Кремле объяснили высокую заболеваемость политиков COVID-19
На сегодняшний день в России коронавирус подтвержден у 22 глав регионов. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.
В сентябре заболели четверо: губернаторы Пермского края Дмитрий Махонин, Саратовской области Валерий Радаев, Алтайского края Виктор Томенко и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В октябре список пополнили еще девять человек: губернаторы Омской области Александр Бурков, Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, Самарской области Дмитрий Азаров, Орловской области Андрей Клычков, Костромской области Сергей Ситников, Кузбасса Сергей Цивилев, Иркутской области Игорь Кобзев, Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн и глава Хакасии Валентин Коновалов.
В ноябре, помимо Белозерцева, заболели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернаторы Камчатского края Владимир Солодов и Владимирской области Владимир Сипягин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензенская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Валенса призвал страны вместе решить, как подготовиться к новым пандемиям
10:00Генпрокурор сможет присваивать владельцу сайта "дискриминационный" статус
10:00Опрос показал, как в Армении относятся к России
09:54Врио главы Мордовии назвал приоритетные задачи
09:52Ученые определили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19
09:51Прокуратура начала проверку после падения плиты на машину во Владивостоке
09:50Роскомнадзор назвал условие снятия санкций с иностранного ресурса
09:46Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре
09:41Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России
09:35Валенса рассказал, как будет принимать решение о вакцинации от COVID-19
09:34В Госдуму внесли проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру
09:33В Саранске представят врио главы Мордовии
09:31Найден способ сэкономить 3,5 млн рублей в год на топливе для "Белаза"
09:23Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз
09:22Валенса рассказал, что из-за COVID-19 остался без денег
09:21Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после замены трансформаторов
09:16Валенса назвал пандемию COVID-19 тренировкой для человечества
09:15РЖД назвали дату выпуска вагона с местами-капсулами
09:07Москалькова прокомментировала ограничения в новогодние праздники
09:04В Москве 5782 пациента вылечились от коронавируса за сутки
Лента новостейМолния