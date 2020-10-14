Губернатор Костромской области Ситников заразился коронавирусом
20:39 14.10.2020 (обновлено: 20:53 14.10.2020)
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал в соцсетях, что заразился COVID-19 и отменил назначенную на 15 октября церемонию официального вступления в должность после переизбрания.
"Вот зараза добралась и до меня. Сегодня у меня с помощью теста был выявлен ковид. В этой связи отменяю все мероприятия. Приношу извинения перед теми, кого приглашал на инаугурацию – её завтра не будет", - рассказал губернатор на своей странице в социальной сети Instagram.
Ситников отметил, что чувствует себя хорошо.
"Проблем со здоровьем нет, не температурю. Но людей надо беречь, поэтому мероприятие проведём в другое время. Все совещания – исключительно в дистанционном режиме. Самое главное, чтобы все были здоровы", - подчеркнул глава региона.
Администрация региона сообщила, что Ситников заразился, "несмотря на строгое соблюдение всех мер безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, обязательное ношение средств защиты органов дыхания в ходе всех общественных мероприятий и рабочих встреч". Все официальные мероприятия с участием губернатора переведены в дистанционный режим.
На выборах главы региона 13 сентября действующий губернатор региона Сергей Ситников был переизбран с 64,66% голосов. На 15 октября была назначена церемония его вступления в должность.
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