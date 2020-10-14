https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579849181.html

Губернатор Костромской области Ситников заразился коронавирусом

Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал в соцсетях, что заразился COVID-19 и отменил назначенную на 15 октября церемонию официального... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T20:39

2020-10-14T20:39

2020-10-14T20:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сергей ситников

здоровье - общество

костромская область

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sitnikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Ситников</a> рассказал в соцсетях, что заразился COVID-19 и отменил назначенную на 15 октября церемонию официального вступления в должность после переизбрания.Ситников отметил, что чувствует себя хорошо.Администрация региона сообщила, что Ситников заразился, "несмотря на строгое соблюдение всех мер безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, обязательное ношение средств защиты органов дыхания в ходе всех общественных мероприятий и рабочих встреч". Все официальные мероприятия с участием губернатора переведены в дистанционный режим.На выборах главы региона 13 сентября действующий губернатор региона Сергей Ситников был переизбран с 64,66% голосов. На 15 октября была назначена церемония его вступления в должность.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579484191.html

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579097189.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей ситников, здоровье - общество, костромская область