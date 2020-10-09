Саратовский губернатор вылечился от COVID-19
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2016
САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев за три недели вылечился от коронавируса и в пятницу вышел на работу в правительство региона.
Радаев 19 сентября сообщил, что у него выявлен коронавирус, в связи с чем он перешел на работу в дистанционном режиме из дома, соблюдая режим самоизоляции.
"Вышел на работу. Дорогие друзья, спасибо вам за поддержку и добрые слова. Призываю каждого жителя региона соблюдать меры безопасности, чтобы не заболеть. Коронавирус - очень коварная зараза. Даже в легкой форме ее перенести непросто. Позаботьтесь о себе, о своих близких. Нужно носить маски - в транспорте, в магазинах, во всех общественных местах. Это снижает риск заражения", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.
Вслед за губернатором ряд чиновников региона сообщил о заражении COVID-19. Заместитель председателя правительства области - министр труда и социальной защиты Сергей Наумов 23 сентября сообщил, что заразился коронавирусом и самоизолировался дома. Пресс-служба администрации Балаковского района, третьего по величине муниципалитета в Саратовской области, сообщила 25 сентября, что у главы района Александра Соловьева выявлен COVID-19, в связи с чем он находится на больничном дома. Минздрав области в пятницу сообщил, что коронавирусом заразился министр здравоохранения региона Олег Костин, он ушел на самоизоляцию, заболевание протекает в легкой форме.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 16 704 случая заражения коронавирусом, скончались 120 пациентов с COVID-19, выздоровели 11 388.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.