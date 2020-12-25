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Ульяновская область
https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590874880.html
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заразился коронавирусом
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заразился коронавирусом
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заразился коронавирусом, он будет лечиться дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:11
2020-12-25T19:05
ульяновская область
здоровье - общество
сергей морозов (политик)
ульяновская область
общество
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САМАРА/УЛЬЯНОВСК, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заразился коронавирусом, он будет лечиться дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.В четверг Морозов написал на своей странице в Instagram, что у него поднялась температура, есть кашель, поэтому он будет работать удаленно.Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал, что у него также выявили пневмонию."К сожалению, у меня коронавирус и пневмония. Сейчас очень переживаю за семью, потому что супруга тоже заболела коронавирусом. Надеюсь, что детей обойдёт болезнь стороной", - написал Морозов на своей странице в Instagram.Губернатор сообщил, что лечится дома и находится на связи с коллегами, а также удаленно, по мере сил, проводит совещания с министрами. "Не унываем, ведь настрой тоже влияет на выздоровление. Ещё раз спасибо всем за слова поддержки. Для меня это важно. Всем добра и здоровья!" - добавил Морозов.На сегодняшний день в России коронавирус подтверждён у 26 глав регионов. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре список пополнили еще девять человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.В ноябре заболели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Владимирской области Владимир Сипягин и врио главы Дагестана Сергей Меликов. В декабре положительный тест получили губернатор Амурской области Василий Орлов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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здоровье - общество, сергей морозов (политик), ульяновская область, общество

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заразился коронавирусом

11:11 25.12.2020 (обновлено: 19:05 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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САМАРА/УЛЬЯНОВСК, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заразился коронавирусом, он будет лечиться дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
В четверг Морозов написал на своей странице в Instagram, что у него поднялась температура, есть кашель, поэтому он будет работать удаленно.

"У губернатора подтвердился COVID-19. Он продолжил лечиться дома, соблюдая все рекомендации врача", - сказала собеседница агентства.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал, что у него также выявили пневмонию.
"К сожалению, у меня коронавирус и пневмония. Сейчас очень переживаю за семью, потому что супруга тоже заболела коронавирусом. Надеюсь, что детей обойдёт болезнь стороной", - написал Морозов на своей странице в Instagram.
Губернатор сообщил, что лечится дома и находится на связи с коллегами, а также удаленно, по мере сил, проводит совещания с министрами. "Не унываем, ведь настрой тоже влияет на выздоровление. Ещё раз спасибо всем за слова поддержки. Для меня это важно. Всем добра и здоровья!" - добавил Морозов.
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На сегодняшний день в России коронавирус подтверждён у 26 глав регионов. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.
В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре список пополнили еще девять человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.
В ноябре заболели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Владимирской области Владимир Сипягин и врио главы Дагестана Сергей Меликов. В декабре положительный тест получили губернатор Амурской области Василий Орлов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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