https://ria.ru/20201026/tsivilev-1581513885.html

Глава Кузбасса заразился коронавирусом

Заболевание коронавирусом у губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева подтвердилось по результатам теста, его состояние удовлетворительное, работает... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T08:28

2020-10-26T08:28

2020-10-26T09:08

кемеровская область

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей цивилев

общество

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<strong>НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости.</strong> Заболевание коронавирусом у губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Civilev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Цивилева</a> подтвердилось по результатам теста, его состояние удовлетворительное, работает дистанционно, сообщил РИА Новости в понедельник представитель администрации правительства региона."Да, подтвердился (коронавирус – ред.). Состояние губернатора удовлетворительное, он лечится, находится на самоизоляции. Работает дистанционно, ведет совещания с правительством в режиме видеоконференцсвязи", - сказал собеседник агентства.В минувшую среду, 21 октября, Цивилев сообщил, что заболел и имеет характерные для коронавируса симптомы, при этом у его супруги тест на COVID-19 оказался положительным. Он рассказал, что внешние проявления у него с супругой одинаковые: есть температура и легкий кашель, поэтому они решили уйти на самоизоляцию и проходят лечение в домашних условиях.Глава региона также сообщил, что правительство области продолжает работать в круглосуточном режиме, а он руководит этой работой в дистанционном формате, при помощи видеоконференций.По данным регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу, за прошедшие сутки еще у 175 пациентов подтвердился коронавирус. Скончались четыре человека, 23 пациента выписаны с выздоровлением. В настоящее время медицинскую помощь получают 4493 больных COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201026/kobzev-1581511726.html

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кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, общество