https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577587343.html
Глава Адыгеи заразился коронавирусом
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что у него подтвердилась коронавирусная инфекция, поэтому пришлось перейти на дистанционный режим работы. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T11:10
2020-09-22T11:10
2020-09-22T11:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мурат кумпилов
коронавирусы
здоровье - общество
республика адыгея
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости.</strong> Глава Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурат Кумпилов</a> сообщил, что у него подтвердилась <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусная инфекция</a>, поэтому пришлось перейти на дистанционный режим работы."Доброе утро, друзья, и, конечно, доброго здоровья! Перешел на дистанционный режим работы. Причина - подтвержденный результат теста на COVID. Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в легкой форме. Еще раз прошу вас беречь себя, своих родных и близких!" - написал Кумпилов в своем <a href="https://www.instagram.com/muratkumpilov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.По данным на понедельник, число заболевших COVID-19 в Адыгее с начала пандемии составляет 3847 человек, 3308 из которых уже выздоровели. Не удалось спасти 31 пациента.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200922/tomenko-1577580496.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мурат кумпилов, коронавирусы, здоровье - общество, республика адыгея, общество