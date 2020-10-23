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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/mironov-1581161942.html
Сергей Миронов заразился коронавирусом
У лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова обнаружили COVID-19. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:09
2020-10-23T12:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей миронов
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> У лидера партии "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Миронова</a> обнаружили COVID-19.По словам Миронова, он чувствует себя хорошо и планирует работать дистанционно. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей миронов, общество

Сергей Миронов заразился коронавирусом

12:09 23.10.2020 (обновлено: 12:45 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. У лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова обнаружили COVID-19.

"Тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции. <…> Призываю всех внимательно относиться к своему здоровью", — цитирует парламентария его пресс-служба.

По словам Миронова, он чувствует себя хорошо и планирует работать дистанционно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 12:50
Депутат Госдумы Валерий Гартунг заразился коронавирусом
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей МироновОбщество
 
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