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Глава Адыгеи заразился коронавирусом
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что у него подтвердилась коронавирусная инфекция, поэтому пришлось перейти на дистанционный режим работы. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T11:10
2020-09-22T11:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мурат кумпилов
коронавирусы
здоровье - общество
республика адыгея
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости.</strong> Глава Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурат Кумпилов</a> сообщил, что у него подтвердилась <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусная инфекция</a>, поэтому пришлось перейти на дистанционный режим работы."Доброе утро, друзья, и, конечно, доброго здоровья! Перешел на дистанционный режим работы. Причина - подтвержденный результат теста на COVID. Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в легкой форме. Еще раз прошу вас беречь себя, своих родных и близких!" - написал Кумпилов в своем <a href="https://www.instagram.com/muratkumpilov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.По данным на понедельник, число заболевших COVID-19 в Адыгее с начала пандемии составляет 3847 человек, 3308 из которых уже выздоровели. Не удалось спасти 31 пациента.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мурат кумпилов, коронавирусы, здоровье - общество, республика адыгея, общество

Глава Адыгеи заразился коронавирусом

11:10 22.09.2020
5324
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что у него подтвердилась коронавирусная инфекция, поэтому пришлось перейти на дистанционный режим работы.
"Доброе утро, друзья, и, конечно, доброго здоровья! Перешел на дистанционный режим работы. Причина - подтвержденный результат теста на COVID. Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в легкой форме. Еще раз прошу вас беречь себя, своих родных и близких!" - написал Кумпилов в своем Instagram.
По данным на понедельник, число заболевших COVID-19 в Адыгее с начала пандемии составляет 3847 человек, 3308 из которых уже выздоровели. Не удалось спасти 31 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 08:00Распространение нового коронавируса
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мурат КумпиловКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика АдыгеяОбщество
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