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Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса
Депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса, сообщил РИА Новости его коллега Сергей Гаврилов. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T20:48
2020-09-23T21:52
ваха агаев
сергей гаврилов
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от партии КПРФ <a href="https://ria.ru/person_vakha-agaev/" target="_blank">Ваха Агаев</a> умер от коронавируса, сообщил РИА Новости его коллега <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Gavrilov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Гаврилов</a>. "Он умер. Он был мой близкий товарищ, работал у меня в комитете четыре года, сидел рядом со мной. Он был в коме, я надеялся, как и все мы, что он поправится, выздоровеет. Он был удивительный оптимист, очень душевный, гостеприимный человек, поэтому мне очень жаль", — сказал Гаврилов. Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, в свою очередь, рассказал, что его коллега Агаев ушел из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции."Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз", — пояснил Тайсаев.Ваха Агаев родился в 1953 году. В 1977-м окончил Чечено-Ингушский государственный университет имени Л. Н. Толстого, а в 1985-м — Московский кооперативный институт.Он избирался в Госдуму VI и VII созывов в составе федерального списка КПРФ. Занимал должность зампреда в комитете по финансовому рынку.
Умер человек. Это горе, это очень плохо. Люди здесь комментирующие, что вы пишете? Очнитесь.
62
Кто бы он не был и какой национальности , это - не важно. Важно, что умер человек. Всё.
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ваха агаев, сергей гаврилов, госдума рф, общество

Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

20:48 23.09.2020 (обновлено: 21:52 23.09.2020)
90874
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса, сообщил РИА Новости его коллега Сергей Гаврилов.
"Он умер. Он был мой близкий товарищ, работал у меня в комитете четыре года, сидел рядом со мной. Он был в коме, я надеялся, как и все мы, что он поправится, выздоровеет. Он был удивительный оптимист, очень душевный, гостеприимный человек, поэтому мне очень жаль", — сказал Гаврилов.
Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, в свою очередь, рассказал, что его коллега Агаев ушел из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.
"Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз", — пояснил Тайсаев.
Ваха Агаев родился в 1953 году. В 1977-м окончил Чечено-Ингушский государственный университет имени Л. Н. Толстого, а в 1985-м — Московский кооперативный институт.
Он избирался в Госдуму VI и VII созывов в составе федерального списка КПРФ. Занимал должность зампреда в комитете по финансовому рынку.
© Фото : Государственная дума РФ Депутат Государственной думы Ваха Агаев
Депутат Государственной думы Ваха Агаев - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : Государственная дума РФ
Депутат Государственной думы Ваха Агаев. Архивное фото
13637384911782
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Ваха АгаевСергей ГавриловГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Умер человек. Это горе, это очень плохо. Люди здесь комментирующие, что вы пишете? Очнитесь.
23 сентября, 21:55
В Виктор Виктор
43002314
Кто бы он не был и какой национальности , это - не важно. Важно, что умер человек. Всё.
23 сентября, 21:55
Дмитрий ДонскойДмитрий Донской
3522339
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