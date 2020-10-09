https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579008248.html

Саратовский губернатор вылечился от COVID-19

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев за три недели вылечился от коронавируса и в пятницу вышел на работу в правительство региона. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:16

2020-10-09T13:16

2020-10-09T13:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

валерий радаев

здоровье - общество

саратовская область

балаковский район

общество

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<strong>САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор Саратовской области <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Radaev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Радаев</a> за три недели вылечился от коронавируса и в пятницу вышел на работу в правительство региона.Радаев 19 сентября сообщил, что у него выявлен коронавирус, в связи с чем он перешел на работу в дистанционном режиме из дома, соблюдая режим самоизоляции.Вслед за губернатором ряд чиновников региона сообщил о заражении COVID-19. Заместитель председателя правительства области - министр труда и социальной защиты Сергей Наумов 23 сентября сообщил, что заразился коронавирусом и самоизолировался дома. Пресс-служба администрации <a href="http://ria.ru/location_Balakovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Балаковского района</a>, третьего по величине муниципалитета в <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a>, сообщила 25 сентября, что у главы района Александра Соловьева выявлен COVID-19, в связи с чем он находится на больничном дома. Минздрав области в пятницу сообщил, что коронавирусом заразился министр здравоохранения региона Олег Костин, он ушел на самоизоляцию, заболевание протекает в легкой форме.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 16 704 случая заражения коронавирусом, скончались 120 пациентов с COVID-19, выздоровели 11 388.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

саратовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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