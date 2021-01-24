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Умер экс-глава таможенной инспекции ФТС Волков
Умер экс-глава таможенной инспекции ФТС Волков
Экс-начальник таможенной инспекции Федеральной таможенной службы (ФТС) Александр Волков скончался в воскресенье утром от коронавируса, сообщил глава комитета... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T17:28
2021-01-24T17:28
2021-01-24T23:19
россия
госдума рф
федеральная таможенная служба (фтс россии)
александр хинштейн
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Экс-начальник таможенной инспекции Федеральной таможенной службы (ФТС) Александр Волков скончался в воскресенье утром от коронавируса, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
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россия, госдума рф, федеральная таможенная служба (фтс россии), александр хинштейн