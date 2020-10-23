https://ria.ru/20201023/mironov-1581161942.html
Сергей Миронов заразился коронавирусом
У лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова обнаружили COVID-19. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:09
2020-10-23T12:09
2020-10-23T12:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей миронов
общество
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https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_398f0cc7a87861334b97af3889786ea0.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> У лидера партии "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Миронова</a> обнаружили COVID-19.По словам Миронова, он чувствует себя хорошо и планирует работать дистанционно. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/deputat-1580804903.html
10
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей миронов, общество