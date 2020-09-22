https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577587343.html

Глава Адыгеи заразился коронавирусом

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что у него подтвердилась коронавирусная инфекция, поэтому пришлось перейти на дистанционный режим работы. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T11:10

2020-09-22T11:10

2020-09-22T11:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мурат кумпилов

коронавирусы

здоровье - общество

республика адыгея

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости.</strong> Глава Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурат Кумпилов</a> сообщил, что у него подтвердилась <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусная инфекция</a>, поэтому пришлось перейти на дистанционный режим работы."Доброе утро, друзья, и, конечно, доброго здоровья! Перешел на дистанционный режим работы. Причина - подтвержденный результат теста на COVID. Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в легкой форме. Еще раз прошу вас беречь себя, своих родных и близких!" - написал Кумпилов в своем <a href="https://www.instagram.com/muratkumpilov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.По данным на понедельник, число заболевших COVID-19 в Адыгее с начала пандемии составляет 3847 человек, 3308 из которых уже выздоровели. Не удалось спасти 31 пациента.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200922/tomenko-1577580496.html

республика адыгея

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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