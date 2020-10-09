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Саратовский губернатор вылечился от COVID-19
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев за три недели вылечился от коронавируса и в пятницу вышел на работу в правительство региона. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:16
2020-10-09T13:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
валерий радаев
здоровье - общество
саратовская область
балаковский район
общество
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<strong>САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор Саратовской области <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Radaev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Радаев</a> за три недели вылечился от коронавируса и в пятницу вышел на работу в правительство региона.Радаев 19 сентября сообщил, что у него выявлен коронавирус, в связи с чем он перешел на работу в дистанционном режиме из дома, соблюдая режим самоизоляции.Вслед за губернатором ряд чиновников региона сообщил о заражении COVID-19. Заместитель председателя правительства области - министр труда и социальной защиты Сергей Наумов 23 сентября сообщил, что заразился коронавирусом и самоизолировался дома. Пресс-служба администрации <a href="http://ria.ru/location_Balakovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Балаковского района</a>, третьего по величине муниципалитета в <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a>, сообщила 25 сентября, что у главы района Александра Соловьева выявлен COVID-19, в связи с чем он находится на больничном дома. Минздрав области в пятницу сообщил, что коронавирусом заразился министр здравоохранения региона Олег Костин, он ушел на самоизоляцию, заболевание протекает в легкой форме.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 16 704 случая заражения коронавирусом, скончались 120 пациентов с COVID-19, выздоровели 11 388.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
саратовская область
балаковский район
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, валерий радаев, здоровье - общество, саратовская область, балаковский район, общество

Саратовский губернатор вылечился от COVID-19

13:16 09.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2016
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2016 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев за три недели вылечился от коронавируса и в пятницу вышел на работу в правительство региона.
Радаев 19 сентября сообщил, что у него выявлен коронавирус, в связи с чем он перешел на работу в дистанционном режиме из дома, соблюдая режим самоизоляции.

"Вышел на работу. Дорогие друзья, спасибо вам за поддержку и добрые слова. Призываю каждого жителя региона соблюдать меры безопасности, чтобы не заболеть. Коронавирус - очень коварная зараза. Даже в легкой форме ее перенести непросто. Позаботьтесь о себе, о своих близких. Нужно носить маски - в транспорте, в магазинах, во всех общественных местах. Это снижает риск заражения", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.

Вслед за губернатором ряд чиновников региона сообщил о заражении COVID-19. Заместитель председателя правительства области - министр труда и социальной защиты Сергей Наумов 23 сентября сообщил, что заразился коронавирусом и самоизолировался дома. Пресс-служба администрации Балаковского района, третьего по величине муниципалитета в Саратовской области, сообщила 25 сентября, что у главы района Александра Соловьева выявлен COVID-19, в связи с чем он находится на больничном дома. Минздрав области в пятницу сообщил, что коронавирусом заразился министр здравоохранения региона Олег Костин, он ушел на самоизоляцию, заболевание протекает в легкой форме.
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Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 16 704 случая заражения коронавирусом, скончались 120 пациентов с COVID-19, выздоровели 11 388.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВалерий РадаевЗдоровье - ОбществоСаратовская областьБалаковский районОбщество
 
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