https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586960198.html
Милонов выздоровел от COVID-19
Милонов выздоровел от COVID-19
Депутат ГД Виталий Милонов, который заболел коронавирусом в середине ноября, вылечился и планирует на следующей неделе вернуться к работе в Госдуме, сообщили... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:05
2020-11-30T14:05
2020-11-30T14:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виталий милонов
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Депутат ГД Виталий Милонов, который заболел коронавирусом в середине ноября, вылечился и планирует на следующей неделе вернуться к работе в Госдуме, сообщили РИА Новости в понедельник в аппарате депутата."Виталий Валентинович вылечился от коронавируса, сдал необходимый тест, который показал отсутствие болезни. Чувствует себя удовлетворительно, соблюдает все рекомендации врачей для скорейшего возвращения в норму. Планирует вернуться к активной законотворческой деятельности в Государственной Думе", - уточнили в аппарате . Там добавили, что скорей всего он выйдет на работу на следующей неделе.Милонов ранее сообщил РИА Новости, что заразился коронавирусом 18 ноября, уточнив, что находится на самоизоляции. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201130/opasnost-1586919305.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виталий милонов, госдума рф, общество