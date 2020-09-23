https://ria.ru/20200923/agaev-1577681486.html

Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

Депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса, сообщил РИА Новости его коллега Сергей Гаврилов. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T20:48

2020-09-23T20:48

2020-09-23T21:52

ваха агаев

сергей гаврилов

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572209_0:137:3156:1912_1400x0_80_0_0_d02c1ed1a1a0f2fd9db0f2166ded8f4f.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от партии КПРФ <a href="https://ria.ru/person_vakha-agaev/" target="_blank">Ваха Агаев</a> умер от коронавируса, сообщил РИА Новости его коллега <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Gavrilov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Гаврилов</a>. "Он умер. Он был мой близкий товарищ, работал у меня в комитете четыре года, сидел рядом со мной. Он был в коме, я надеялся, как и все мы, что он поправится, выздоровеет. Он был удивительный оптимист, очень душевный, гостеприимный человек, поэтому мне очень жаль", — сказал Гаврилов. Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, в свою очередь, рассказал, что его коллега Агаев ушел из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции."Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз", — пояснил Тайсаев.Ваха Агаев родился в 1953 году. В 1977-м окончил Чечено-Ингушский государственный университет имени Л. Н. Толстого, а в 1985-м — Московский кооперативный институт.Он избирался в Госдуму VI и VII созывов в составе федерального списка КПРФ. Занимал должность зампреда в комитете по финансовому рынку.

Виктор Виктор Умер человек. Это горе, это очень плохо. Люди здесь комментирующие, что вы пишете? Очнитесь. 62

Дмитрий Донской Кто бы он не был и какой национальности , это - не важно. Важно, что умер человек. Всё. 54

46

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ваха агаев, сергей гаврилов, госдума рф, общество