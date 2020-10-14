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https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579849181.html
Губернатор Костромской области Ситников заразился коронавирусом
Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал в соцсетях, что заразился COVID-19 и отменил назначенную на 15 октября церемонию официального... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T20:39
2020-10-14T20:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей ситников
здоровье - общество
костромская область
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sitnikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Ситников</a> рассказал в соцсетях, что заразился COVID-19 и отменил назначенную на 15 октября церемонию официального вступления в должность после переизбрания.Ситников отметил, что чувствует себя хорошо.Администрация региона сообщила, что Ситников заразился, "несмотря на строгое соблюдение всех мер безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, обязательное ношение средств защиты органов дыхания в ходе всех общественных мероприятий и рабочих встреч". Все официальные мероприятия с участием губернатора переведены в дистанционный режим.На выборах главы региона 13 сентября действующий губернатор региона Сергей Ситников был переизбран с 64,66% голосов. На 15 октября была назначена церемония его вступления в должность.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579484191.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей ситников, здоровье - общество, костромская область

Губернатор Костромской области Ситников заразился коронавирусом

20:39 14.10.2020 (обновлено: 20:53 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал в соцсетях, что заразился COVID-19 и отменил назначенную на 15 октября церемонию официального вступления в должность после переизбрания.

"Вот зараза добралась и до меня. Сегодня у меня с помощью теста был выявлен ковид. В этой связи отменяю все мероприятия. Приношу извинения перед теми, кого приглашал на инаугурацию – её завтра не будет", - рассказал губернатор на своей странице в социальной сети Instagram.

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Ситников отметил, что чувствует себя хорошо.

"Проблем со здоровьем нет, не температурю. Но людей надо беречь, поэтому мероприятие проведём в другое время. Все совещания – исключительно в дистанционном режиме. Самое главное, чтобы все были здоровы", - подчеркнул глава региона.

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9 октября, 18:54Распространение нового коронавируса
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Администрация региона сообщила, что Ситников заразился, "несмотря на строгое соблюдение всех мер безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, обязательное ношение средств защиты органов дыхания в ходе всех общественных мероприятий и рабочих встреч". Все официальные мероприятия с участием губернатора переведены в дистанционный режим.
На выборах главы региона 13 сентября действующий губернатор региона Сергей Ситников был переизбран с 64,66% голосов. На 15 октября была назначена церемония его вступления в должность.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей СитниковЗдоровье - ОбществоКостромская область
 
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